Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bécs rengeteg kulturális látnivalóval vár

A császármorzsától a híres Mozart golyóig: a legjobb élmények Bécsben, amiket ősszel neked is végig kell kóstolj

Ausztria
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 08:45
külföldi utazásBécspostakocsi
A császárváros ma már nincs is olyan messze, mint gondolnánk – néhány óra alatt elérhető autóval, vonattal vagy akár busszal is. Bécs így nemcsak egy hétvégi kiruccanásra, hanem egy spontán kulturális kalandra is tökéletes úti cél.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Persze nem volt ez mindig így, a kezdetekben akár 27-28 órába is telt, mire az ember eljutott Budáról Bécsbe, vagy fordítva, és ez már a jól szervezett postakocsi szolgálatnak volt köszönhető. 275 éve, 1750. október 15-én indult ugyanis útjára az első Bécs-Buda menetrendszerű postakocsijárat, az úgy nevezett delizsánsz, vagyis gyorskocsi.

Bécs az egyik legizgalmasabb szomszédos úti cél
Bécs tökéletes úti cél egy rövid, kulturális kiruccanásra
Fotó: Triff /  Shutterstock 

A Bécs-Buda postakocsi útvonal

Ennek nevét őrzi ma is a budai Batthyány tér közelében található Gyorskocsi utca, ahol annak idején a magyar hálózat központja volt. A maga korában valóban gyors szolgáltatást négylovas postakocsik végezték, amelyekhez 16-18 kilométerre elhelyezett pihenő és lóváltó állomások tartoztak.

A személyzet öt főből állt, akik közül hárman a kocsin, egy az első lovon, míg a fullajtár a kocsi előtt lovagolt. Egy postakocsi összesen tizenhat személyt szállíthatott (beleértve a személyzet tagjait is), egy jegy pedig 15 forint és 14 krajcár volt fejenként, legalábbis 1849-ben. Ebben az árban a napi háromszori étkezés és a győri éjszakai szállás is benne volt, ágyneművel és dunyhával.

Ma már persze messze nem ilyen bonyolult eljutni egyik városból a másikba, így akár egy kellemes hétvégi programnak is ideális választás lehet sógorék fővárosa.

a bécsi Prater óriáskereke, látkép a városra
Bécsi panoráma a Prater óriáskerekéről
Fotó: Alessandro Cristiano /  Shutterstock 

Bécs a múlt és a modern különös keveréke: itt a császári pompa és a Freud-féle tudatalatti békésen megfér egymás mellett. Aki a várost nem pusztán látni, hanem érteni is akarja, az ne csak a kávéházak márványasztalaihoz üljön le, hanem induljon útnak a 23 kerület valamelyikén át, és hagyja, hogy a város történelme és kultúrája lassan kitárulkozzon előtte.

Freud, film és óriáskerék

A 9. kerület tökéletes kezdőpont: itt lakott Beethoven, Schubert és Freud is. A Berggasse 19. szám alatti lakásban Freud 1938-ig praktizált, mielőtt a náci megszállás elől Londonba menekült volna – a hely ma múzeumként látogatható, és a pszichoanalízis bölcsőjének tekintik. Pár sarokkal arrébb található a Narrenturm, Európa első elmegyógyintézete, amelyben Freud annak idején gyakorlati tapasztalatot szerzett.

A bécsi Narrenturm Európa első elmegyógyintézete volt
A Narrenturm szigorú tömbje Európa első elmegyógyintézeteként működött, ahol Freud is dolgozott egykor
Fotó: Valkantina /  Shutterstock 

A város másik, sötétebb arca A harmadik ember című klasszikus filmben él tovább. A Dritte Mann Múzeumban több mint háromezer relikvia mesél a háború utáni, megszállt Bécsről – köztük Trevor Howard eredeti forgatókönyve és az a rács, amelybe Orson Welles utolsó menekülési kísérletében kapaszkodott. Innen érdemes továbbmenni a Praterbe, ahol a híres óriáskerék máig ugyanúgy forog, mint a filmben.

A harmadik ember című film plakátja
A film noire műfajba tartozó híres Der Dritte Mann egykori plakátja
Fotó: PICTOR PICTURES /  Shutterstock 

Múzeumok, kávéházak, klasszikusok

A frissen felújított Wien Museum új életet lehelt a város történetébe: több mint 50 000 interaktív tárgy és installáció mutatja be Bécset a középkortól napjainkig. A múzeumhoz tartozó Trude étterem modern osztrák konyhát visz.

bécsi káéház tortákkal, desszertekkel
A bécsi kávéházak illatos, édes harapnivalóikkal csábítanak
Fotó: Stefano Politi Markovina /  Shutterstock 

A bécsi kávéházak nem egyszerűen vendéglátóhelyek – inkább életforma. A Naschmarkt közelében lévő Café Sperl klasszikus hangulatával és biliárdasztalaival igazi időutazás. A Demel patinás cukrászdájában a pálmaház-szerű szalonokban egymásra tornyozott torták várják a vendéget – a Fächertorte (flódni, csokoládébevonattal pedig zserbó) kihagyhatatlan. Ha viszont valami bohémre vágysz, a Vollpension a Schleifmühlgassén a retró nagymama-konyha újragondolt verzióját kínálja: házi sütik, vegán opciók, és esti koktélok.

Klimt, Schiele és a császári aranykor

A Schloss Belvedere felső palotája a bécsi művészet szívdobbanása: itt látható a világ legnagyobb Klimt-gyűjteménye, köztük A csók (1908), amely élőben sokkal meggyőzőbb, mint bármelyik képeslapon. Aki lelassulna, sétálhat a barokk kertekben vagy a közeli botanikus kertben.

bécsi Belvedere kastély ma múzeumként működik
A Belvedere kastély nemcsak építészetével és lenyűgöző parkjával csábít, hanem a világ legnagyobb Klimt-gyűjteményével is
Fotó: Rasto SK /  Shutterstock 

A Kunsthistorisches Museum barokk pompájában Velázquez, Vermeer és Bruegel művei ragyognak, míg a MuseumsQuartier udvarai és kávézói a XX. századi osztrák művészet fellegvárát rejtik. Itt található a Leopold Múzeum (a világ legnagyobb Schiele-gyűjteményével), a Mumok, valamint a gyerekbarát Zoom múzeum is.

Este jöhet a zene: az újévi bécsi koncertelőadásokból ismerős Musikverein Aranytermében rendezett Mozart-koncert igazi időutazás – aranyozott díszletek, korhű jelmezek, és zárásként a Kék Duna keringő valóban a békebeli időkbe repít vissza.

Vienna,,Austria,-,June,28th,,2025:,Golden,Concert,Hall,Interior
A bécsi újévi koncert helyszíneként híressé vált Musikverein Aranytermében egy hangverseny igazi kuriózum
Fotó: Travel Enthusiast /  Shutterstock 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu