Ha pezsgőt vennél szilveszterre, erről jobb, ha tudsz

pezsgő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 11:00
Nébihteszt
A Nébih társoldala, a Szupermenta ezúttal a szilveszteri mulatságok népszerű italait tesztelte le. A száraz rozé pezsgők vizsgálatakor többek között fény derült arra is, melyik a legjobb, legfinomabb közülük.
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A tesztben 23 alkoholos ital vett részt. Mutatjuk melyik végzett közülük az első helyen és találtak-e valami kivetnivalót velük kapcsolatban!

pezsgős pohár koccintás
A szilveszter egyik főszereplője a pezsgő, amiből sokan szeretik a rozét. Mutatjuk ezek közül melyik a legjobb a Nébih szerint. Fotó: SeventyFour /  Shutterstock 

A labortesztek mindent rendben találtak a pezsgőknék

A 12 hazai és 11 külföldi előállítású pezsgőt a laboratóriumban a szakemberek első körben leellenőrizték. Megnézték az alkohol- és cukortartalmukat, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is. A teszt alapján általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A címkékkel akadtak azért gondok

Azt is megvizsgálták a szakemberek, hogy a címkék, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. Ezen a téren öt esetben állapítottak meg hibát a szakemberek. Három tétel esetében a kiszerelésen megtalálható QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás. Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. Ezek miatt eljárásokat is indítottak a forgalmazókkal szemben.

Kedveltségi vizsgálatnak is alávetették a pezsgőket

Ennek során szakértők és laikusok pontozzák a termékeket, miután szemügyre vették és megkóstolták őket. Értékelésük alapján a palackban erjesztett rozé pezsgők közül a dobogó legfelső fokára a Veuve Pelletier brut rosé pezsgő kerülhetett, második helyen a Veuve Clicquot brut rosé pezsgő” végzett, míg harmadikként a Moet & Chandon rosé imperial pezsgő zárt. A tartályban erjesztett rozé pezsgőket illetően első helyezett lett a Törley Selection Rosé Sec, a dobogó második fokán az Allini prosecco rosé D.O.C extra dry végzett, a harmadik helyet pedig a Tesco Finest D.O.C. Prosecco rosé brut pezsg érdemelte ki. A teszt részletes eredményei itt érhetők el.

Fotó: szupermenta.hu

Ettől függ, hogy mennyire édes egy pezsgő

A cukortartalom alapján hét kategóriára oszthatjuk a pezsgőket: a legédesebbek a doux (vagy édes) pezsgők, melynek cukortartalma legalább 50 gramm literenként. Ennél kissé szárazabb a demi dec (vagy félszáraz) kategória, mely 32-50 gramm/liter cukortartalmú. Ezt követi a dry (vagy sec vagy száraz) pezsgő, 17-32 g/l cukorral. Az extra dry (extra száraz) az a változat, ahol a cukortartalom 12-17 g/l között mozog. Ennél még szárazabb a brut pezsgő, melynek literjében maximum 12 gramm cukor található. A következő kategória az extra brut legfeljebb 6 gramm per liter cukortartalommal. A legszárazabb (legkevésbé édesebb) pedig a brut nature, ami 3 gramm/liter cukornál nem tartalmazhat többet.

Íme egy rövid összefoglaló a hatóság pezsgő-tesztjéről:

