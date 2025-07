Nem fogsz hinni a szemednek: ezzel a trükkel pillanatok alatt újjávarázsolhatod a régi kerti bútoraidat

A kerti bútorok tavasztól őszig a szabadban állnak, gyakran fedés nélkül, így nem meglepő, hogy a különféle környezeti hatások, mint a csapadék és a szél, vagy a háziállatok, illetve a kiborult ételek, italok nyomot hagynak azokon. Ahhoz, hogy egész nyáron tiszták, higiénikusak és mutatósak maradjanak, érdemes időről időre egy kis figyelmet fordítani a tisztításukra. Ehhez nincs szükség drága vegyszerekre, néhány egyszerű házi praktikával is csodát tehetünk.

Néhány egyszerű trükkel újjávarázsolhatod a kerti bútoraidat Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Hasznos tippek a műanyag kerti bútorokra

A kerti asztalok, székek és fotelek a leggyakrabban műanyagból készülnek, aminek nagy előnye, hogy könnyen és többféle technikával is takaríthatók, például a közkedvelt háztartási csodaszerrel, a szódabikarbónával. Ebből kis víz segítségével készítsünk pasztát, és egy szivacs vagy kefe használatával súroljuk át az elemeket. A kisebb-nagyobb szennyeződések eltüntetésére az ecetes víz is kiváló megoldás. Ezt 1:1 arányban vegyítsük. Az így kapott elegy nemcsak tisztít, de fertőtlenít, szagtalanít és még fényesít is. Ezenkívül használhatunk egyszerű mosogatószert, vagy ami még hatásosabb: autóápoló szert, amely megvédheti a kerti bútort az UV-sugárzástól, és visszaadhatja a szintetikus anyag fényét is.

A fa alapanyagot is rendszeresen ápolni kell

Közkedveltek a fából készült kerti bútorok is, melyek látványosabbak műanyag társaiknál, jobban beleolvadnak a környezetbe, ugyanakkor több gondozást igényelnek. A legkímélőbb trükk ezek tisztításához a mosogatószer és meleg víz keverékének használata, az ennél erősebb tisztítószerek ugyanis tönkretehetik a fa és a vesszőfonatok porózusságát. Használjunk puha szivacsot vagy kefét, és miután megszáradtak a bútorok, valamilyen olajos ápolószerrel kezeljük le a felületüket. Kipróbálhatunk egy házi praktikát is, vagyis az 1:1 arányú ecet és olívaolaj keveréket, amely tisztít, fényesít és ápol is egyben. Ha nagyon régi fa bútorról van szó, azt már csak a csiszolás és az újralakkozás keltheti életre.

Ezzel kezeljük a fém székeket és asztalokat

Egyre divatosabbak a fém alkalmatosságok, melyekre extrán oda kell figyelni, hiszen fő ellenségeik, az oxidáció és a rozsda, hamar nyomot hagyhatnak azokon. Ha már rozsdásak, első lépésként alaposan mossuk át vízzel a bútorok kényes részeit, majd hagyjuk megszáradni a napon. A rozsdafoltokat csiszolópapírral távolítsuk el, úgy, hogy sima és egységes felületet kapjunk. Ezt a lépést ecettel vagy citromlével, valamint egy drótkefével is megtehetjük. Ahhoz, hogy megelőzzük az újbóli korróziót, és meghosszabbítsuk a fém kerti bútorok élettartamát, következő fázisként töröljük át újra a bútort, és ha megszáradt, kenjük le rozsdagátló alapozóval, majd 1-2 rétegben valamilyen fém- illetve zománcfestékkel. Ettől nemcsak szép lesz a bútor, de vízlepergető és UV-álló réteget is kap. A fém székek és asztalok általános tisztán tartásáról rendszeres portalanítással, és mosással gondoskodhatunk.

