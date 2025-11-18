Ezt nem láttuk jönni: holnaptól ez vár az autósokra a benzinkutakon

A Bors is megírta, hogy november 18-án nincs változás a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában. Most viszont kiderült, hogy mit hoz a holnap, ugyanis a holtankoljak.hu közölte, hogyan alakul az üzemanyag ára november 19-től – és olyasmi derült ki, amire minden bizonnyal nem sokan számítottak.
November 19-én sem változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, vagyis ezek alapján ugyanannyiba fog kerülni a benzin és a gázolaj, mint ma, illetve tegnap.
1 liter 95-ös benzin továbbra is átlagosan 580 Ft-ba fog kerülni a töltőállomásokon, a gázolaj pedig 597 forintba, vagyis nem kell sietni a tankolással, elvileg nem lesz se drágulás, se árcsökkenés.
