Pezsgőbontás biztonságosan – Így úszd meg a katasztrófát szilveszterkor

Sokan tartanak a pezsgőbontástól szilveszterkor, nem véletlenül: a helytelen kinyitás következtében a falra spriccenhet az értékes nedű, az elrepülő dugó széttörheti a csillárt, de akár még a szemünk világa is oda lehet. Ezért a Fanny magazin összegyűjtötte a biztonságos pezsgőbontás trükkjeit, egészen a megfelelő hőfoktól kezdve a kinyitási technikákig.

Pezsgőbontás biztonságosan szilveszterkor – ne aggódj, nem lehetetlen

Fotó: 123RF

Ilyen hőmérsékleten kell tárolni a pezsgőt.

A biztonságos pezsgőbontás lépésről lépésre.

Pezsgő etikett: milyen hangosan kell durrannia, milyen szögben töltsük ki a pohárba, mennyi pihentessük a kitöltött italt.

Pezsgőbontás szilveszterkor

Milyen hőfokon tároljuk a pezsgőt?

Az első és legfontosabb, hogy a pezsgő megfelelő hőmérsékletű legyen, hiszen ez garantálja a jó minőséget és a könnyű bontást. Minél melegebb ugyanis, annál nagyobb a belső nyomás, ami miatt túlzott habzás alakul ki, és sok CO2 távozik az italból.

A hozzáértők a kb. 6-8 Celsius fokos behűtött ital felszolgálását tanácsolják, főleg, hogy ezen a hőfokon a legfinomabb és legfrissebb a pezsgő. Jó, ha a hűtött nedű a bontás előtti órákban nyugalomban és álló helyzetben van. Így egyszerűbb lesz kinyitni.

Pezsgőbontás lépésről lépésre

Az üveg álljon stabil felületen, a borító fóliát távolítsuk el, majd tegyük a tenyerünket, vagy ami még jobb, a hüvelykujjat a dugóra, a többi ujjat pedig a nyak köré.

A drótkosarat gyengéden lazítsuk meg, tekerjük ki, vegyük le.

A dugót végig tartsuk, mert a nyomás bármikor kitolhatja.

Ha nehéz kinyitni, tegyünk pár percre jeges vízbe (ne csak jégbe) a nyakrésszel együtt az üveget, ami hamar képes átvenni a hűs hőmérsékletet. Ezzel csökkenhet és stabilizálódhat a nyomás, végül könnyebb lehet a nyitás.

Meglepő trükk, de nem a dugót, hanem a pezsgősüveget ajánlott forgatni. Ezzel ugyanis sokkal jobban kontrollálhatjuk a kilökődést és durranást. Lassan mozgassuk körbe-körbe az üveget a dugóhoz képest, amit ne húzzunk, csak tartsunk. Ki fog csusszanni, ha türelmesek vagyunk.

A pezsgővel sem illik nagyot durrantani

Fotó: Sergey Mironov/ Sergeymironov.co / 123RF

Pezsgő etikett

Az etikett szerint a pezsgősüvegnek nem szabad durrannia, a dugót pedig óvatosan, zaj nélkül illik eltávolítani. Azért is érdemes így tenni, mert a durranás nagy habzást idéz elő, emiatt pedig a szénsav és az ital egy része is kárba mehet.