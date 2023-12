Padlizsán, herék, hajas halak: megtaláltuk az idei év legextrémebb karácsonyfadíszeit – galériával

A karácsonyfa díszítése az egyik legszebb pillanata az ünnepi készülődésnek. Kezdetekben a fákat almával, dióval, süteményekkel, mézeskaláccsal, pattogatott kukoricával és szalagokkal díszítették, melyeket a gyerekek vízkeresztkor ehettek meg. Hazánkban népi hiedelem is fűződött a karácsonyfadíszekhez: úgy vélték, az üvegdíszt az ajtóra, ablakra, plafonra kell tenni, hogy a boszorkány vagy az ördög ne tudjon rosszat tenni a házban. Ezt azzal magyarázták, hogy a gonosz abban a pillanatban, amikor meglátja a díszt, megáll megnézni azt, és annyira belefeledkezik a csodálatba, hogy elveszíti minden varázserejét.

Sokan máig a hagyományos díszeket kedvelik a legjobban Fotó: Pexels/Hert Niks

A gyertya, a szaloncukor és az üveggömb nem ment ki a divatból, ám sokan korábban elképzelhetetlen dolgokat aggatnak a karácsonyfára. Ma már nem ritkák a szokásoktól eltérő, giccses, illetve vicces, néha extrém és pajzán díszek. Ezek a különlegességek nemcsak érdekesek, de a nevetőizmainkat is megmozgatják. Íme néhány dísz, amelynek fényében még a Mikulás is nevetve adná át az ajándékokat. Az ehető mézeskalácsfigurák után megérkezett a legújabb kulináris meglepetés: az iható karácsonyfadísz. A kis, üveg gömbökben idén már nemcsak gyönyörködhetünk, hanem szürcsölhetjük is belőlük kedvenc italainkat a fa alatt. Az iható díszek tehát nemcsak látványosak, hanem ízlelőbimbóinkat is kényeztetik az ünnepek alatt.

Napjainkban a brokkoli alakú karácsonyfadísz sem ritkaság Fotó: Bors

Zongorát a karácsonyfára? Ma már ez sem lehetetlen. A Bors megtalálta a hangszert, mely ünnepi díszbe öltöztetheti szenteste a fánkat. Emellett kifli vagy éppen a számítógép alakú díszek is elérhetőek. Aki egy kis nevetést, vidámságot vinne az ünnepbe, a karácsonyfára pár ezer forintért beszerezheti a félmeztelen Mikulást és Mikulásnét is hozzá.

Aki pedig egy cseppnyi luxusra vágyik, már közel hetvenezer forintért vásárolhat egy csupán hüvelykujj-nagyságú, arany, 85 kristályból álló ékgömböt. Nézd meg galériánkat, melybe a legextrémebb díszeket gyűjtöttük össze:

