Hólánc felszerelése: így lesz biztonságos a téli utazás

Több autósnak okoz fejfájást a hólánc felszerelése: jó helyre kell felrakni, a méretnek is passzolnia kell, és persze senki sem szeret a hidegben sokáig vacakolni az egésszel. Pedig néhány apró trükk, és a megfelelő felkészülés csodákra képes. Olvass tovább!
A téli gumi mellet a hólánc egy havas emelkedőn vagy jeges kanyarban életmentő lehet, de vigyázz: nem minden úton megengedett. A legtöbb autógyártó előírja, hogy a hajtott kerekekre kerüljön, így nem mindegy, hogy első- vagy hátsókerék-meghajtású autót kívánunk felszerelni. Egy jól megválasztott lánc javítja a tapadást és csökkenti a féktávot, miközben megvédi a gumikat a túlzott csúszástól.
Nem minden lánc jó minden autóra. A legfontosabb, hogy ellenőrizd a jármű kézikönyvét: mekkora hely van a kerék és a sárvédő között, és milyen méretű lánc fér el biztonságosan. Ha kétségeid vannak, érdemes szaküzletben tanácsot kérni. Fontos, hogy a hólánc ne érjen a felfüggesztéshez vagy a fékekhez, különben kárt tehet a járműben.
Az első próba ne az első havas úton legyen. Keress egy parkolót vagy udvart, és gyakorold a lánc felrakását. Figyelj arra, hogy a lánc mindenhol egyenletesen simuljon a kerékre. Indulás után semmiképp se gyorsíts hirtelen, a maximális sebesség hólánccal kb. 40–50 km/h legyen. Ha hangosan kattan vagy zörgő hangot hallasz, állj meg és ellenőrizd, minden rendben van-e.
A hólánc használata után hajlamos a rozsdásodásra és a szennyeződésre. Tisztítsd meg, hagyd megszáradni, majd tárold jól szellőző zsákban vagy dobozban. Egy jól karbantartott lánc évekig használható, míg egy elhanyagolt akár már az első használatnál problémát okozhat.
Nem kell stresszelni a havazástól, a hóval borított utaktól, inkább készülj fel előre. A hólánc nemcsak praktikus, hanem nyugodtabb utazást is biztosít.
További hasznos információkért nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.