A szilveszteri menü császára: így lesz az olcsó virsliből fenséges lakoma

Minden évben ugyanaz: virsli a fazékban, mustár, kenyér, esetleg egy kis ketchup az asztalon. Ezúttal lépjünk ki a komfortzónánkból és készítsünk különleges fogásokat virsliből! Kötényeket felcsatolni, indulhat a virsliforradalom! Most megtudod, hogy lesz az egyszerű virsliből fenséges szilveszteri menü!
Keverj ki egy sűrű palacsintatésztát a következőkből: liszt, kukoricaliszt, tojás, tej, egy kevés sütőpor, só, pici cukor. Szurkáld fel a virslidarabokat pálcikára, mártsd a tésztába, és süsd meg olajban aranybarnára. A végeredmény: ropogós, arany bundás mini corn dog falatok. Mellé kínálj többféle szószt: mézes-mustáros, fokhagymás tejfölös és BBQ.
Egy kis játék az étellel mindig szórakoztató. Vágd le a kenyérhéját, azt tedd félre. Kenj meg minden szeletet krémsajttal, tegyél rá egy vékonyra szelt uborkát, majd jöhet a virsli. Tekerd fel jó szorosan, kicsit nyomkod össze, majd vágd karikákra és rögzítsd egy fogpiszkálóval. Már kész is a virsli sushi. Látványos, kreatív, és olcsó finomság.
Süsd meg a burgonyákat héjában, vágd félbe, óvatosan kanalazd ki a belsejét, és keverd össze virslikarikákkal, reszelt sajttal, tejföllel és fűszerekkel. Töltsd vissza a héjba, szórd meg sajttal, és süsd ropogósra. Laktató, látványos, és garantáltan nagy sikert aratsz vele.
Ez a klasszikus partifogás már önmagában is nyerő, de egy kis extrával valódi szilveszteri menüt varázsolhatsz az asztalra. A leveles tésztát szórd meg sajttal, majd tedd rá a virslit és tekerd fel. Kend meg felvert tojással, szórd meg szezámmal vagy fűszerekkel - például fokhagymás sóval vagy chilipehellyel. Vágd falatnyi darabokra és szúrd át őket keresztbe egy-egy fogpiszkálóval. Tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd aranybarnára. Kínálhatsz mellé többféle mártogatóst, ez teszi igazán különlegessé. Készíts egy egyszerű mustárkrémet: keverj össze mustárt, majonézt, egy pici mézet és esetleg egy kevés szárított tárkonyt. De jól passzol hozzá a mézes mustár, édes-savanyú szósz a csilis ketchupos vagy tejfölös-fokhagymás dip is.
Mini tortillába tegyél pár sült virslikarikát, szórd meg sajttal, kukoricával, paradicsommal, hajts félbe és öntsd le egy fűszeres-joghurtos szósszal: görög joghurt, lime-lé, fokhagyma, chilipehely, só. Már kész is a taco!
Főzz mini virsliket, és tálald őket mini nyársakon, tegyél mellé sűrű, házi sajtszószt. Ehhez csak keverj össze tejszínt, reszelt sajtot, egy kevés mustárt és melegíts fel, hogy a sajt elolvadjon és nyúlóssá váljon. Mehet bele sör és cheddar is, ha különlegesebbé szeretnéd tenni. Tálalhatod kis fondüs edényekben vagy olyan tálkákban, amelyeket alulról teamécsessel lehet melegen tartani.
Vagdosd be a virsli egyik végét keresztbe párszor, majd süsd meg serpenyőben – sütés közben a bevagdosott vége kinyílik, mint a virág. Szúrd fel egy hurkapálcára mindegyiket és tálald egy vázában, mint a virágszálakat. Mellé kínálj színes mártogatósokat kis tálakban: curry-s joghurt, céklás tejföl, mustáros-mézes majonéz. Gyors, látványos, és semmi extra hozzávaló nem kell hozzá.
Ketchupos-virslis falatka recept:
További szilveszteri gasztrotippek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.