Ez az érme egy vagyon ért, pedig ott lapulhat a te zsebedben is!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 18:45
Különleges érmék kerültek a felhasználok kezébe.
Nagyon elterjedt hobbinak számít a pénzgyűjtés. Főleg azok a darabok érnek sokat, amik vagy sorozatban készültek, vagy nyomdahibásak esetleg egy különleges alkalomra verték őket. 

 

Az interneten ma már ráadásul szinte azonnal mindenki hírt kap, hogyha egy-egy ritkaság bukkan fel. A mostani legnagyobb őrületet egy kétszáz forintos érme okozza. Most eláruljuk, hogyan is néznek ki ezek a nagy értékkel bíró kétszáz forintosok. 

Most minden érmegyűjtő olyan kétszáz forintos érmét keres, aminek hibájából adódóan középső köre, nem kör, hanem tojás alakú. 

Egy ilyen 2021-ben vert pénzérmét a közösségi platformon bocsátottak licitre. Az 1 forintról indult kikiáltási ár pedig 115 ezer forintnál állt meg. Így lett 115 ezer forint mindössze 200 forintból.

Nem sokkal később egy hasonló nyomdahibával rendelkező pénzérmére csaphattak le az éremgyűjtők. Abban a licitben a szóban forgó 200 forintos érme 112 ezer forintot ért el.

A Promotions oldalán fényképen is megnézheted a ritka érméket. 

 

