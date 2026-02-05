Ezek a csillagjegyek titokban rosszul vannak a Valentin-naptól – Reméljük, te nem ilyen pasit fogtál ki

A te naptáradban már ott a piros szívecske a február 14-ei napon? Ha a párod csillagjegye szerepel ezen a listán, akkor inkább húzd ki, de biztosan ne bízd el magad! A horoszkóp szerint ezek a jegyek inkább eltörölnék az egész ünnepet, minthogy még egyszer végigcsinálják a csokrokkal, foglalásokkal és tömegekkel járó hercehurcát. Nézzük, kikről is van szó!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki ki nem állhatja a Valentin-napot.

Vannak csillagjegyek, akik – enyhén szólva – nem várják repesve február 14-ét.

Nem a szerelem ünneplésével van problémájuk, inkább a körítéssel.

A horoszkóp segít megérteni, milyen személyiségjegyek miatt lehet, hogy nem rajonganak a Valentin-napért.

Szűz csillagjegy

A Szűznek az a legnagyobb problémája a Valentin-nappal, hogy úgy érzi, az emberek kampányidőszakot kreálnak belőle. Neki nem kell egy piros napos ünnep ahhoz, hogy törődését fejezze ki a párja felé. Ő nem beszéli a szeretet ezen nyelvét. Inkább tiszta, kitakarított lakással várja a párját minden hétköznap, és segít, amikor csak kell, minthogy teletömje szív alakú bonbonokkal a szerelmét, és egy este erejéig hősszerelmest játsszon. Ha mégis megembereli magát a szerelem ünnepén, inkább ad valami személyes meglepetést vagy közös élményt, mint egy sablonos ajándékot, csokrot vagy gyertyafényes vacsorát – és ő is a hasonlóan hasznos gesztusokat értékeli.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrekkel már más a helyzet. Ő érzelmes, szeret szeretni és lelkes is, de közben egyszerre ezer dolog van a fejében: határidők, tervek, ötletek. Előfordul, hogy már azelőtt elege lesz az ünnepből, hogy elkezdődne, mert úgy érzi, teljesen el van havazva. Lehet, hogy eszébe sem jut, hogy vegyen egy képeslapot vagy foglaljon két mozijegyet, mert számára a Valentin-nap nem jelent különösebb alkalmat. A horoszkóp szerint egy Ikrek jegyű nem hisz abban, hogy egy párkapcsolat értékét vagy minőségét egy szál rózsával kellene igazolni. Neki többet jelent egy spontán közös esti program, vagy egy teljes véletlenségből mély vizekre evező beszélgetés egy kedd este.