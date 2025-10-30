Ez történik a testeddel egy hosszú repülőúton – ha sokat utazol, ezt muszáj tudnod

A hosszú repülőutaknak számos fizikai és pszichológiai következménye van. A légnyomásváltozás, a szűk helyek, a kiszáradás, és a megváltozott alvási ciklusok mind hozzájárulhatnak a fáradtsághoz, az izomfájdalmakhoz, a keringési problémákhoz, és a jetlaghez. Cikkünkben részletesen olvashatsz arról, hogy pontosan milyen változásokon megy át a szervezeted egy hosszú repülőút során.

Számos változáson megy keresztül a tested egy hosszú repülőút során

Fotó: Vémi Zoltán

Ezekre számíthatsz egy hosszú repülőút során – készülj fel előre testileg és lelkileg is

1. A kiszáradás az első kockázat

A repülőgépek kabinjában rendkívül alacsony a páratartalom – körülbelül 10-20 százalék, szemben a földi átlagos 40-60 százalékkal. Ennek következménye, hogy a bőröd, a szájnyálkahártyád, és a szemed is gyorsan kiszáradhat. Ez nemcsak kellemetlen, de fejfájást, fáradtságot, és koncentrációs zavart is okozhat. Hogy ezt elkerüld, igyál sok vizet – legalább félóránként egy-két kortyot –, és kerüld a koffeint és az alkoholt, mert mindkettő vízhajtó hatású.

2. A mozgáshiány növeli a trombózis kialakulását

A hosszú repülőút során akár órákig is egy helyben ülhetsz, ami rossz vérkeringéshez és az alsó végtagokban vérrögök kialakulásához vezethet. Ez a hírhedt „turistaosztály-szindróma”, vagyis mélyvénás trombózis, komoly veszélyt jelenthet. Ha hajlamos vagy rá, a megelőzéshez óránként állj fel, sétálj pár percet, végezz bokakörzéseket, és viselj kompressziós zoknit.

3. Puffadás, emésztési gondok léphetnek fel

A légnyomás csökkenése miatt a testedben lévő gázok kitágulnak – ez érinti a belekben lévő levegőt is. A végeredmény? Puffadás, kellemetlen teltségérzet, sőt akár gyomorfájdalom is jelentkezhet. Könnyebb, kevésbé feldolgozott ételeket fogyassz indulás előtt, és kerüld a szénsavas italokat.

4. Jetlag – az időeltolódás ára

A repülés alatti jóllét másik kihívása az időzónák közötti gyors váltás, vagyis a jetlag. A fejfájás, álmatlanság, levertség és koncentrációs zavar mind gyakori tünetek. Segíthet, ha utazás előtt már fokozatosan átállsz az új időzónára, és napfényhez igazítod a napirended a megérkezés után.