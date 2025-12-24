KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ünnepi baki karácsonykor

5 gyakori ünnepi baki – ezeket ellenőrizd, mielőtt megérkeznek a vendégek

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 13:30
karácsonybakiünnep
Apró részletek, amelyek elválasztanak egy tökéletes karácsonyi vacsorától: sül a bejgli, forr a bor, csillog a dekor – de valami mégis hiányzik? Ezek a leggyakoribb ünnepi bakik, amiket a karácsonyi idill közepén könnyen elkövethetsz!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ahogy közeledik a karácsony, az újévi vacsora vagy bármilyen ünnepi összejövetel, a figyelmünk a menüre, az ünnepi dekorációra és az ajándékokra szegeződik. De mi a helyzet az ünnepi bakikkal, amik a legapróbb figyelmetlenségből szülhetnek feszültséget és kínos pillanatokat? Egy harmonikus karácsonyi vendéglátás nem a tökéletességen, hanem az odafigyelésen múlik. Itt az ideje, hogy te is leellenőrizd az 5 leggyakoribb ünnepi bakit – és bebiztosítsd magad egy stresszmentes vendégfogadásra!

Ünnepi bakikat elkerülő gyönyörű otthon
Az egyik ünnepi baki, ha túlzsúfolod az otthonodat díszekkel.
Fotó: GettyImages
  • Higgadj le és fogadd a vendégeket őszinte mosollyal.
  • Ne told túl a díszítést, inkább koncentrálj a harmóniára.
  • A mosdó is legyen rendben, hogy a vendégek ne kerüljenek kényelmetlen helyzetbe.
  • Tegyél rendet a hűtőben, hogy minden beférjen.
  • Nem kell a tökéletességre törekedned, inkább készülj fel az esetleges bakikra.

Íme az 5 leggyakoribb ünnepi baki

Roham a bejáratnál – ünnepi baki már az első percben

Az első benyomás mindig döntő. A vendégek már az ajtóban érzékelik, hogy szeretettel vagy stresszel várják-e őket. A vendégfogadás hangulata az egyik legfontosabb ünnepi részlet: egy pánikba hajló „jaj, még nincs kész semmi!” vagy a túlzott „mindent irányítani akarok” energia bizony megmarad az emlékekben. 

Tipp: egy nyugodt, őszinte mosoly és egy illatos forralt bor sokkal többet ér, mint a tökéletesen beállított ajtódísz.

Túl sok dísz, túl kevés harmónia – dekorációs ünnepi bakik

Igen, tudjuk, hogy az internet tele van rengeteg gyönyörű ünnepi dekorral. De ha minden ablakban más színű fényfüzér villog, az asztalon műhó borít mindent, és a kanapé használhatatlan a tucatnyi karácsonyi díszpárna miatt; az már nem hangulat, hanem káosz. 
A leglátványosabb ünnepi bakik közé tartozik a túldíszített, zsúfolt enteriőr.

Tipp: a karácsonyi dekor esetében maradj egy stílusnál vagy színvilágnál és használd bátran a természetes anyagokat: fenyőág, gyertya, fadíszek – ez lesz az időtálló elegancia.

Mosdó-pánik – apró részlet, ami könnyen elfelejtődik

Kevés kellemetlenebb dolog fordulhat elő mint, amikor egy vendég belép a mosdóba és üres a vécépapírtartó, nincs kéztörlő vagy elfogyott a szappan. 
Az ünnepi előkészületek nem állnak meg a nappaliban: a fürdőszoba is része a vendégélménynek! 

Tipp: készíts be plusz WC-papírt, friss kéztörlőt, illatosítót és akár egy kis kézkrémet is – apró gesztus, nagy hatás!

Ünnepi baki nélküli karácsonyi vacsora
A karácsonyi vendéglátás titka nem a tökéletes terítékben vagy a divatos dekorációban rejlik.
Fotó: Shutterstock 

Tetrisz a hűtőben – az italoknak már nincs hely

Az ünnepek alatt a hűtő megtelik: pulyka, előételek, sütemények, borok, sőt néha még egy kis tál szaloncukor is beköltözik. De hova kerülnek a vendégek pezsgői vagy a hűtendő aperitifek? Az ilyen ünnepi bakik nem csak kellemetlenek, de gyakran a vacsora ritmusát is megzavarják.
Ellenőrizd időben a hűtőt – dobj ki minden lejárt, felesleges dolgot, és készíts elő egy külön vendégpolcot. A vendégváró részletek közül ez az egyik leggyakoribb buktató. Pedig pofonegyszerű megelőzni – ha észben tartod.

Tipp: ha kevés a hely, használd az erkélyt vagy egy nagyobb tálba tett jeget italhűtőként!

Az ördög a részletekben rejlik – de a szeretet is

A karácsonyi vendéglátás titka nem a tökéletes teríték vagy a divatos dekoráció. Idén ne a hibáktól félj – inkább készülj fel rájuk, és teremts meghitt, szívből jövő pillanatokat. A szeretet, az odafigyelés és a valódi jelenlét az, ami igazán emlékezetessé teszi az estét.

Ellenőrizd a lehetséges ünnepi bakikat; pipáld ki ezt az 5 pontot, és élvezd az ünnepet úgy, ahogy megérdemled – mosollyal, nyugalomban, valódi örömmel.

Ebben a videóban 18 természet ihlette karácsonyi dekorációt tekinthetsz meg, ha inspirációra vágysz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu