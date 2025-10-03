Ezért ne dohányozz gyermekek mellett!

Rengetegen dohányoznak

Ma több mint egymilliárd ember dohányzik a világon, hazánkban ez a szám kétmillióra tehető. Döbbenetes adat, hogy a valaha dohányzók 18 százaléka az első cigarettáját tízéves kora előtt szívta el. Még aggasztóbb, hogy a hazai óvodások 29 százaléka passzív dohányos, azaz kénytelen elviselni a környezetében szívott cigaretta füstjét.

A passzív dohányzás is káros!

A cigaretta füstjében található egészségkárosító vegyi anyagok a levegőbe kerülve ugyanúgy hatnak a dohányzó környezetében lévő emberekre is. Azaz a gyermekek mellett elszívott cigaretta káros hatásait ők is elszenvedik. A gyermekekbe a magasabb légzésszámuk és kisebb testtömegük miatt arányaiban több káros anyag kerül passzív módon, mint egy felnőtt esetében. A dohányfüst belégzése egyértelműen növeli a hirtelen csecsemőhalál, a gyermekkori asztma és a visszatérő középfül-gyulladások gyakoriságát.

A harmadlagos dohányterhelés veszélyezteti a gyermekeket

A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem csak az aktív és passzív dohányzás káros: a cigaretta harmadlagosan is károsíthatja egészségünket. A kaliforniai Berkeley Laboratórium kutatása szerint nemcsak a dohányos bőrén, haján érezni a dohányfüstöt, hanem abban a helyiségben, ahol korábban dohányoztak, hosszú ideig megmarad a jellegzetes szag.

A dohányfüst megtapad a felületeken: padlón, falon, függönyön, bútorokon, textíliákon, ahol hetekig, hónapokig is megmarad. A megmaradt nikotin a szoba levegőjében lévő salétromos savval reagálva veszélyes rákkeltő anyagokat képez. Ezek a vegyületek belégzéssel, illetve a bőrünk textilekkel, ruhákkal való érintkezéskor jutnak be a szervezetünkbe. A harmadlagos dohányterhelés legfőképp a kisgyermekeket veszélyeztetheti.

A tanulmány arra is kitért, hogy a dohányzás közbeni szellőztetés sem küszöböli ki a veszélyt, sőt, a szabad levegőn történő cigarettázással sem védhető ki a károsító hatás, mivel a dohányzás során a bőrre és ruházatra tapadt nikotin zárt térbe visszatérve egyéb felületekre is rákerülhet.