Mesebeli Garden of Lights Pán Péter fénykiállítás és drón-show Budapesten!

Évek óta Budapest egyik legnépszerűbb attrakciója az ELTE Füvészkertben rendezett Garden of Lights fény és multimédia kiállítás, amely október 17-én ismét megnyitja kapuit. A lengyel alkotók az idei szezonban megint egy kultikus mesét, méghozzá Pán Péter kalandját költöztették be a lenyűgöző, 250 éves botanikuskertbe. A festői környezetet benépesítik a meselények: a legendás Péter mellett itt lesz Csingiling és a többi tündér, a Londonból Sohaország történetébe pottyant gyerekek, a Törzsfőnök és az indiánok, de még a rettegett Hook Kapitány is. Mindezt mesés fényinstallációk, multimédia elemek és hanghatások között – a kiállítás csodás ötvözete a művészetnek, technológiának, kreativitásnak.
A Garden of Lights grátisz ajándéka: fantasztikus Pán Péter drón-showk az Orczy Kertben!
A nyitás napjain, október 17-én és 18-án megfelelő időjárási körülmények esetén csodálatos drón-showkat is láthatunk a Füvészkert szomszédságában található Orczy Kertben. Mindkét napon 18:30-tól és 19:30-tól kezdődnek az attrakciók, melyek a nagyközönség számára ingyenesen látogathatók!
És hogy mit kapunk, ha jegyet váltunk a Pán Péter fénykiállításra?
A varázslatos tárlat amellett, hogy dramaturgiai szempontból végig vezet bennünket Pán Péter történetén, a színes fényeknek és a meghitt hangulatnak köszönhetően ellazult, meditatív állapotba hoz, amivel csodásan megágyaz a feledhetetlen közösségi élménynek! A résztvevők fantasztikus, mágikus kapukon át érkezhetnek a kertbe, ahol az ódon kastély falára vetített fényjáték kápráztatja el őket. A mese rajongói mellett London kedvelőit is elbűvöli, hiszen a cselekmény jóvoltából csakhamar szembejönnek olyan emblematikus brit helyszínek, mint például a Big Ben, vagy a Tower Bridge. A meselények részletgazdag ábrázolása, a fénykiállítás csodás installációi teljesen a bűvkörükbe vonják a látogatókat, akik úgy érzik, immár ők is részei a történetnek.
A fénykiállítás fantasztikus fotópontok tárháza!
Pán Péter fénymeséje arra is lehetőséget ad, hogy a feledhetetlen élményt megörökítsük. A kiállításon rengeteg fotó-pont van, ahol társaságunkkal a fantáziavilág díszlete előtt pózolhatunk, ami garantáltan feldobja a közösségi oldalainkat és remekül mutat a családi albumban is. Bármelyik mesehőssel, fényinstallációval, multimédia-attrakcióval lehet különleges hangulatú, közös képünk, így később is könnyen felidézhető lesz a feledhetetlen emlék.
A hangulatról több mint 500.000 LED gondoskodik!
A kiállítás igen gazdag olyan installációkban, amelyek mellett elsétálva felkiáltunk: WOW! Erről a több mint 500.000 energiatakarékos LED, a több mint 50 méter hosszú fényalagút és a különleges multimédia-elemek gondoskodnak. Az idilli botanikuskertben töltött idő alatt számos fényekben ragyogó fában, cserjében és zöldfelületben gyönyörködhetünk, nem beszélve a vetített installációkról, amelyek különlegesen varázslatos hangulatot árasztanak.
Gamification – applikációs játék az izgalmas élményért!
Az alkotók azokra is gondoltak, akik szeretik az interaktív programokat. Erről az applikációs játék, a Gamification gondoskodik. Miközben a kertben sétálunk, játéktáblákat találunk, Pán Péter történetéhez kapcsolódó kérdésekkel. Ha az applikációban megadjuk a helyes válaszokat, a kijáratnál egy kis ajándék vár bennünket. Ez izgalmas közös tevékenység a társaságoknak, ráadásul érdekes játékra hívja a digitális világban felcseperedő gyerekeket is. Hiszen jól tudjuk, mobillal a kezükben őket is könnyebb mindenbe bevonni! Egyszóval a látogatás kezdetén, már a kapunál érdemes belefogni az applikációs játékba!
Vásároljunk jegyet előre, online, kényelmesen!
A Garden of Lights fénykiállításra napijegyekhez és szezonbérletekhez legegyszerűbben online vásárlással juthatunk hozzá, ezzel elkerülhetjük a hosszas várakozást a beléptetésnél. A napijegyek adott napra és órára szólnak, nem visszaválthatók, ezért fontos, hogy a nap és az időpont kiválasztásakor körültekintően járjunk el. A napijegy a megadott napon és időpontban egyszeri belépésre jogosít, míg a szezonbérlettel korlátlan számú alkalommal látogathatjuk a kiállítást a szezon teljes ideje alatt. Jegyet/bérletet vásárolhatunk a helyszínen is a pénztárnál, de a látogatást megelőzően fontos tudni, hogy a helyszínen csak bankkártyával fizethetünk.
Napijegyek és bérletek itt:
www.gardenoflights.com/budapest
