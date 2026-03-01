Munkaügyi szakértő figyelmeztet: erre a 10 dologra figyelj az első munkanapodon

Az első munkanap egy új munkahelyen mindig kicsit stresszes lehet. Senkit sem ismerünk, és sokszor azt sem tudjuk pontosan, mit csinálunk. Ilyenkor gyakran csak túl akarjuk élni a napot anélkül, hogy lejáratnánk magunkat.
Az első nap a jó benyomásról szól, legyen szó a főnökünkről vagy az új munkatársainkról. Most Rob Phelps, PR-stratéga mondta el, szerinte melyik az a 10 dolog, amit érdemes észben tartani egy sikeres munkanap érdekében – írja a LadBible.
Ezeket tartsd szem előtt az első munkanapodon:
Ne próbálj folyton mások kedvében járni: Természetes, hogy kedvesek akarunk lenni, de minden plusz feladatra igent mondani nem optimális. „Ez a kiégés receptje, és attól a pillanattól kezdve, hogy elkezded az új munkádat, gyengítheti a munka és a magánélet közötti határokat” - mondja Phelps.
Ne maradj csendben: Ha kérdésed van, tedd fel! Ne gondold, hogy ostobán hangzol majd. Nem kell a figyelem középpontjában lenned, de fontos, hogy láthatóvá tedd magad.
Ne gondold, hogy már mindent tudsz: Az önbizalom fontos,de a túlzott magabiztosság könnyen visszaüthet. Légy nyitott a tanulásra és az új információkra.
Ne kerüld a bemutatkozást: Kínos lehet félbeszakítani idegeneket, hogy köszönj nekik, de Phelps azt tanácsolja, hogy amint lehet, kezdj el ismerkedni.
Ne feledd, hogy még próbaidőn vagy: Az első időszakban különösen fontos a megbízhatóság, a pontosság és a professzionális hozzáállás.
Ne érkezz túl korán: Előfordulhat, hogy még nincsenek felkészülve az érkezésedre, ezért érdemes a megbeszélt időponthoz tartani magad.
Öltözz megfelelően: Ha nem vagy biztos az öltözködési szabályokban, kérdezz rá, amikor lehet.Inkább legyél egy kicsit formálisabb, mint túl laza.
Ne jegyzetelj: Valószínűtlen, hogy mindenre emlékezni fogsz. Jegyzetelés helyett inkább fókuszálj a fontos információkra, a többit úgy is megtanulod később.
Ne beszélj folyton arról, hogy mennyivel jobb az új munkahelyed: Az előző munkahelyed vagy csapatod szidása már az elején aggodalmat kelthet a kollégákban.
Ne játssz szerepet - légy önmagad: A hitelesség erőt ad,és hosszú távon ez alapozza meg a bizalmat.
