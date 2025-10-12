Az olajfa teleltetésének 13 pontja

Közkedvelt növényről van szó, ami iránt sokan érdeklődnek, főleg, hogy sokáig tartható, jó időben a kert, a hűvösebb hónapokban pedig a lakás éke lehet. Nem mindegy azonban, hogyan történik az olajfa teleltetése. A Fanny magazin 13 pontban szedte össze a legfontosabb tudnivalókat.
Ha szeretnénk egy szeletkét a kert hangulatából az otthonunkba csempészni, az olajfa remek választás, hiszen cserépben is jól nevelhető. A teleltetéshez világos, hűvös helyet keressünk neki, ahol a hőmérséklet 5–10 Celsius fok között mozog.
Télen is fényigényes, ezért a leghidegebb hónapokban is érdemes egy déli fekvésű ablak közelébe állítani, ahol természetes napfényt kaphat. Az olajfa teleltetése szempontjából fontos, hogy a fűtőtestek közelségét mindenképp kerüljük, mert a száraz, meleg levegő könnyen károsíthatja a növényt.
A téli hónapokban elegendő nagyjából két-háromhetente megöntözni, mindig csak akkor, ha a föld felső rétege már teljesen kiszáradt. Fontos, hogy ne maradjon víz a cserép alján, mert a pangó nedvesség gyökérrothadást okozhat.
A fűtött lakás száraz levegője télen megviselheti ezt a növényt, hiszen természetes élőhelyén jóval kiegyensúlyozottabb a klíma. Az olajfa teleltetése során segíthetünk neki, ha hetente néhányszor finoman vízzel permetezzük a leveleit, párásítót helyezünk a közelébe, vagy a cserepet kavicsokkal teli, vízzel töltött tálcára állítjuk.
Egy erkélynek is igazi éke lehet, ha pedig kinövi a lakást, nincs is más megoldás, mint kiköltöztetni. Ha nincs lehetőségünk szabadföldbe ültetni, a kültéri teleltetés során fokozott figyelemre van szüksége. A legfontosabb, hogy védett helyre kerüljön, ahol kevésbé éri a szél és a fagy.
Ha van rá lehetőség, a cserepes olajfát teleltessük fagymentes, világos garázsban, télikertben vagy lépcsőházban. Így kevesebb gondozást igényel, jobban bírja majd a hideget, és nagyobb eséllyel vészeli át egészségesen a telet.
Ha mindenképpen szabad levegőn kell töltenie a telet, a kisebb példányok lombkoronáját érdemes fátyolfóliával körbetekerni. Ez megóvja a hajtásokat a fagykártól, miközben szellőzni is hagyja a növényt. A speciális takaróanyag beszerezhető kertészeti áruházakban, barkácsboltokban vagy akár online, többféle méretben és kiszerelésben.
A másik fontos lépés az olajfa teleltetése során, amellyel sokat tehetünk érte a téli időszakban, ha a cserép köré jutazsákot, buborékfóliát vagy speciális téli takarót tekerünk. Így a gyökérlabda kevésbé hűl át, és a hideg nem tudja olyan könnyen károsítani a finom gyökérszálakat.
A kertbe ültetett olajfa komolyabb kihívás, mivel a magyar telek túl hidegek számára. Ha azonban napos, széltől védett kertszegletbe kerül, enyhébb mikroklímában, jóval nagyobb az esélye annak, hogy biztonságban átvészelje a hideg hónapokat.
Vastag mulcsréteggel, fenyőkéreggel vagy avarral takarjuk be a gyökérzónát, így az udvaron lassabban hűl át a talaj. Ez a természetes takarás nemcsak szigetel, hanem segít megőrizni a talaj nedvességét is, ami a fák téli túlélésében kulcsfontosságú.
A fiatal szabadföldi olajfa koronáját is tekerjük körbe télálló fóliával vagy agroszövettel, de itt már fontos, hogy ezt több rétegben tegyük meg. Érdemes figyelni arra is, hogy a kötözés ne legyen túl szoros, különben a hajtások megsérülhetnek, és a takarás alatt könnyen megrekedhet a nedvesség.
Tavasszal ne kapkodjunk a takarás eltávolításával. Várjuk meg, amíg biztosan elmúlnak az utolsó éjszakai, talaj menti fagyok is, és csak ezután bontsuk ki a növényt. Így a friss hajtások nem sérülnek meg a hirtelen hőmérséklet-változástól.
Az olajfa teleltetése után különösen meghálálja a friss földet és a tápanyagban gazdag gondoskodást. Tavasszal adjunk neki mediterrán növényekhez ajánlott műtrágyát vagy komposztot, így könnyebben regenerálódik, és hamarosan üde, friss hajtásokkal hálálja meg a törődést.
