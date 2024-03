Sokan csak most tudták meg és alig hiszik el, mit jelent valójában a WC kifejezés

Az emberek megdöbbentek, miután megtudták, mit is jelent valójában a WC, annak ellenére, hogy számtalanszor látták már a betűket, amikor kimentek a mosdóba.

Az emberek megdöbbentek, miután megtudták, mit is jelent valójában a WC kifejezés Fotó: Unsplash

Lehet, hogy sokan nem is foglalkoznak azzal, hogy valójában mit is jelentenek ezek a betűk. Most számos közösségimédia-felhasználó mégis megdöbbent, miután megismerte a betűk valódi jelentését – egyesek úgy gondolták, hogy ez valami egészen más leírására szolgál.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mit is jelent a WC kifejezés, egy történelemrajongó elmagyarázta, hogy a betűk tulajdonképpen a „water closet” angol szavak rövidítését jelentik, amit korábban a vízöblítéses vécékre használtak. A Mirror azt írja, a kifejezést először Angliában használták még az 1870-es években. A 19. században ugyanis a ma használatos „toilet” szót nem akarták kimondani a társadalom tagjai, ezért találták ki a „water closet” kifejezést, az akkor újnak számító vízöblítéses vécére.

Örülök, hogy valaki megkérdezte, mert évek óta gondolkodom ezen, de soha nem kerestem a Google-n

- hálálkodott egy kommentelő. Egy másik úgy fogalmazott: