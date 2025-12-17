Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívsebész figyelmeztet: ez a négy étel mérgezi a testedet

szívsebész
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 17:30
egészséges életmódgyorsételétrend
Egy orvos TikTokon emlékeztet mindenkit arra, hogy mit kellene elkerülnünk.

Dr. Jeremy London, a TikTokon is aktív szívsebész készített egy nagyon hasznos videót a négy különböző étel- és italfajtáról, amelyeket szerinte mindenkinek érdemes lenne elkerülnie.

A szívsebész szerint ezeket az ételeket kellene mindenkinek elkerülnie
A szívsebész szerint ezeket az ételeket kellene mindenkinek elkerülnie Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Szívsebész figyelmeztet a 4 legkárosabb ételre:

1. Gyorsételek

A legtöbb, ami a gyorsétteremi láncokban elérhető 'ehető ételtermék', az valójában nem is igazi étel

- mondta Dr. Jeremy London.

A legtöbben már tudják, hogy amikor belépünk egy gyorsétterembe, nem az egészséges életmód jegyében tesszük. Az orvos szerint a neve is árulkodó, hiszen ideális, ha valami gyorsat és könnyűt keresel, de ez nem része az egészséges és kiegyensúlyozott étrendnek. 

2. Üdítők

A második helyre ez került, amivel mindenki leöblíti a gyorsétteremben vásárolt ételt. Fontos megjegyezni, hogy ez mind a normál, és a diétás üdítőkre is érvényes, amelyeket Dr. Jeremy London folyékony halálnak nevezett. Ezek általában tele vannak cukorral, és ha a cukormentes változatot választjuk, akkor is olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekről a világ bizonyos részein egészségügyi figyelmeztetést adtak ki.

2. Tejtermékek

A karácsony közeledtével sok olyan  termék kerül asztalra, ami laktózt tartalmaz.

Mi vagyunk az egyetlen emlősök, akik az újszülött kort követően is isznak tejet, ráadásul más faj tejét. Gondolj csak bele

- mondta az szívsebész.

4. Alkohol
Kevés dolog veszélyesebb, mint az alkohol, ami még a döntéshozatali képességünket is csökkenti, ez azonban nem akadályozza meg az emberek nagy részét a fogyasztásban. Az orvos szerint az alkohol mérgező, és figyelmeztet mindenkit, hogy még a mérsékelt vagy alkalmi fogyasztás is káros lehet. 

A sebész nézőinek azt üzenete, hogy mindenki hagyja abba a teste aktív mérgezését - számolt be róla a Labdible.

@drjeremylondon 4 foods that I absolutely avoid as a cardiac surgeon #doctor #surgeon #heartdoctor #heartattack #fypツ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu