Ettől lesz jó a pezsgő, különösen a magyar

Pezsgő, habzóbor, champagne – mi a különbség?

Érdemes ezt a kérdést is tisztába tenni így Szilveszterkor, a borász pedig ebben is segített nekünk. – A pezsgőt az előzőekben már kitárgyaltuk, minden esetben egy természetes erjesztésből származik a szénsavtartalma. A habzóbor (vagy gyöngyözőbor) tulajdonképpen mesterségesen születik, hiszen a szénsav-elnyeletés alatt visszahűtik a folyadékot. Amikor a hőmérséklete 0 és 4 °C között van, plusz szénsavat buborékoltatnak (szaturálnak) az italba, s ettől habzik a bor. Ennek egyébként a nyomása, habzása is jóval kisebb – magyarázta Hernyák Tamás. A champagne pedig olyan eredetvédett pezsgő, amit a franciaországi Champagne régióban állítanak elő, és csak az itteni italt lehet így hívni.