Jövőben élő embereknek üzentek a Városligetben

Mi az időkapszula valódi célja?

Agnes Denes számára az időkapszula projekt nem csupán művészi eszköz, hanem tudományos kutatás is, mely a 2020-as években élő emberek gondolkodásmódját, a jelenhez és jövőhöz kapcsolódó elképzeléseit, vágyait, érzéseit rögzíti a jövő számára. Az időkapszula projekthez kapcsolódó kiállítás a Szépművészeti Múzeumban reprezentatív grafikai és fotósorozatok, rajzok, fotódokumentációk és videók segítségével járja körül a magyar származású amerikai művész életművének jelentős állomásait, mintegy 60 művén keresztül. A magyar származású Agnes Denes nagyon örült annak, hogy a magyar közönség is láthatja az életművét összegző kiállítást, ami június 1-jén vasárnap zár be.