Hólánc felszerelése: így lesz biztonságos a téli utazás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 08:15
télhólánc használatautófelszerelés
Amikor a hó beborítja az utakat, a budapesti reggeli dugók láttán az embernek rögtön káromkodni támad kedve, pedig a hó és a jég nem feltétlenül kell, hogy rémálommá változtassa az autózást. A hólánc nemcsak egy praktikus kiegészítő, hanem sokszor valódi biztonságot nyújtó eszköz a havas, jeges körülmények között. De hogyan lehet ezt okosan, gyorsan és stresszmentesen használni? Mutatjuk a hólánc felszerelés csínját-bínját!
Bakk Lucia
Több autósnak okoz fejfájást a hólánc felszerelése: jó helyre kell felrakni, a méretnek is passzolnia kell, és persze senki sem szeret a hidegben sokáig vacakolni az egésszel. Pedig néhány apró trükk, és a megfelelő felkészülés csodákra képes. Olvass tovább!

Egy nő épp a hólánc felszerelése közben.
Hólánc felszerelése: így érdemes felkészülni a téli utakra!
Fotó: Djordje Novakov /  Shutterstock 
  • A téli gumi mellett a hólánc is hasznos lehet az utakon.
  • Vigyázz, nem minden úton megengedett a használata.
  • A hólánc tárolására is figyelj oda.

Hólánc felszerelése lépésről lépésre – a biztonságos utak titka

Miért fontos a hólánc?

A téli gumi mellet a hólánc egy havas emelkedőn vagy jeges kanyarban életmentő lehet, de vigyázz: nem minden úton megengedett. A legtöbb autógyártó előírja, hogy a hajtott kerekekre kerüljön, így nem mindegy, hogy első- vagy hátsókerék-meghajtású autót kívánunk felszerelni. Egy jól megválasztott lánc javítja a tapadást és csökkenti a féktávot, miközben megvédi a gumikat a túlzott csúszástól.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő hóláncot?

Nem minden lánc jó minden autóra. A legfontosabb, hogy ellenőrizd a jármű kézikönyvét: mekkora hely van a kerék és a sárvédő között, és milyen méretű lánc fér el biztonságosan. Ha kétségeid vannak, érdemes szaküzletben tanácsot kérni. Fontos, hogy a hólánc ne érjen a felfüggesztéshez vagy a fékekhez, különben kárt tehet a járműben.

Tippek, hogy jól válassz:

  • Mérd le a kerék és a sárvédő közti távolságot.
  • Válassz a gyártó által ajánlott méretet.
  • Ellenőrizd, hogy a lánc szabályosan felrakható-e a járműre.
  • Ha lehet, próbáld fel otthon, még hómentes helyen.

Hólánc felszerelése: lépésről lépésre

Az első próba ne az első havas úton legyen. Keress egy parkolót vagy udvart, és gyakorold a lánc felrakását. Figyelj arra, hogy a lánc mindenhol egyenletesen simuljon a kerékre. Indulás után semmiképp se gyorsíts hirtelen, a maximális sebesség hólánccal kb. 40–50 km/h legyen. Ha hangosan kattan vagy zörgő hangot hallasz, állj meg és ellenőrizd, minden rendben van-e.

Hólánc karbantartás és tárolás

A hólánc használata után hajlamos a rozsdásodásra és a szennyeződésre. Tisztítsd meg, hagyd megszáradni, majd tárold jól szellőző zsákban vagy dobozban. Egy jól karbantartott lánc évekig használható, míg egy elhanyagolt akár már az első használatnál problémát okozhat.

Nem kell stresszelni a havazástól, a hóval borított utaktól, inkább készülj fel előre. A hólánc nemcsak praktikus, hanem nyugodtabb utazást is biztosít.  

