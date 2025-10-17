Tolvai Reni nem szégyenlős: kamerák előtt tette szét szexi lábait – fotó

Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 21:30
Tolvai Reni már egy jó ideje a magyar popzene egyik meghatározó egyénisége, aminek köszönhetően botrányoktól sem volt mentes a karrierje.
A legtöbb kritika talán annak kapcsán érte/éri a mai napig is az énekesnőt, hogy amióta lefogyott nem tud leállni a szexizéssel, és túl sokat mutat magából. Ezeket a kritikákat a Megasztár egykori versenyzője elég jól kezeli, hiszen rengeteg munkája van abban, hogy végre úgy néz ki, ami neki is tetszik.

Tolvai Reni
Tolvai Reni 
Fotó: Bánkúti Sándor /   Bors

Éppen ezért továbbra is előnyben részesíti a szexi szetteket, legyen szó egy esti vacsoráról, egy fellépésről vagy akár legújabb videóklipjéről. Így nem is meglepő, hogy az új dalához, a TÚSZ-hoz érkező kisfilm is igen fülledtre sikeredett, amire a nemrég Instagram-oldalán megosztott szexi fotója is ékes bizonyíték.

Tolvai Reni brutál dögös lábakat villantott 

A csábos képen Tolvai Reni talpig feketében, magassarkúban, összekötözöt kezekkel és széttárt lábakkal látható, ami azonnal be is indította követői fantáziáját. Több dicsérő kommentet is kapott: 

„Legszebb”

„Gyönyörű szexi vagy”

írták mások mellett az énekesnő követői. 

A szexi fotót pedig itt meg is nézheted:

 

