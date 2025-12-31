Pezsgőbontás biztonságosan – Így úszd meg a katasztrófát szilveszterkor

Sokan tartanak a pezsgőbontástól szilveszterkor, nem véletlenül: a helytelen kinyitás következtében a falra spriccenhet az értékes nedű, az elrepülő dugó széttörheti a csillárt, de akár még a szemünk világa is oda lehet. Ezért a Fanny magazin összegyűjtötte a biztonságos pezsgőbontás trükkjeit, egészen a megfelelő hőfoktól kezdve a kinyitási technikákig.
Az első és legfontosabb, hogy a pezsgő megfelelő hőmérsékletű legyen, hiszen ez garantálja a jó minőséget és a könnyű bontást. Minél melegebb ugyanis, annál nagyobb a belső nyomás, ami miatt túlzott habzás alakul ki, és sok CO2 távozik az italból.
A hozzáértők a kb. 6-8 Celsius fokos behűtött ital felszolgálását tanácsolják, főleg, hogy ezen a hőfokon a legfinomabb és legfrissebb a pezsgő. Jó, ha a hűtött nedű a bontás előtti órákban nyugalomban és álló helyzetben van. Így egyszerűbb lesz kinyitni.
Az etikett szerint a pezsgősüvegnek nem szabad durrannia, a dugót pedig óvatosan, zaj nélkül illik eltávolítani. Azért is érdemes így tenni, mert a durranás nagy habzást idéz elő, emiatt pedig a szénsav és az ital egy része is kárba mehet.
Talán erre a legnehezebb figyelni, de érdemes 45 fokos szögben tartani az üveget, miközben elvégezzük a nyitást, így optimális lesz a nyomás és a habzás is. Kulcsfontosságú, hogy emberekre és üveg tárgyakra, berendezésekre sose irányítsuk a palackot.
Az éppen kibontott buborékos italt egy picit pihentetni kell, mielőtt arra kerül sor, hogy belekortyolunk. A nyomás kiegyenlítődéséhez várjunk néhány másodpercet, majd az enyhén ferdén tartott pohár falára öntsük a pezsgőt. Így kevésbé habzik, mintha középre öntetnénk.
A pezsgőkészítés hagyományairól az alábbi videóból tudhatsz meg érdekességeket:
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.