Szakértő figyelmeztet: ezt a halálos autószagot, soha nem szabad figyelmen kívül hagynod!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 17:00
Jobb ha ezt megnézzük. Végzetes szagra figyelmeztet egy szakértő.

Az autósokat életveszélyes figyelmeztetés érte: szakértők szerint egyetlen furcsa szag az autóban akár halálos veszélyre is utalhat. Bár a legtöbben a műszerfal jelzéseire figyelnek, kevesen tudják, hogy egy kellemetlen, záptojásra emlékeztető szag akár szén-monoxid-szivárgás előjele is lehet.

Szag
Bajban vagyunk ha az autónk ilyen szagot bocsát ki magából
Fotó: Gestalt Imagery /  Shutterstock 

Nem szabad félvárról vennünk a szagokat 

Kazimieras Urbonas, az Ovoko autóalkatrész-platform szakértője szerint sokan hajlamosak legyinteni, ha különös szagot éreznek, pedig ezek az autó „segélykiáltásai”.

„Ami először csak kellemetlennek tűnik, az rövid időn belül életveszélyessé válhat”

 – figyelmeztetett.

A szakember szerint az egyik legveszélyesebb jel, ha a kocsiból kénes vagy záptojás-szag árad. Ez legtöbbször a katalizátor meghibásodását jelzi, ami miatt a kipufogórendszerből hidrogén-szulfid gáz szabadul fel. Még súlyosabb a helyzet, ha a kipufogógáz bejut az utastérbe, hiszen ezzel színtelen, szagtalan, de halálos szén-monoxid kerülhet a levegőbe.

„Az emberek nem is sejtik, milyen gyorsan mérgeződhetnek meg zárt autóban”

 – mondta Urbonas. 

Már néhány perc is elég lehet ahhoz, hogy a szervezetben veszélyes mennyiségű gáz halmozódjon fel, különösen, ha zárva vannak az ablakok és megy a fűtés. A szén-monoxid-mérgezés tünetei: fejfájás, szédülés, hányinger, zavarodottság és extrém fáradtság – súlyos esetben eszméletvesztés vagy halál is bekövetkezhet.

Ha a vezető záptojás-szagot vagy kipufogógázt érez az autóban, azonnal félre kell állni, leállítani a motort, és kinyitni minden ablakot és ajtót.

„Ne próbáljuk hősködni – azonnal szellőztessünk, és menjünk friss levegőre”

 – tanácsolta a szakértő.

Ha bárki rosszullétet tapasztal, azonnal hívni kell a segélyhívót, és semmiképp sem szabad továbbvezetni a járművet. A kocsit autómentővel kell elszállíttatni, és szakemberrel átvizsgáltatni.

Urbonas szerint a megelőzés kulcsfontosságú: évente legalább egyszer érdemes átvizsgáltatni a kipufogórendszert, különösen az idősebb autóknál. Ha bármilyen új szagot, hangot vagy teljesítményváltozást tapasztalunk, nem szabad késlekedni a szervizelésre.

„Láttunk már rengeteg esetet, amikor a sofőrök figyelmen kívül hagyták az első jeleket – és végül az életüket kockáztatták minden egyes elinduláskor”

 – mondta.

A szakértők emlékeztetnek: a szén-monoxid mérgezés csendes gyilkos – és néha egy egyszerű szag lehet az egyetlen figyelmeztetés, ami megmentheti az életünket, írja a Mirror.

 

 

