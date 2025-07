Ezzel a filléres autós trükkel lefelezheted az üzemanyag-fogyasztásodat

Aki rendszeres autózik, jól tudja, mennyi mindenre kell odafigyelni menet közben. Éppen ezért nem árt ébernek és körültekintőnek lenni, hiszen ezzel nemcsak magunkat és az utasainkat, de magát a gépjárművet is megóvhatjuk, és még az üzemanyag-fogyasztáson is spórolhatunk. A következő, szakértők szerint működő autós trükkel legalábbis biztosan.

Hosszú távon sokat nyerhetünk, ha megváltoztatjuk a vezetési stílusunkat

Fotó: Armands Photography / Shutterstock

Bizarr, de működő autós trükk

Brit autósoktól, pontosabban a ChooseMyCar autóbérlő platform autós szakértőitől származik az az ötlet, hogy helyezzünk egy félig vízzel teli tálat az anyósülésre (vagy más, jól látható helyre, ahol nem borul fel könnyen), ami egyfajta ösztönző erő lehet a finomabb és lassabb vezetési stílusra, illetve arra, hogy megelőzzük a felesleges gyorsulásokat és hirtelen fékezéseket. Fontos, hogy a tál ne takarja el sem a kilátást, sem az elektronikai elemeket, azaz ne legyen balesetveszélyes a jelenléte. A folyadék viselkedését fél szemmel érdemes megfigyelni, hiszen az tökéletes figyelmeztető lehet: ha kilöttyen az edényből, valószínűleg túl hevesen vezetünk, vagyis hirtelen gyorsítunk, nagyokat fékezünk, élesen kanyarodunk, és gyorsabban megyünk a kelleténél. A víz arra tehát emlékeztethet, hogy fontos óvatosan és tudatosan vezetni. Ebből kiindulva a cél az, hogy a folyadék minél kevésbé mozduljon meg, és semmiképpen se ömöljön ki. Ezt leginkább azzal érhetjük el, ha finoman és „folyékonyan” vezetünk. A trükk ilyen módon nemcsak abban motiválhat, hogy tudatosan álljunk a sofőr szerephez, de abban is, hogy gazdaságosabbá tegyünk egy-egy utat.

Egy apró autós trükknek köszönhetően sokkal biztonságosabb lehet a vezetés

Fotó: New Africa / Shutterstock

Spórolhatunk, ha így vezetünk

A finomabb gyorsítás és fékezés csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást, ami akár 5-10%-kal is kevesebb lehet a tálas autós trükk alkalmazásával. Az ilyen vezetési magatartás ráadásul a fékeket, a gumikat és a sebességváltót is kíméli, ezek hosszabb élettartama pedig a pénztárcánkat is óvja. Nem utolsó szempont azt sem, hogy változtathatunk meglévő, és esetleg túl heves vezetési stílusunkon, így a jövőben sokkal tudatosabb és óvatosabb sofőrök lehetünk. Az autós trükköt átmeneti jelleggel érdemes alkalmazni.