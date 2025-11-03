Szakértő figyelmeztet: ezt a halálos autószagot, soha nem szabad figyelmen kívül hagynod!

Az autósokat életveszélyes figyelmeztetés érte: szakértők szerint egyetlen furcsa szag az autóban akár halálos veszélyre is utalhat. Bár a legtöbben a műszerfal jelzéseire figyelnek, kevesen tudják, hogy egy kellemetlen, záptojásra emlékeztető szag akár szén-monoxid-szivárgás előjele is lehet.
Kazimieras Urbonas, az Ovoko autóalkatrész-platform szakértője szerint sokan hajlamosak legyinteni, ha különös szagot éreznek, pedig ezek az autó „segélykiáltásai”.
„Ami először csak kellemetlennek tűnik, az rövid időn belül életveszélyessé válhat”
– figyelmeztetett.
A szakember szerint az egyik legveszélyesebb jel, ha a kocsiból kénes vagy záptojás-szag árad. Ez legtöbbször a katalizátor meghibásodását jelzi, ami miatt a kipufogórendszerből hidrogén-szulfid gáz szabadul fel. Még súlyosabb a helyzet, ha a kipufogógáz bejut az utastérbe, hiszen ezzel színtelen, szagtalan, de halálos szén-monoxid kerülhet a levegőbe.
„Az emberek nem is sejtik, milyen gyorsan mérgeződhetnek meg zárt autóban”
– mondta Urbonas.
Már néhány perc is elég lehet ahhoz, hogy a szervezetben veszélyes mennyiségű gáz halmozódjon fel, különösen, ha zárva vannak az ablakok és megy a fűtés. A szén-monoxid-mérgezés tünetei: fejfájás, szédülés, hányinger, zavarodottság és extrém fáradtság – súlyos esetben eszméletvesztés vagy halál is bekövetkezhet.
Ha a vezető záptojás-szagot vagy kipufogógázt érez az autóban, azonnal félre kell állni, leállítani a motort, és kinyitni minden ablakot és ajtót.
„Ne próbáljuk hősködni – azonnal szellőztessünk, és menjünk friss levegőre”
– tanácsolta a szakértő.
Ha bárki rosszullétet tapasztal, azonnal hívni kell a segélyhívót, és semmiképp sem szabad továbbvezetni a járművet. A kocsit autómentővel kell elszállíttatni, és szakemberrel átvizsgáltatni.
Urbonas szerint a megelőzés kulcsfontosságú: évente legalább egyszer érdemes átvizsgáltatni a kipufogórendszert, különösen az idősebb autóknál. Ha bármilyen új szagot, hangot vagy teljesítményváltozást tapasztalunk, nem szabad késlekedni a szervizelésre.
„Láttunk már rengeteg esetet, amikor a sofőrök figyelmen kívül hagyták az első jeleket – és végül az életüket kockáztatták minden egyes elinduláskor”
– mondta.
A szakértők emlékeztetnek: a szén-monoxid mérgezés csendes gyilkos – és néha egy egyszerű szag lehet az egyetlen figyelmeztetés, ami megmentheti az életünket, írja a Mirror.
