A szilveszteri menü császára: így lesz az olcsó virsliből fenséges lakoma

Minden évben ugyanaz: virsli a fazékban, mustár, kenyér, esetleg egy kis ketchup az asztalon. Ezúttal lépjünk ki a komfortzónánkból és készítsünk különleges fogásokat virsliből! Kötényeket felcsatolni, indulhat a virsliforradalom! Most megtudod, hogy lesz az egyszerű virsliből fenséges szilveszteri menü!

7 ízletes virslis recept, amivel egyszerűen tökéletesítheted a szilveszteri menüt

Fotó: Nunung Noor Aisyah / Shutterstock

A virslis corn dog falatokból kiváló szilveszteri menü készülhet, különböző szószokkal.

A virslis sushi kreatív és olcsó finomság.

A virlis-sajtos töltött krumpli kedvelt és laktató fogás.

A leveles tésztába csavart virsli felturbózva még nagyobb sikert arathat.

A virslis sajtfondü falatokból hangulatos újévi vacsora kerekedik.

A pálcikás virslitulipán gyorsan kész van, mégis szuper látványt nyújt a szilveszteri asztalon.

A szilveszteri menü koronázatlan királya: a vendégek is imádni fogják

1. Virslis corn dog falatok

Keverj ki egy sűrű palacsintatésztát a következőkből: liszt, kukoricaliszt, tojás, tej, egy kevés sütőpor, só, pici cukor. Szurkáld fel a virslidarabokat pálcikára, mártsd a tésztába, és süsd meg olajban aranybarnára. A végeredmény: ropogós, arany bundás mini corn dog falatok. Mellé kínálj többféle szószt: mézes-mustáros, fokhagymás tejfölös és BBQ.

2. Virslis sushi – buli-falatok újragondolva

Egy kis játék az étellel mindig szórakoztató. Vágd le a kenyérhéját, azt tedd félre. Kenj meg minden szeletet krémsajttal, tegyél rá egy vékonyra szelt uborkát, majd jöhet a virsli. Tekerd fel jó szorosan, kicsit nyomkod össze, majd vágd karikákra és rögzítsd egy fogpiszkálóval. Már kész is a virsli sushi. Látványos, kreatív, és olcsó finomság.

3. Virslis-sajtos töltött krumpli

Süsd meg a burgonyákat héjában, vágd félbe, óvatosan kanalazd ki a belsejét, és keverd össze virslikarikákkal, reszelt sajttal, tejföllel és fűszerekkel. Töltsd vissza a héjba, szórd meg sajttal, és süsd ropogósra. Laktató, látványos, és garantáltan nagy sikert aratsz vele.

4. Leveles tésztába csavart virsli felturbózva

A szilveszteri menü örök kedvence: leveles tésztába tekert virslifalatkák

Fotó: irina2511 / Shutterstock

Ez a klasszikus partifogás már önmagában is nyerő, de egy kis extrával valódi szilveszteri menüt varázsolhatsz az asztalra. A leveles tésztát szórd meg sajttal, majd tedd rá a virslit és tekerd fel. Kend meg felvert tojással, szórd meg szezámmal vagy fűszerekkel - például fokhagymás sóval vagy chilipehellyel. Vágd falatnyi darabokra és szúrd át őket keresztbe egy-egy fogpiszkálóval. Tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd aranybarnára. Kínálhatsz mellé többféle mártogatóst, ez teszi igazán különlegessé. Készíts egy egyszerű mustárkrémet: keverj össze mustárt, majonézt, egy pici mézet és esetleg egy kevés szárított tárkonyt. De jól passzol hozzá a mézes mustár, édes-savanyú szósz a csilis ketchupos vagy tejfölös-fokhagymás dip is.