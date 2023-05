Szórj sót a vécébe, ledöbbensz, mi fog történni!

Természetesen a boltok polcai roskadoznak a különféle takarítószerektől, amik egytől egyig csodát ígérnek, azonban akárhonnan is nézzük, végső soron érdemes visszaérni a legrégebbi, ám a mai napig tökéletesen működő praktikákhoz. Most is egy ilyen egyszerű, mégis nagyszerű módszert szeretnénk bemutatni, ami csillogóvá varázsolja a vécécsészét, és még fertőtlenít is – ráadásul a szükséges összetevők garantáltan megtalálhatóak minden háztartásban.

Nyáron kiváltképp fontos a vécé higiéniájára odafigyelni, a melegben ugyanis könnyebben szaporodnak el a baktériumok Fotó: Pexels

Só és citrom keveréke a csodaszer, ami tisztán tartja a vécét

Nincs másra szükséged, csak sóra és egy fél citromra. A fél citrom levét facsard egy tálkába, és keverj hozzá 2-3 evőkanál sót! Alaposan keverd össze, míg pépes állagú házi tisztítószert nem kapsz! Ezt egyszerűen öntsd a vécécsészébe, majd a vécékefével alaposan súrolj át minden kényes felületet! Ezt követően hagyd pár percig hatni az elegyet, ugyanis kell neki egy kis idő, míg kifejti a hatását, majd húzd le a vécét! Ha még mindig maradt szennyeződés, készíthetsz egy újabb adag sós-citromos keveréket, esetleg felturbózhatod egy kanálka szódabikarbónát – javasolja a Lakáskultúra oldala.