Nincs több titok: így készítsd el a brit királyi család tökéletes karácsonyi pudingját

Rögtön az elején fontos leszögezni: a hagyományos brit karácsonyi puding nem azonos a hazánkban ismert, tejjel készülő, édes-krémes finomsággal. Előbbi inkább egy kifejezés, ami többféle ételtípust takar, melyek lehetnek édesek vagy sósak, és készülhetnek gőzöléssel, de főzéssel is, tehát nem sütőben, ahogy a legtöbb sütemény, amit ismerünk.
Az angolok karácsonyi pudingja az egyik legismertebb és legikonikusabb brit ünnepi desszert, amelyet főként karácsonykor fogyasztanak, szemben az itthon népszerű pudinggal, amit bármilyen alkalomra, sőt a hétköznapokra is elkészíthetünk. A gazdag, sötét, sűrű süteményféle azonban, ami tele van aszalt gyümölcsökkel, diófélékkel, fűszerekkel és alkohollal már a középkorban is ismert volt, ám ekkor még fűszeres, húsos verzióban készítették. Kb. a 18-19. század körül lett belőle édes desszert, Viktória királynő idejére pedig már elengedhetetlen része volt az ünnepi asztalnak.
Mivel egy ilyen régi gyökerekkel rendelkező finomságról van szó, számtalan szokás is kapcsolódik hozzá. Az egyik ilyen, hogy az elkészítés során, minden családtag kívánhat valamit, ehhez egyenként meg kell keverni a masszát az óramutató járásával megegyező irányban. Vannak, akik pénzérmét rejtenek a tésztába szerencsehozó meglepetésként. Más hagyományok szerint a pudingot 12 hozzávalóból kell készíteni, Krisztus és az apostolok tiszteletére. Ez egy kifejezetten régi szimbolikus szabály.
A királyi séf maga fedte fel titkait egy pár évvel ezelőtti közösségi médiás felületen közzétett videóban, amiből bárki megtudhatta, mitől annyira különleges az uralkodói család hagyományos karácsonyi pudingja.
• 250g mazsola
• 250g fekete mazsola (apró, fekete fajta)
• 185g arany mazsola (világos, édes típus)
• 150g kandírozott vegyes gyümölcshéj
• 250g zsiradék (tetszés szerint állati vagy növényi)
• 250g zsemlemorzsa
• 90g liszt
• 12g mézeskalács - vagy karácsonyi fűszerkeverék
• 2 egész tojás
• 180g demerara cukor (durva, szemcsés barna nádcukor)
• 275 ml sör
• 40 ml sötét rum
• 40 ml brandy
Első lépésként keverjük össze a száraz hozzávalókat, majd ebbe tegyük a tojásokat és a többi folyékony összetevőt. Ezek után a masszát porciózzuk tetszőleges méretű kivajazott tálakba, és hat órán át gőzöljük őket egy mélyebb fazékban. Miután kihűltek az adagok, hűvös, sötét helyen tároljuk őket karácsonyig. Az angol szokások szerint az ünnepi asztalon leönthetjük brandy-vel, majd látványosan meg is gyújthatjuk.
Nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.