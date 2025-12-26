Garantált a siker, ha ezeket a varázsmondatokat bedobod a sírós gyermekednél!

Való igaz, hogy a gyermeknevelés egy életre szóló elkötelezettség, de mi a helyzet az óvódáskorú gyerekekkel, főleg azokkal, akiknél a vártnál gyakrabban törik el a mécses? A legalapvetőbb szülői hiba a" Ne sírj már!" mondat kiejtése, amivel azt reméljük, tudjuk kezelni a helyzetet, de lássuk be, eredménytelenül! Ehelyett mutatunk néhány varázsmondatot, amivel hamar ki lehet zökkenti a kicsiket a keserves sírásból.

Íme, néhány varázsmondat, ha eltört a mécses

Nagyon fontos kiemelni, amikor a gyermek akár naponta is elsírja magát, az nem okozhat gondot a szülő számára. Óvódás korban a gyerekek nagyon énközpontúak és erősen élik meg az érzelmeiket a mindennapjaik során, azonban amikor elveszítik a kontrollt, vagy egyszerűen csak fáradtak, gyakrabban törik el a mécses, és ez így van rendjén ebben az életszakaszban. A "Ne sírj már!" mondatban minden benne van, amire egy gyermeknek nincs szüksége. Nincs empátia, nincs együttérzés, és azt érzi, nem számítanak az érzései, ráadásul az utasítással még inkább az ellenkezőjét érhetjük el.

1. Mit tudok tenni azért, hogy jobban legyél?

Ha nem is tudja kifejezni szavakkal, akkor a nonverbális kommunikáció figyelembe vételével jelezhet a gyermek, hogy ölelésre vagy bújásra vágyik jelen pillanatban.

2. Ha el szeretnéd mondani, hogy mi történt, meghallgatlak!

Ezzel a mondattal az együttérzésedet és az érzései tiszteletben tartását erősíted meg, ezzel időt hagyva, hogy képes legyen később elmondani, ha el szeretné mondani a sírásának okát.

3. Nem gond, ha szomorú vagy!

Ezzel a mondattal szembesíted a gyermeket azzal, hogy élje meg bátran a negatív érzéseit, akár dühről, szomorúságról, csalódottságról lenne szó. Arról nem is beszélve: bármelyiket is éli meg az adott pillanatban, így számíthat rád, és érezheti, hogy el van fogadva az érzéseivel együtt.

4. Ha egyedül akarsz lenni, itt leszek a közelben!

Az idősebb gyerekek esetében igazán hasznos ez a mondat, hiszen ilyenkor rendezniük kell és megérteni az érzéseik forrását. Ugyanakkor biztosítod róla, hogy tiszteletben tartod a magánszféráját, mégis számíthat rád egy kis beszélgetésre.