Az olajfa teleltetésének 13 pontja

Közkedvelt növényről van szó, ami iránt sokan érdeklődnek, főleg, hogy sokáig tartható, jó időben a kert, a hűvösebb hónapokban pedig a lakás éke lehet. Nem mindegy azonban, hogyan történik az olajfa teleltetése. A Fanny magazin 13 pontban szedte össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az olajfa teleltetése a lakásban is sikeres lehet, ha odafigyelünk néhány fontos dologra.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Az olajfa teleltetése - a legfontosabb lépések:

1. Jobb előbb, mint később

Ha szeretnénk egy szeletkét a kert hangulatából az otthonunkba csempészni, az olajfa remek választás, hiszen cserépben is jól nevelhető. A teleltetéshez világos, hűvös helyet keressünk neki, ahol a hőmérséklet 5–10 Celsius fok között mozog.

2. Tegyük távol a radiátortól

Télen is fényigényes, ezért a leghidegebb hónapokban is érdemes egy déli fekvésű ablak közelébe állítani, ahol természetes napfényt kaphat. Az olajfa teleltetése szempontjából fontos, hogy a fűtőtestek közelségét mindenképp kerüljük, mert a száraz, meleg levegő könnyen károsíthatja a növényt.

3. Mérsékelt öntözés

A téli hónapokban elegendő nagyjából két-háromhetente megöntözni, mindig csak akkor, ha a föld felső rétege már teljesen kiszáradt. Fontos, hogy ne maradjon víz a cserép alján, mert a pangó nedvesség gyökérrothadást okozhat.

4. Mérjük meg a páratartalmat

A fűtött lakás száraz levegője télen megviselheti ezt a növényt, hiszen természetes élőhelyén jóval kiegyensúlyozottabb a klíma. Az olajfa teleltetése során segíthetünk neki, ha hetente néhányszor finoman vízzel permetezzük a leveleit, párásítót helyezünk a közelébe, vagy a cserepet kavicsokkal teli, vízzel töltött tálcára állítjuk.

5. Állítsuk egy védett helyre

Egy erkélynek is igazi éke lehet, ha pedig kinövi a lakást, nincs is más megoldás, mint kiköltöztetni. Ha nincs lehetőségünk szabadföldbe ültetni, a kültéri teleltetés során fokozott figyelemre van szüksége. A legfontosabb, hogy védett helyre kerüljön, ahol kevésbé éri a szél és a fagy.

6. Legyen itt is világos!

Ha van rá lehetőség, a cserepes olajfát teleltessük fagymentes, világos garázsban, télikertben vagy lépcsőházban. Így kevesebb gondozást igényel, jobban bírja majd a hideget, és nagyobb eséllyel vészeli át egészségesen a telet.