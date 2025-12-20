5 filléres karácsonyi dekoráció, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

Fogd a ragasztópisztolyt, egy bögre forralt bort, és használd ki egy szabad fél órádat arra, hogy elkészíts néhány egyszerű karácsonyi dekorációt.

A narancskarika igazán egyszerű karácsonyi dekoráció, ráadásul mutatós is / Fotó: Mila Naumova / Shutterstock

Néhány egyszerű, pillanatok alatt elkészíthető karácsonyi dekoráció.

Narancskarika girland, skandináv stílusú fahéjrúd-csillag, üveggömb karácsonyi emlékdísz, papírcsillag, papír hópelyhek, gyertyatartó befőttesüvegből.

Ezekhez a kézzel készített karácsonyfadíszekhez nem kell különösebb kézügyesség és remek közös program lehet a gyerekekkel is.

1. Narancskarika girland – az igazi nosztalgikus ünnepi díszítés

Semmi sem hozza vissza a gyermekkor karácsonyi hangulatát úgy, mint a sütőben szárított narancskarikák. Vágd fel vékony szeletekre, süsd 2 órán át alacsony hőfokon, fűzd fel spárgára, és már kész is a vintage hangulatú girland. Ha feldobnád akár fahéjrudat vagy csillagánizst is rögzíthetsz a szeletek közé.

Bors tipp: a karácsonyi ajándékok díszítéséhez is zseniális megoldás.

2. Skandináv stílusú fahéjrúd-csillag – egyszerű karácsonyi dekoráció

Minimalista és természetes: ragassz össze 5 fahéjrudat csillag alakzatban, köss rá egy kis zsineget vagy spárgát, és már mehet is a fára. Egyszerűségében rejlik a szépsége – és az illata csak a ráaadás.

Tipp: ha ez a letisztult, skandináv stílus nem illik a tervezett karácsonyfadíszekhez, egy kis arany festékspray-vel csillogóbb hatásúvá teheted.

3. Üveggömb karácsonyi emlékdísz – személyes kedvenc

Szerezz be egy üveg vagy műanyag gömböt, és tegyél bele szinte bármit: egy közös fotót, fenyőágat és szalagot, vagy akár egy cetlit az év legszebb pillanataival. Szívhez szóló, személyre szabott ajándék, ami szuper egyszerű.

4. Papírcsillag, papír hópelyhek – az olcsó karácsonyi dekorációk legszebb darabja

Ha van otthon egy régi könyv, újság vagy mintás papír, akkor már csak egy ollóra és némi türelemre lesz szükséged - és persze videós segítségre, amit utánozva könnyedén készíthetsz látványos, akár térbeli karácsonyi díszeket az ablakba vagy a karácsonyfára. Ennél olcsóbban biztosan nem úszod meg az ünnepi dekorációt!