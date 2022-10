Tuti tipp: így készítsd el a tökéletes és tartós halloweeni tököt!

A keresztény kultúrkörben sok évszázados hagyomány a mindenszentek ünnepe és a halottak napja, ám az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít az angolszász ünnepkörhöz tartozó, Halloween is, és az ehhez kapcsolódó Halloween tök, a tökfaragás és a csokivadászat őrülete mára Magyarországon is egyre elterjedtebb.

A töklámpás tagadhatatlanul ikonikus szereplője lett a kísértetjárta ünnepnek. Fotó: Bors

A Halloween szó hallatán az első dolog, ami legtöbbünk számára beugrik, a töklámpás, eredeti nevén Jack O’Lantern. Lehet ijesztőre vagy aranyosra faragott, kicsi vagy nagy, a töklámpás tagadhatatlanul ikonikus szereplője lett az október 31-ei ünnepnek.

Tökéletes tököt kell választani a faragáshoz

Lapunk felkereste Zombori Szimonettát, aki hasznos tippekkel látott el minket, hogyan tudunk mi magunk is tökéletes tököt faragni a kísérteties ünnepre.

Nagyon fontos, hogy a megfelelő tököt válasszuk ki, amikor elindulunk beszerezni egyet. Na de hogyan is lehet „jó” tököt választani? Nagyon egyszerűen. Sokan elhamarkodottan a tök állapotát nézik meg először, ami szintén fontos, viszont nem szabad megfeledkezni a csumáról sem. Hogy a tökünk meddig fog elállni, az attól függ, hogy mennyire egészséges a tök csumája. Minél zöldebb, annál jobb

– osztja meg velünk trükkjeit a szobrász.

Nem mindegy milyen eszközzel dolgozunk. Fotó: Bors

Linóleumvágóval tudunk szépen dolgozni

Az sem mindegy, hogy milyen eszközökkel dolgozunk.

Ha mindenképp késsel szeretnének dolgozni, akkor válasszanak recés kést, ami úgy működik majd mint egy kis fűrész. Amit én nagyon tudok ajánlani tökfaragáshoz az egy jó faragó kés vagy pedig, lehet, hogy furcsán hangzik, de egy linóleum vágó. A linóleum vágóval nagyon precízen lehet dolgozni. Ami még jó lehet, azok az agyagozáshoz használ eszközök

– tanácsolja.

Érdemesebb az alján vagy az oldalán felnyitni a tököt. Fotó: Bors

Inkább az alján nyissuk fel a tököt

De hogyan is kellene neki kezdenünk? Mert ahogy a fiatal szobrásztól megtudtuk, sokan itt is hibát vétenek.

Szinte trenddé alakult, hogy a töknek levágják a tetejét és onnan belezik ki. Ezzel viszont rontunk a tök állóképességén. A csuma még napokig képes táplálni a tököt, ezért nem érdemes pont azt a részét levágni. Inkább alul vagy hátul vágjuk ki a tökünket, így sokkal tovább csodálhatjuk majd.

Ha ezzel is megvagyunk, jöhet a kibelezés, - itt a művész kiemelte: teljesen száraznak kell a végén lennie a töknek.

Sisi az évek során nagyobb cégekkel is együtt dolgozott. Fotó: Bors

Fehérítővel tudjuk tartósítani

- Én magam is imádok tököt faragni, illetve sok felkérést is kapok. Az évek során nagyobb cégeknek is volt szerencsém tököket készíteni. Az egyszerűbbekkel általában 1 órán belül megvagyok, a komplikáltabbak pedig akár három órát is igénybe vehetnek.

Ha azt szeretnénk, hogy a tök sokáig díszítse otthonunkat érdemes faragás után egy fehérítős oldattal átmosni.

Egy kanál fehérítőt elkeverünk 5 liter vízben és ezzel mossuk át a kész tököt, majd vízzel öblítsük át és szárítsuk meg

– árulja el titkait Sisi.

Végezetül pedig a megvilágításhoz gyertya helyett érdemesebb LED világítást használni, hiszen így nem főzzük meg a tököt, illetve sokkal szebben ki is világítja a művet.

Sisi kedvence a csoki művészet. Fotó: Bors

Szimonetta tíz éve ételszobrász

Szimonetta 2013-ban végzett szobrász-szakon, majd mellette egy ételszobrász kurzust is elvégzett. Ez utóbbiba beleszeretett, a kedvence a csoki-művészet, ám mivel ez nem maradandó, szappanokat is készít, most pedig torta-alkotásokkal kísérletezik. Többször hívták már tv műsorokba is szerepelni, és workshopokat is tart. Mindemellett két kisgyermek édesanyja.