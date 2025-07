Ha ezt a házimunkát elvégzed, nagyobb eséllyel lehetsz milliomos

A házimunka az élet univerzális része, azonban egy új kutatás lenyűgöző felfedezéseket tárt fel.

A gazdagokról általában úgy tartják, hogy állandóan készenlétben áll egy hordából álló személyzetük, akik megcsinálnak mindent helyettük, némely pénzügyileg sikeres ember továbbra is elvégzi a házimunkákat, mivel ezek gyakran szokásokhoz, fegyelemhez köthetőek vagy ezáltal érezzük hasznosnak magunkat - írja az onlygoodnewsdaily.com.

Kutatások szerint megmondható melyik az a házimunka, amely sikerre vezeti az emberek nagy részét. A magas keresetűek szokásainak és rutinjainak feltárása érdekében Randall Bell szocioközgazdász munkához látott. Több, mint 5000 embert interjúvolt meg a világ minden tájáról. Nemcsak milliomosokat, hanem szakembereket, diákokat, nyugdíjasokat vagy munkanélkülieket is.

Több tucat rituálét tanulmányoztunk, a köszönőlevelek írásától a családi közös étkezésekig

- írta Me We Do Be című könyvében.

Ezután statisztikailag összehasonlítottuk a különböző szokásokat a siker különböző mércéivel

- tette hozzá és ezáltal jött rá, hogy a gazdag embereknek nagyon speciális szokásaik vannak.

A korán kelés, a nap előre megtervezése és a testmozgás mellett Randall Bell egy érdekes mintát fedezett fel.

Mégpedig, hogy a gazdag emberek bevetik az ágyukat.

Kutatásai szerint, azok az emberek, akik reggel megvetik az ágyukat 206,8 százalékkal nagyobb eséllyel lesznek milliomosok. Randall szerint ez megváltoztatja a nap folyamén érvényesülő gondolkodásmódodat és amennyiben van valamilyen tennivalód, akkor azt el fogod végezni. ,,A szokások alakítják az életünket" - teszi hozzá.