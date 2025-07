Fürdőkád a szoba közepén? A térkád újra hódít! (x)

A szabadon álló fürdőkád igazi design-ikon lett a lakberendezésben

Fotó: homelux.hu

Térkád trend: letisztult formák és időtlen elegancia

„A szabadon álló fürdőkád igazi design-ikon lett a lakberendezésben. Térben elhelyezve azonnal a helyiség fókuszpontjává válik” – mondja a Homelux.hu lakberendezési áruház szakértője. „A vásárlók ma már nem csak praktikum alapján döntenek, hanem az érzet, az élmény is sokat számít – ehhez pedig ezek a kádak tökéletesek.”

A térkádak között minden stílus kedvelője megtalálja a neki valót:

Ovális kádak : organikus, lágy formák, amelyek nyugalmat árasztanak.

: organikus, lágy formák, amelyek nyugalmat árasztanak. Szögletes modellek : modern, minimalista enteriőrökbe ideálisak.

: modern, minimalista enteriőrökbe ideálisak. Aszimmetrikus és különleges kialakítások : merész, dizájnközpontú terekbe.

: merész, dizájnközpontú terekbe. Retro lábas kádak: klasszikus elegancia, romantikus hangulat.

A szabadon álló kádak méretválasztéka is rendkívül sokféle: 140–150 cm-től a kisebb helyiségekhez tervezett modelleken át egészen 180–190 cm hosszú luxus térkádakig terjed a kínálat. A legtöbb modell legalább 70–80 cm széles, így a komfort garantált.

A matt fehér vagy matt fekete szín elegáns, modern terekbe ideális

Fotó: homelux.hu

Színek, anyagok – már nem csak fehér

A klasszikus fényes fehér még mindig kedvelt, de 2025-ben egyre bátrabban nyúlnak a gyártók és a vásárlók is színes, különleges felületű megoldásokhoz. Divat lett a matt fehér vagy matt fekete, mely elegáns, modern terekbe ideális. A pasztell árnyalatok: bézs, homok, világosszürke, de textúrázott felületek is léteznek, melyek a luxus és az extravagancia jegyében készülnek.

A térkádak mellé dukál a stílusos csaptelep

Természetesen egy különleges térkádhoz hozzá illő kádtöltő is kell – erre szolgál a szabadon álló csaptelep, mely a paldón helyezkedik el és dizájnban, valamint funkcionalitásban is erre a célra tervezték. „Az emberek nem csak a kényelmet keresik, hanem azt is, hogy a fürdőszobájuk különleges, egyedi hangulatot árasszon. Egy jól megválasztott csaptelep teszi tökéletes egységgé a térkádat, ezért nagyon fontos a megfelelő darab kiválasztása. – teszi hozzá a szakértő.

A csaptelepek között is széles a színválaszték: króm és fekete felület, réz vagy arany árnyalatok is megtalálhatók a piacon. A legtöbb modell kádtöltő csaptelepet és zuhanyszettet is tartalmaz.