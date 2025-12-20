Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 filléres karácsonyi dekoráció, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 14:15
Karácsony előtt kétféle ember létezik: aki már októberben készül az ünnepi díszítésre, és aki december 22-én esik neki a dekorálásnak egy fél tubus pillanatragasztóval és némi pánikkal. Akármelyik táborhoz is tartozol, jó hírünk van: ezek az egyszerű karácsonyi dekorációk gyorsan elkészíthetők, ám annál látványosabbak.
Fogd a ragasztópisztolyt, egy bögre forralt bort, és használd ki egy szabad fél órádat arra, hogy elkészíts néhány egyszerű karácsonyi dekorációt.

Narancskarika mint egyszerű karácsonyi dekoráció
A narancskarika igazán egyszerű karácsonyi dekoráció, ráadásul mutatós is / Fotó: Mila Naumova / Shutterstock
  • Néhány egyszerű, pillanatok alatt elkészíthető karácsonyi dekoráció.
  • Narancskarika girland, skandináv stílusú fahéjrúd-csillag, üveggömb karácsonyi emlékdísz, papírcsillag, papír hópelyhek, gyertyatartó befőttesüvegből.
  • Ezekhez a kézzel készített karácsonyfadíszekhez nem kell különösebb kézügyesség és remek közös program lehet a gyerekekkel is.

1. Narancskarika girland – az igazi nosztalgikus ünnepi díszítés

Semmi sem hozza vissza a gyermekkor karácsonyi hangulatát úgy, mint a sütőben szárított narancskarikák. Vágd fel vékony szeletekre, süsd 2 órán át alacsony hőfokon, fűzd fel spárgára, és már kész is a vintage hangulatú girland. Ha feldobnád akár fahéjrudat vagy csillagánizst is rögzíthetsz a szeletek közé.

Bors tipp: a karácsonyi ajándékok díszítéséhez is zseniális megoldás.

2. Skandináv stílusú fahéjrúd-csillag – egyszerű karácsonyi dekoráció

Minimalista és természetes: ragassz össze 5 fahéjrudat csillag alakzatban, köss rá egy kis zsineget vagy spárgát, és már mehet is a fára. Egyszerűségében rejlik a szépsége – és az illata csak a ráaadás.
Tipp: ha ez a letisztult, skandináv stílus nem illik a tervezett karácsonyfadíszekhez, egy kis arany festékspray-vel csillogóbb hatásúvá teheted.

3. Üveggömb karácsonyi emlékdísz – személyes kedvenc

Szerezz be egy üveg vagy műanyag gömböt, és tegyél bele szinte bármit: egy közös fotót, fenyőágat és szalagot, vagy akár egy cetlit az év legszebb pillanataival. Szívhez szóló, személyre szabott ajándék, ami szuper egyszerű.

4. Papírcsillag, papír hópelyhek – az olcsó karácsonyi dekorációk legszebb darabja

Ha van otthon egy régi könyv, újság vagy mintás papír, akkor már csak egy ollóra és némi türelemre lesz szükséged - és persze videós segítségre, amit utánozva könnyedén készíthetsz látványos, akár térbeli karácsonyi díszeket az ablakba vagy a karácsonyfára. Ennél olcsóbban biztosan nem úszod meg az ünnepi dekorációt!

Papírcsillag készítése gyerekekkel
A papírcsillagot gyerekekkel együtt is el tudjuk készíteni / Fotó: Alexander_Safonov / Shutterstock

5. Gyertyatartó befőttesüvegből – rusztikus, meghitt hangulatú dekor

Fogj egy kis méretű befőttesüveget, tekerd körbe zsineggel, ragassz rá pár fenyőágat vagy tobozt, és dobj bele egy teamécsest. Ezzel a karácsonyi dekorációval meghitt fényeket és hangulatvilágítást kölcsönözhetsz a otthonodba. Pár darabbal az egész szobát feldobhatod.
Tipp: ütögesd az üveg alját egy szivaccsal és fehér temperával, hogy hóhatást kölcsönözzön.

A legjobb dolog ezekben a kézzel készített karácsonyfadíszekben, hogy nem kell kézműves zseninek lenned. A végeredmény mégis személyesebb és hangulatosabb, mint a boltban vett műanyag szett. Ráadásul csodás közös program is lehet a gyerekekkel, barátnőkkel vagy egyedül, egy kis karácsonyi zene mellett.

Így készíts papírból hópelyhet:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
