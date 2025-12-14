Beköszöntött a december, ideje téliesíteni az esővízgyűjtőt: tippek, trükkök, jótanácsok

Az esővízgyűjtő téliesítése néhány egyszerű és gyorsan kivitelezhető lépésből áll, de kulcsfontosságú, hogy mindezt még a komolyabb fagyok előtt megtegyük. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte, mire kell odafigyelni, hogy tavasszal ismét gond nélkül használhassuk az esővízgyűjtő tartályt.

Az esővízgyűjtő téliesítése mellett érdemes az egyéb tartályok és az ereszcsatornák takarítását is elvégezni

Fotó: Ungureanu Liviu / Shutterstock

A téliesítés fontos, különben a felhalmozott víz megfagyva szétrepesztheti a hordót vagy a csöveket.

Először engedd le a vizet, zárd el az ereszcsatlakozást, majd tisztítsd ki alaposan a tartályt.

Időnként a téli hidegben is ellenőrizd a tartály állapotát, figyelj az apróbb repedésekre is.

Esővízgyűjtő téliesítése: ezek a legfontosabb teendők a hideg beállta előtt

1. Engedjük le a vizet

Akár boltban vásárolt, akár egy az esővízgyűjtő házilag készült változatát használjuk, az első lépés, hogy ki engedjük, ami benne van – ezt tehetjük úgy is, hogy a növényekhez irányítjuk, vagy utoljára meglocsoljuk vele a fákat. Használjuk a vízgyűjtő saját csapját, vagy kerti szivattyúval távolítsuk el a vizet.

2. Ne menjen bele több

Zárjuk le az ereszcsatornán lévő lopót, vagy szereljük le, hogy a tél során ne jusson több víz az esővízgyűjtőbe. Ez amiatt is fontos, mert nemcsak a hordóban, de a lopóban is kárt okozhat a megfagyó víz.

3. Legyen tiszta a tél előtt

A leürítés után egyből szembetűnővé válik, hogy mennyi iszap, algás lerakódás van a hordóban; ezeket slaggal mossuk ki a belsejéből. Ezzel nemcsak a saját dolgunkat könnyítjük meg amikor tavasszal újra használni szeretnénk, de a vízgyűjtő élettartamát is megnöveljük.

4. Hagyjuk kiszáradni

A műanyag hordók a nagy hidegben ridegebbé válhatnak, könnyebben törnek, a fém hordók pedig már kevés, bennük maradt nevesség hatására is rozsdásodni kezdhetnek. Ezért az alapos mosás után borítsuk a hordókat fejjel lefelé, hogy a földre csepegjen a víz, majd fordítsuk vissza őket, és hagyjuk, hogy a szabad levegőn kiszáradjanak.

5. Túl drága ahhoz, hogy szétfagyjon

Az IBC tartály téliesítése kifejezetten fontos. Sokan használják esővízgyűjtésre a nagyobb kapacitása miatt, így spórolni is többet lehet vele. Azonban ezekre sokkal jobban kell figyelni tél elején, mint a hordókra. A teljes víztelenítés után mossuk ki a tartályt, ne szaporodjanak el benne a baktériumok, majd ürítsük ki a kifolyót és zárjuk el az alsó csapot. Fedjük le azt a részt, ahol az esővíz befolyik.

6. Tegyük zárt helyre

Bármilyen fajtájú és anyagú esővízgyűjtőnk van, ha van olyan helyiség, ahol elfér télen, érdemes elrakni, hogy hosszabb legyen az élettartamuk. Alapvetően az IBC tartály maradhat kint, de fontos, hogy ne maradjon benne egy kevés víz sem.

7. Fedjük le, ha kint marad

Amennyiben a szabadban teleltetjük a hordókat, tartályokat, mindenképpen zárjuk le a tetejüket, hogy újabb csapadékvíz, hulladék, falevelek ne menjenek beléjük. Fontos, hogy ne képezzen vákuumot a zárás, mert ez a fagy miatti tágulás során feszítheti a vízgyűjtő oldalát, és az hamarabb elöregedhet.

8. Ellenőrizzük a csatlakozásokat

Nemcsak maga a tartály, de a tartozékok is tönkremehetnek, ha víz marad bennünk: a csapok, a kifolyócsövek, a toldások, a csatornától a hordóhoz vezető csövek mind szétfagyhatnak, ha nem engedjük le teljesen a rendszert. A legjobb, ha amit csak lehet, leszerelünk, és télire zárt helyre tesszük.

9. Ne vigye el a szél

Az üres hordók, tartályok egész télen ki vannak téve az elemeknek, hiába állítjuk vissza őket a ház mellé. Tegyünk az aljukba téglákat, amik kellőképpen kisúlyozzák őket ahhoz, hogy a szél ne vigye el őket. Súlyozzuk le a tetejüket is, hogy ne vigye el a vihar.

10. Hagyjuk rajta a földet

Vannak olyan esővízgyűjtők, amiknek a tetejébe növényeket lehet ültetni. Bár a növények lehet, hogy már nincsenek bennük, a földet érdemes rajtahagyni, hiszen ez is súlyozza a tartályt, így nem kerül veszélybe a téli szeles időben.

11. Még most is ültethetünk bele

Vannak olyan fagytűrők, melyek egész télen szépen mutatnak. Bátran tegyük színessé a hordó tetejét erikával, csarabbal, díszkáposztával, árvácskával, törpe krizantémmal. Az ültetést fagymentes időben végezzük, és egész télen figyeljünk arra, hogy ne száradjon ki a növények földje – de csak akkor locsoljunk, ha nincsenek fagyok!

12. Kockázatosak a trükkök

Vannak, akik nem veszik komolyan az esővízgyűjtő tartály téliesítését és nem eresztik le a vizet télire, de ez akkor is kockázatos, ha nincsenek komolyabb mínuszok. A gumilabda elhelyezése a víz felszínén, vagy hosszú deszka, karó állítása a vízbe mind azt a célt szolgálnák, hogy ne feszítse szét a hordót a megfagyott víz, de ez nem száz százalékos védelem, könnyen lehet, hogy pár száz liter víz miatt az egész hordó tönkremegy a fagyban.

13. Ne hagyjuk magára télen

Különösebb karbantartást nem igényelnek a kiürített tartályok, de érdemes időnként rájuk nézni, nem mozdította-e el a szél őket, a fedél még pontosan illeszkedik-e, illetve ha hó esett a tetejükre, azt seperjük le. Tavasszal, amikor elővesszük majd a tartályt, ellenőrizzük, vannak-e rajta repedések, nem szivárognak-e a csapok, és mielőtt újra használni kezdjük, alaposan mossuk át őket.