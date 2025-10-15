A császármorzsától a híres Mozart golyóig: a legjobb élmények Bécsben, amiket ősszel neked is végig kell kóstolj

Persze nem volt ez mindig így, a kezdetekben akár 27-28 órába is telt, mire az ember eljutott Budáról Bécsbe, vagy fordítva, és ez már a jól szervezett postakocsi szolgálatnak volt köszönhető. 275 éve, 1750. október 15-én indult ugyanis útjára az első Bécs-Buda menetrendszerű postakocsijárat, az úgy nevezett delizsánsz, vagyis gyorskocsi.

Bécs tökéletes úti cél egy rövid, kulturális kiruccanásra

Fotó: Triff / Shutterstock

A Bécs-Buda postakocsi útvonal

Ennek nevét őrzi ma is a budai Batthyány tér közelében található Gyorskocsi utca, ahol annak idején a magyar hálózat központja volt. A maga korában valóban gyors szolgáltatást négylovas postakocsik végezték, amelyekhez 16-18 kilométerre elhelyezett pihenő és lóváltó állomások tartoztak.

A személyzet öt főből állt, akik közül hárman a kocsin, egy az első lovon, míg a fullajtár a kocsi előtt lovagolt. Egy postakocsi összesen tizenhat személyt szállíthatott (beleértve a személyzet tagjait is), egy jegy pedig 15 forint és 14 krajcár volt fejenként, legalábbis 1849-ben. Ebben az árban a napi háromszori étkezés és a győri éjszakai szállás is benne volt, ágyneművel és dunyhával.

Ma már persze messze nem ilyen bonyolult eljutni egyik városból a másikba, így akár egy kellemes hétvégi programnak is ideális választás lehet sógorék fővárosa.

Bécsi panoráma a Prater óriáskerekéről

Fotó: Alessandro Cristiano / Shutterstock

Bécs a múlt és a modern különös keveréke: itt a császári pompa és a Freud-féle tudatalatti békésen megfér egymás mellett. Aki a várost nem pusztán látni, hanem érteni is akarja, az ne csak a kávéházak márványasztalaihoz üljön le, hanem induljon útnak a 23 kerület valamelyikén át, és hagyja, hogy a város történelme és kultúrája lassan kitárulkozzon előtte.

Freud, film és óriáskerék

A 9. kerület tökéletes kezdőpont: itt lakott Beethoven, Schubert és Freud is. A Berggasse 19. szám alatti lakásban Freud 1938-ig praktizált, mielőtt a náci megszállás elől Londonba menekült volna – a hely ma múzeumként látogatható, és a pszichoanalízis bölcsőjének tekintik. Pár sarokkal arrébb található a Narrenturm, Európa első elmegyógyintézete, amelyben Freud annak idején gyakorlati tapasztalatot szerzett.