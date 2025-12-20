5 filléres karácsonyi dekoráció, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

Fogd a ragasztópisztolyt, egy bögre forralt bort, és használd ki egy szabad fél órádat arra, hogy elkészíts néhány egyszerű karácsonyi dekorációt.
Semmi sem hozza vissza a gyermekkor karácsonyi hangulatát úgy, mint a sütőben szárított narancskarikák. Vágd fel vékony szeletekre, süsd 2 órán át alacsony hőfokon, fűzd fel spárgára, és már kész is a vintage hangulatú girland. Ha feldobnád akár fahéjrudat vagy csillagánizst is rögzíthetsz a szeletek közé.
Bors tipp: a karácsonyi ajándékok díszítéséhez is zseniális megoldás.
Minimalista és természetes: ragassz össze 5 fahéjrudat csillag alakzatban, köss rá egy kis zsineget vagy spárgát, és már mehet is a fára. Egyszerűségében rejlik a szépsége – és az illata csak a ráaadás.
Tipp: ha ez a letisztult, skandináv stílus nem illik a tervezett karácsonyfadíszekhez, egy kis arany festékspray-vel csillogóbb hatásúvá teheted.
Szerezz be egy üveg vagy műanyag gömböt, és tegyél bele szinte bármit: egy közös fotót, fenyőágat és szalagot, vagy akár egy cetlit az év legszebb pillanataival. Szívhez szóló, személyre szabott ajándék, ami szuper egyszerű.
Ha van otthon egy régi könyv, újság vagy mintás papír, akkor már csak egy ollóra és némi türelemre lesz szükséged - és persze videós segítségre, amit utánozva könnyedén készíthetsz látványos, akár térbeli karácsonyi díszeket az ablakba vagy a karácsonyfára. Ennél olcsóbban biztosan nem úszod meg az ünnepi dekorációt!
Fogj egy kis méretű befőttesüveget, tekerd körbe zsineggel, ragassz rá pár fenyőágat vagy tobozt, és dobj bele egy teamécsest. Ezzel a karácsonyi dekorációval meghitt fényeket és hangulatvilágítást kölcsönözhetsz a otthonodba. Pár darabbal az egész szobát feldobhatod.
Tipp: ütögesd az üveg alját egy szivaccsal és fehér temperával, hogy hóhatást kölcsönözzön.
A legjobb dolog ezekben a kézzel készített karácsonyfadíszekben, hogy nem kell kézműves zseninek lenned. A végeredmény mégis személyesebb és hangulatosabb, mint a boltban vett műanyag szett. Ráadásul csodás közös program is lehet a gyerekekkel, barátnőkkel vagy egyedül, egy kis karácsonyi zene mellett.
Így készíts papírból hópelyhet:
