Tolvai Reni nem szégyenlős: kamerák előtt tette szét szexi lábait – fotó

A legtöbb kritika talán annak kapcsán érte/éri a mai napig is az énekesnőt, hogy amióta lefogyott nem tud leállni a szexizéssel, és túl sokat mutat magából. Ezeket a kritikákat a Megasztár egykori versenyzője elég jól kezeli, hiszen rengeteg munkája van abban, hogy végre úgy néz ki, ami neki is tetszik.
Éppen ezért továbbra is előnyben részesíti a szexi szetteket, legyen szó egy esti vacsoráról, egy fellépésről vagy akár legújabb videóklipjéről. Így nem is meglepő, hogy az új dalához, a TÚSZ-hoz érkező kisfilm is igen fülledtre sikeredett, amire a nemrég Instagram-oldalán megosztott szexi fotója is ékes bizonyíték.
A csábos képen Tolvai Reni talpig feketében, magassarkúban, összekötözöt kezekkel és széttárt lábakkal látható, ami azonnal be is indította követői fantáziáját. Több dicsérő kommentet is kapott:
„Legszebb”
„Gyönyörű szexi vagy”
– írták mások mellett az énekesnő követői.
A szexi fotót pedig itt meg is nézheted:
