Ez az a felszerelés, amelyen a sítanulás sikeressége múlik

A sítanulás sikerét leginkább a megfelelően illeszkedő sícipő határozza meg.

A túl bő, nagyobb sícipő bizonytalanná teszi a mozgást és lassítja a fejlődést.

Kezdőként a lécet érdemes inkább bérelni, de a jó minőségű sícipőre megéri beruházni.

Van különbség a kölcsönzött és a saját felszereléssel való síelés között? Mikor jön el az a pont, amikor érdemes beruházni saját felszerelésre? Zsigmond Tamás, a FreeRide Club Síiskola & Snowboardsuli oktatója szerint a sítanulás során van egy eszköz, amelynek szerepét rendszeresen alábecsülik. Ez pedig nem más, mint a sícipő.

A jól megválasztott sícipő stabil kapcsolatot teremt a láb és a síléc között.

Fotó: Capturas E / Shutterstock

Meddig jó megoldás a kölcsönzés?

Kezdőként teljesen rendben van, ha valaki bérelt felszereléssel indul el. Egy ideig nem is érdemes saját eszközökbe beruházni, ugyanakkor van két kivétel, amelyek beszerzését akkor is érdemes megfontolni, ha valaki bizonytalan abban, mennyire fog komolyan síelni.

Az egyik ilyen felszerelés a sisak. Biztonsági okból és higiéniai szempontból is fontos, hogy saját legyen. A másik a sícipő, amelyek az elsődleges kapcsolat az ember és a síléc között. Ez az a kapocs, amelyen keresztül minden mozdulat továbbítódik a lécre. Ha ez a kapcsolat nem stabil, nem pontos és nem passzentos, annak azonnali hatása van a mozgásra. A tanulás ilyenkor sokkal nehezebb, mint kellene.

Óriási különbség van aközött, hogy egy olyan sícipőben tanulsz, amely valóban a te lábadon van betörve, vagy egy olyan bakancsot viselsz, amelyet előtted már huszonnyolcféleképpen formáltak, te pedig a huszonkilencedik vagy a sorban. Ez a két élmény egyszerűen nem összehasonlítható

– hangsúlyozza lapunknak Zsigmond Tamás, egyértelműsítve, hogy a sícipő a legfontosabb felszerelés. Olyan, mint egy motorosnál a kesztyű: azon keresztül érzed és irányítod a mozgást.

A kényelmes sícipő csapdája

Az egyik leggyakoribb kezdőhiba a „kényelmes” sícipő választása. Rövid távon csábító, hosszabb távon azonban komoly problémát okoz. Nagyon gyakori hiba, hogy a kezdők kényelmes cipőt választanak. Ilyenkor a láb mozog a bakancsban, és hiába fordítja el a lábát az ember, előbb elmozdul a láb a cipőn belül, csak utána a cipő, majd végül a léc. Ezek apró, tizedmásodperces késések, de az agy számára komoly bizonytalanságot jelentenek. Nem tudja pontosan eldönteni, hogy egy reakció a saját mozdulat következménye, egy buckáé, vagy egyszerűen egy véletlen helyzeté.

Egy jó sícipő a sítanulás alfája és omegája. Akkor is, ha bérelt cipőről van szó, annak nagyon pontosan kell illeszkednie a lábhoz. Nem a kényelmes cipő a cél, mert az a síélmény rovására megy. A cipőnek ott kell szorítania, ahol tart, és ott kell kényelmesnek lennie, ahol szükséges

– teszi hozzá a szakember, figyelmeztetve egyúttal arra a tévhitre, miszerint sícipőből egy számmal nagyobbat kell venni.

Ez egyszerűen nem igaz!

Hogyan igazodhatunk el a sícipő méretek között?

Van néhány alapelv, amely segít eligazodni. Az egyik legfontosabb szabály az, hogy nyújtott térddel állva a lábujjak érjenek hozzá a cipő elejéhez. Amikor viszont síelő tartásba kerülünk, tehát előretoljuk a térdet, és a sípcsont nekifeszül a bakancs nyelvének, a sarok hátracsúszik, és kialakul az a kis tér, amelynek ott kell lennie. Becsatolt cipőnél a sarok nem emelkedhet fel fél-egy centinél jobban, oldalirányban pedig gyakorlatilag nem mozdulhat el a láb. Ha oldalra mozog, akkor nincs közvetlen kapcsolat a láb és a léc között.