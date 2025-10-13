Mesebeli Garden of Lights Pán Péter fénykiállítás és drón-show Budapesten!

Évek óta Budapest egyik legnépszerűbb attrakciója az ELTE Füvészkertben rendezett Garden of Lights fény és multimédia kiállítás, amely október 17-én ismét megnyitja kapuit. A lengyel alkotók az idei szezonban megint egy kultikus mesét, méghozzá Pán Péter kalandját költöztették be a lenyűgöző, 250 éves botanikuskertbe. A festői környezetet benépesítik a meselények: a legendás Péter mellett itt lesz Csingiling és a többi tündér, a Londonból Sohaország történetébe pottyant gyerekek, a Törzsfőnök és az indiánok, de még a rettegett Hook Kapitány is. Mindezt mesés fényinstallációk, multimédia elemek és hanghatások között – a kiállítás csodás ötvözete a művészetnek, technológiának, kreativitásnak.

Kép: Garden of Lights

A Garden of Lights grátisz ajándéka: fantasztikus Pán Péter drón-showk az Orczy Kertben! A nyitás napjain, október 17-én és 18-án megfelelő időjárási körülmények esetén csodálatos drón-showkat is láthatunk a Füvészkert szomszédságában található Orczy Kertben. Mindkét napon 18:30-tól és 19:30-tól kezdődnek az attrakciók, melyek a nagyközönség számára ingyenesen látogathatók!

És hogy mit kapunk, ha jegyet váltunk a Pán Péter fénykiállításra?

A varázslatos tárlat amellett, hogy dramaturgiai szempontból végig vezet bennünket Pán Péter történetén, a színes fényeknek és a meghitt hangulatnak köszönhetően ellazult, meditatív állapotba hoz, amivel csodásan megágyaz a feledhetetlen közösségi élménynek! A résztvevők fantasztikus, mágikus kapukon át érkezhetnek a kertbe, ahol az ódon kastély falára vetített fényjáték kápráztatja el őket. A mese rajongói mellett London kedvelőit is elbűvöli, hiszen a cselekmény jóvoltából csakhamar szembejönnek olyan emblematikus brit helyszínek, mint például a Big Ben, vagy a Tower Bridge. A meselények részletgazdag ábrázolása, a fénykiállítás csodás installációi teljesen a bűvkörükbe vonják a látogatókat, akik úgy érzik, immár ők is részei a történetnek.

Kép: Garden of Lights

A fénykiállítás fantasztikus fotópontok tárháza!

Pán Péter fénymeséje arra is lehetőséget ad, hogy a feledhetetlen élményt megörökítsük. A kiállításon rengeteg fotó-pont van, ahol társaságunkkal a fantáziavilág díszlete előtt pózolhatunk, ami garantáltan feldobja a közösségi oldalainkat és remekül mutat a családi albumban is. Bármelyik mesehőssel, fényinstallációval, multimédia-attrakcióval lehet különleges hangulatú, közös képünk, így később is könnyen felidézhető lesz a feledhetetlen emlék.