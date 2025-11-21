Ez a házi gesztenyepüré recept minden bolti változatot lepipál – és még cukor sincs benne

Ha még nem ismersz egy jó házi gesztenyepüré receptet, akkor most figyelj!

Itt a tökéletes házi gesztenyepüré recept, amit egész ősszel imádni fogsz / Fotó: Joerg Beuge / Shutterstock

Igen, a gesztenyepüré tipikusan az a desszert, amit a legtöbben boltban veszünk meg massza vagy kész termék formájában – előre csomagolva, jó adag hozzáadott cukorral és mesterséges aromákkal. Pedig a gesztenyének nincs szüksége ilyen extrákra. Az édeskés, krémes íz magában is elég ahhoz, hogy elvarázsoljon, főleg, ha egy pici kreativitással állunk neki.

Miért jobb a házi változat?

Először is; tudod, mi kerül bele. A sok bolti gesztenyemassza 30 – 40% cukrot is tartalmazhat. Ha te magad készíted, a természetes ízé lesz a főszerep, és a krémességet nem a cukor, hanem egy kevés tejszín, tej vagy akár kókusztej adja meg. Ráadásul így gluténmentes és laktózmentes verzióban is simán elkészíthető.

A házi cukormentes gesztenyepüré recept nemcsak egészségesebb, de sokkal frissebb ízt is jelent – a gesztenye íze élénkebb, mélyebb, és nincs az a „mű” utóíz, amit a bolti verzióknál néha érezni lehet.

Hogyan válassz gesztenyét?

Ősszel a friss gesztenye a legjobb, de egész évben kapható fagyasztott, tisztított változat is. Ha frisset veszel, figyelj, hogy a héja fényes legyen, és ne legyenek rajta repedések. Otthon a héját be kell vágni, majd 20 – 25 percig sütni vagy főzni, hogy a belső barna hártya könnyen lejöjjön. Aki nem akar a pucolással bajlódni, annak a fagyasztott gesztenye való, mert az azonnal használható, és sokszor a minősége is meglepően jó tud lenni.

Cukormentes házi gesztenyepüré recept

Hozzávalók (4 adaghoz):

500 g főtt, tisztított gesztenye (friss vagy fagyasztott)

100 ml tej vagy növényi tej

50 ml tejszín vagy kókusztejszín

1–2 evőkanál eritrit, nyírfacukor vagy pár csepp stevia (ízlés szerint)

1 rúd vanília vagy 1 teáskanál vaníliakivonat

egy csipet só

Elkészítés:

Így készíthetsz cukormentes, de szuperkrémes gesztenyepürét házilag / Fotó: Karen Images / Shutterstock

A gesztenyét főzd puhára (ha fagyasztott, 10 perc is elég), majd még melegen tedd aprítógépbe Add hozzá a tejet, tejszínt, édesítőt, vaníliát és a csipet sót Pürésítsd krémesre – ha túl sűrű, adj hozzá még egy kevés tejet Poharakba vagy kis tálkákba kanalazd, és a tetejére tegyél cukormentes habtejszínt

Tálalási tippek, hogy ne csak finom, de látványos is legyen

Csokireszelék: egy kevés étcsoki reszelve tökéletes kontrasztot ad

egy kevés étcsoki reszelve tökéletes kontrasztot ad Gyümölcsök: friss málna vagy egy kis aszalt meggy feldobja a krém édességét

friss málna vagy egy kis aszalt meggy feldobja a krém édességét Rétegezve: gesztenyepüré, tejszínhab és egy kis kakaópor rétegenként; és kész a pohárdesszert újragondolva

A gesztenyepüré az a desszert, ami képes egyszerre adni az otthon melegét és a cukrászda élményét. Ráadásul bűntudat nélkül kanalazhatod, mert a tele van rosttal, ásványi anyagokkal és lassan felszívódó szénhidrátokkal.