5 gyakori ünnepi baki – ezeket ellenőrizd, mielőtt megérkeznek a vendégek

Ahogy közeledik a karácsony, az újévi vacsora vagy bármilyen ünnepi összejövetel, a figyelmünk a menüre, az ünnepi dekorációra és az ajándékokra szegeződik. De mi a helyzet az ünnepi bakikkal, amik a legapróbb figyelmetlenségből szülhetnek feszültséget és kínos pillanatokat? Egy harmonikus karácsonyi vendéglátás nem a tökéletességen, hanem az odafigyelésen múlik. Itt az ideje, hogy te is leellenőrizd az 5 leggyakoribb ünnepi bakit – és bebiztosítsd magad egy stresszmentes vendégfogadásra!

Az egyik ünnepi baki, ha túlzsúfolod az otthonodat díszekkel.

Fotó: GettyImages

Higgadj le és fogadd a vendégeket őszinte mosollyal.

Ne told túl a díszítést, inkább koncentrálj a harmóniára.

A mosdó is legyen rendben, hogy a vendégek ne kerüljenek kényelmetlen helyzetbe.

Tegyél rendet a hűtőben, hogy minden beférjen.

Nem kell a tökéletességre törekedned, inkább készülj fel az esetleges bakikra.

Íme az 5 leggyakoribb ünnepi baki

Roham a bejáratnál – ünnepi baki már az első percben

Az első benyomás mindig döntő. A vendégek már az ajtóban érzékelik, hogy szeretettel vagy stresszel várják-e őket. A vendégfogadás hangulata az egyik legfontosabb ünnepi részlet: egy pánikba hajló „jaj, még nincs kész semmi!” vagy a túlzott „mindent irányítani akarok” energia bizony megmarad az emlékekben.

Tipp: egy nyugodt, őszinte mosoly és egy illatos forralt bor sokkal többet ér, mint a tökéletesen beállított ajtódísz.

Túl sok dísz, túl kevés harmónia – dekorációs ünnepi bakik

Igen, tudjuk, hogy az internet tele van rengeteg gyönyörű ünnepi dekorral. De ha minden ablakban más színű fényfüzér villog, az asztalon műhó borít mindent, és a kanapé használhatatlan a tucatnyi karácsonyi díszpárna miatt; az már nem hangulat, hanem káosz.

A leglátványosabb ünnepi bakik közé tartozik a túldíszített, zsúfolt enteriőr.

Tipp: a karácsonyi dekor esetében maradj egy stílusnál vagy színvilágnál és használd bátran a természetes anyagokat: fenyőág, gyertya, fadíszek – ez lesz az időtálló elegancia.

Mosdó-pánik – apró részlet, ami könnyen elfelejtődik

Kevés kellemetlenebb dolog fordulhat elő mint, amikor egy vendég belép a mosdóba és üres a vécépapírtartó, nincs kéztörlő vagy elfogyott a szappan.

Az ünnepi előkészületek nem állnak meg a nappaliban: a fürdőszoba is része a vendégélménynek!