Sokkoltak a szakértők: ennyiszer kell valójában WC-takarítást végezni

A vécétisztítás elsőre kellemetlen időtöltésnek tűnhet, de megfelelő időben, jó módszerrel elvégezve gyorsan végezhetünk vele, ráadásul az egészségünk is meg fogja köszönni, ha mindig időben állunk neki a WC-takarításnak, ugyanis számos problémától óvhatjuk meg magunkat.

A WC-takarítás rendszeressége nagyon fontos, hiszen számos kórokozó telepedhet meg a fürdőszobában

Fotó: Vitalii Stock / Shutterstock

Ezekre figyelj, ha nekiállsz a WC-takarításnak

A WC-takarítás az egyik legutáltabb házimunka: azonban a rendszeres takarítás fontos a baktériumok megtelepedésének és a penész kialakulásának megelőzése szempontjából. Nézzük, milyen gyakran érdemes takarítani a vécét!

A vécétisztítás szükségessége sok tényezőtől függ: egy olyan WC, amelyet naponta többször is használnak, sokkal hamarabb szorul takarításra, mint egy olyan illemhelyiség, amely csak alkalmanként kerül használatra – például egy vendégfürdőben.

Vízkőeltávolítás a WC-csészéből

Hetente párszor érdemes nekiállni a tisztításának, a felhasználók számától függően akár többször is. Fertőtlenítés: legalább hetente, szintén használattól függően. Ugyanakkor az orrunkra is hagyatkozhatunk: ha a vécé furcsa, kellemetlen szagot áraszt, esetleg koszosan fest, tisztítsuk meg mielőbb! A vízben lerakódott ásványi anyagok eltávolítását, azaz a vízkőeltávolítást havonta érdemes végezni, mert ezek a lerakódások ideális „táptalajt” biztosítanak a vírusok, kórokozók és a baktériumok számára.

WC-ülőke és fogantyú fertőtlenítés

A WC-ülőkét és fogantyút naponta kellene tisztítani és fertőtleníteni, ugyanis rengeteg baktérium és kórokozó fordulhat meg rajta. A legjobb, ha minden használat előtt és után is antibakteriális törlőkendővel töröljük meg.

Antibakteriális védelem

Szintén naponta egyszer érdemes megtörölni, hiszen kézmosás előtt is sokan megfogják, amikor belépnek a mosdóba, valamint érdmes azzal is kalkulálni, hogy sajnos nem mindenki mos megfelelően kezet a WC használata után. Például ha a háztartásban van gyermek, akkor érdemes élni a gyanúval, hogy akár ki is felejti a kötelező kézmosást.

A gyakori tisztítás még különösen fontos lehet, ha a háztartásban valaki beteg: ilyenkor a szakértői ajánlás szerint naponta akár többször is érdemes tisztítani a WC-t és a környezetét, ugyanis a legtöbb baktérium és kórokozót forró vízzel és egyszerű törlőkendővel is eltávolíthajuk, nem beszélve az antibakteriális készítményekről.