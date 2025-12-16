Rögtön az elején fontos leszögezni: a hagyományos brit karácsonyi puding nem azonos a hazánkban ismert, tejjel készülő, édes-krémes finomsággal. Előbbi inkább egy kifejezés, ami többféle ételtípust takar, melyek lehetnek édesek vagy sósak, és készülhetnek gőzöléssel, de főzéssel is, tehát nem sütőben, ahogy a legtöbb sütemény, amit ismerünk.

Nincs több titok: így készítsd el a brit királyi család tökéletes karácsonyi pudingját

A tökéletes karácsonyi puding titka: a britek szimbolikus ünnepi süteménye

Az angolok karácsonyi pudingja az egyik legismertebb és legikonikusabb brit ünnepi desszert, amelyet főként karácsonykor fogyasztanak, szemben az itthon népszerű pudinggal, amit bármilyen alkalomra, sőt a hétköznapokra is elkészíthetünk. A gazdag, sötét, sűrű süteményféle azonban, ami tele van aszalt gyümölcsökkel, diófélékkel, fűszerekkel és alkohollal már a középkorban is ismert volt, ám ekkor még fűszeres, húsos verzióban készítették. Kb. a 18-19. század körül lett belőle édes desszert, Viktória királynő idejére pedig már elengedhetetlen része volt az ünnepi asztalnak.

Hagyományok is kapcsolódnak a karácsonyi pudinghoz

Mivel egy ilyen régi gyökerekkel rendelkező finomságról van szó, számtalan szokás is kapcsolódik hozzá. Az egyik ilyen, hogy az elkészítés során, minden családtag kívánhat valamit, ehhez egyenként meg kell keverni a masszát az óramutató járásával megegyező irányban. Vannak, akik pénzérmét rejtenek a tésztába szerencsehozó meglepetésként. Más hagyományok szerint a pudingot 12 hozzávalóból kell készíteni, Krisztus és az apostolok tiszteletére. Ez egy kifejezetten régi szimbolikus szabály.

Ez a karácsonyi puding eredeti receptje

A királyi séf maga fedte fel titkait egy pár évvel ezelőtti közösségi médiás felületen közzétett videóban, amiből bárki megtudhatta, mitől annyira különleges az uralkodói család hagyományos karácsonyi pudingja.

Ha szeretnénk mi magunk is elkészíteni, ezeket a hozzávalókat szerezzük be két darab 1 kg-os adaghoz:

• 250g mazsola

• 250g fekete mazsola (apró, fekete fajta)

• 185g arany mazsola (világos, édes típus)

• 150g kandírozott vegyes gyümölcshéj

• 250g zsiradék (tetszés szerint állati vagy növényi)

• 250g zsemlemorzsa

• 90g liszt

• 12g mézeskalács - vagy karácsonyi fűszerkeverék

• 2 egész tojás

• 180g demerara cukor (durva, szemcsés barna nádcukor)

• 275 ml sör

• 40 ml sötét rum

• 40 ml brandy