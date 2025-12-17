Szívsebész figyelmeztet: ez a négy étel mérgezi a testedet

Dr. Jeremy London, a TikTokon is aktív szívsebész készített egy nagyon hasznos videót a négy különböző étel- és italfajtáról, amelyeket szerinte mindenkinek érdemes lenne elkerülnie.
A legtöbb, ami a gyorsétteremi láncokban elérhető 'ehető ételtermék', az valójában nem is igazi étel
- mondta Dr. Jeremy London.
A legtöbben már tudják, hogy amikor belépünk egy gyorsétterembe, nem az egészséges életmód jegyében tesszük. Az orvos szerint a neve is árulkodó, hiszen ideális, ha valami gyorsat és könnyűt keresel, de ez nem része az egészséges és kiegyensúlyozott étrendnek.
A második helyre ez került, amivel mindenki leöblíti a gyorsétteremben vásárolt ételt. Fontos megjegyezni, hogy ez mind a normál, és a diétás üdítőkre is érvényes, amelyeket Dr. Jeremy London folyékony halálnak nevezett. Ezek általában tele vannak cukorral, és ha a cukormentes változatot választjuk, akkor is olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekről a világ bizonyos részein egészségügyi figyelmeztetést adtak ki.
A karácsony közeledtével sok olyan termék kerül asztalra, ami laktózt tartalmaz.
Mi vagyunk az egyetlen emlősök, akik az újszülött kort követően is isznak tejet, ráadásul más faj tejét. Gondolj csak bele
- mondta az szívsebész.
4. Alkohol
Kevés dolog veszélyesebb, mint az alkohol, ami még a döntéshozatali képességünket is csökkenti, ez azonban nem akadályozza meg az emberek nagy részét a fogyasztásban. Az orvos szerint az alkohol mérgező, és figyelmeztet mindenkit, hogy még a mérsékelt vagy alkalmi fogyasztás is káros lehet.
A sebész nézőinek azt üzenete, hogy mindenki hagyja abba a teste aktív mérgezését - számolt be róla a Labdible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.