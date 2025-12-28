KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A szilveszteri menü császára: így lesz az olcsó virsliből fenséges lakoma

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 19:15
Gyors és egyszerű ötletekre vágysz az ünnepekre? A szilveszteri menük örök sztárja a virsli – olcsó, gyors, laktató, és elengedhetetlen része az évbúcsúztatónak. De mi lenne, ha idén nem csak vízben főtt, mustárral tálalt változatban kerülne az asztalra? Most megtudhatod, hogy lesz az egyszerű virsliből fenséges szilveszteri lakoma!
Bata Kata
Minden évben ugyanaz: virsli a fazékban, mustár, kenyér, esetleg egy kis ketchup az asztalon. Ezúttal lépjünk ki a komfortzónánkból és készítsünk különleges fogásokat virsliből! Kötényeket felcsatolni, indulhat a virsliforradalom! Most megtudod, hogy lesz az egyszerű virsliből fenséges szilveszteri menü!

Corn dog virsliből a szilveszteri menübe
7 ízletes virslis recept, amivel egyszerűen tökéletesítheted a szilveszteri menüt
Fotó: Nunung Noor Aisyah /  Shutterstock 
  • A virslis corn dog falatokból kiváló szilveszteri menü készülhet, különböző szószokkal.
  • A virslis sushi kreatív és olcsó finomság.
  • A virlis-sajtos töltött krumpli kedvelt és laktató fogás.
  • A leveles tésztába csavart virsli felturbózva még nagyobb sikert arathat.
  • A virslis sajtfondü falatokból hangulatos újévi vacsora kerekedik.
  • A pálcikás virslitulipán gyorsan kész van, mégis szuper látványt nyújt a szilveszteri asztalon.

A szilveszteri menü koronázatlan királya: a vendégek is imádni fogják

1. Virslis corn dog falatok

Keverj ki egy sűrű palacsintatésztát a következőkből: liszt, kukoricaliszt, tojás, tej, egy kevés sütőpor, só, pici cukor. Szurkáld fel a virslidarabokat pálcikára, mártsd a tésztába, és süsd meg olajban aranybarnára. A végeredmény: ropogós, arany bundás mini corn dog falatok. Mellé kínálj többféle szószt: mézes-mustáros, fokhagymás tejfölös és BBQ.

2. Virslis sushi – buli-falatok újragondolva

Egy kis játék az étellel mindig szórakoztató. Vágd le a kenyérhéját, azt tedd félre. Kenj meg minden szeletet krémsajttal, tegyél rá egy vékonyra szelt uborkát, majd jöhet a virsli. Tekerd fel jó szorosan, kicsit nyomkod össze, majd vágd karikákra és rögzítsd egy fogpiszkálóval. Már kész is a virsli sushi. Látványos, kreatív, és olcsó finomság.

3. Virslis-sajtos töltött krumpli

Süsd meg a burgonyákat héjában, vágd félbe, óvatosan kanalazd ki a belsejét, és keverd össze virslikarikákkal, reszelt sajttal, tejföllel és fűszerekkel. Töltsd vissza a héjba, szórd meg sajttal, és süsd ropogósra. Laktató, látványos, és garantáltan nagy sikert aratsz vele.

4. Leveles tésztába csavart virsli felturbózva

Leveles tésztás virslis recept szezámaggal a szilveszteri menübe
A szilveszteri menü örök kedvence: leveles tésztába tekert virslifalatkák
Fotó: irina2511 /  Shutterstock 

Ez a klasszikus partifogás már önmagában is nyerő, de egy kis extrával valódi szilveszteri menüt varázsolhatsz az asztalra. A leveles tésztát szórd meg sajttal, majd tedd rá a virslit és tekerd fel. Kend meg felvert tojással, szórd meg szezámmal vagy fűszerekkel - például fokhagymás sóval vagy chilipehellyel. Vágd falatnyi darabokra és szúrd át őket keresztbe egy-egy fogpiszkálóval. Tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd aranybarnára. Kínálhatsz mellé többféle mártogatóst, ez teszi igazán különlegessé. Készíts egy egyszerű mustárkrémet: keverj össze mustárt, majonézt, egy pici mézet és esetleg egy kevés szárított tárkonyt. De jól passzol hozzá a mézes mustár, édes-savanyú szósz a csilis ketchupos vagy tejfölös-fokhagymás dip is.

5. Mexikói virslis taco-falatkák

Mini tortillába tegyél pár sült virslikarikát, szórd meg sajttal, kukoricával, paradicsommal, hajts félbe és öntsd le egy fűszeres-joghurtos szósszal: görög joghurt, lime-lé, fokhagyma, chilipehely, só. Már kész is a taco!

6. Virslis sajtfondü falatok

Főzz mini virsliket, és tálald őket mini nyársakon, tegyél mellé sűrű, házi sajtszószt. Ehhez csak keverj össze tejszínt, reszelt sajtot, egy kevés mustárt és melegíts fel, hogy a sajt elolvadjon és nyúlóssá váljon. Mehet bele sör és cheddar is, ha különlegesebbé szeretnéd tenni. Tálalhatod kis fondüs edényekben vagy olyan tálkákban, amelyeket alulról teamécsessel lehet melegen tartani.

7. Pálcikás virslitulipán

Vagdosd be a virsli egyik végét keresztbe párszor, majd süsd meg serpenyőben – sütés közben a bevagdosott vége kinyílik, mint a virág. Szúrd fel egy hurkapálcára mindegyiket és tálald egy vázában, mint a virágszálakat. Mellé kínálj színes mártogatósokat kis tálakban: curry-s joghurt, céklás tejföl, mustáros-mézes majonéz. Gyors, látványos, és semmi extra hozzávaló nem kell hozzá.

Ketchupos-virslis falatka recept:

További szilveszteri gasztrotippek:

 

 

