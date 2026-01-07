Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elárulta, mi a mai kormányülés legfontosabb kérdése

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 07:16
kormányüléskérdés
Orbán Viktor szerint a világ átalakulása itt van a nyakunkon.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulja, hogy mi a mai kormányülés legfontosabb kérdése, és arról is ír, hogy a világ átalakulása itt van a nyakunkon.

Orbán Viktor karácsonykor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook

Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. 

A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. 

Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel.

Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!

– írta Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu