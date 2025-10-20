Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Olajfa teleltetése könnyedén – Tuti tippek, hogy jövőre is bőségesen teremjen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:45
Az olajfa Magyarországon is megél már, sőt terem is, főleg az ország déli részén. A homokos talajt kedvelő, mediterrán növény viszont nem szereti, ha fagypont alá esik a hőmérséklet. De ne aggódj, a Fanny magazin tippjeivel a kertedben lévő olajfa teleltetése gyerekjáték lesz!
A klímaváltozás miatt már a tipikus mediterrán növény, az olajfa Magyarországon is elél, és megörvendezteti a hobbikertészeket is a mennyei és egészséges termésével, az olívabogyóval. Viszont van, amit ez az akár több ezer évig élő növény sem visel el, mégpedig a fagykárokat. Mutatjuk, hogy az olajfa teleltetése mitől lesz szakszerű, amivel megelőzheted a növény korai elpusztulását. 

Az egészséges olajfa teleltetése után olivabogyót terem
Az olajfa teleltetése Magyarországon is megoldható, de van pár tipp, amit be kell tartani.  Fotó: Ivanb.photo

Az olajfa teleltetése

Még az idősebb fákat is tönkreteheti egy keményebb fagy. Tél előtt levelekkel, mulccsal takarjuk vastagon a növény tövét, és figyeljük az időjárás-előrejelzést: ha keményebb hideg jön, fagyvédő takaróval is védjük az olajfát a hideg ellen. Használjunk légáteresztő anyagot a fa „becsomagolásához”.

Dézsába ültetni egyszerűbb 

Olyan dézsát válasszunk, melyen több a kifolyónyílás, a föld is legyen jó vízáteresztő-képességű. Az olajfának akkora dézsára van szüksége, amely legalább olyan széles, mint a fa koronája. Ahhoz, hogy szépen nőjön, eleinte minden tavasszal ültessük egy 4-5 centivel nagyobb cserépbe, később két-három évente is elegendő átültetni. Fontos, hogy a kis facsemetét ne ültessük túl nagy kaspóba.

Olajfa teleltetése a teraszon

A dézsás növényt olyan helyre tegyük, ahol bőségesen kap napfényt. Nyáron rendszeresen locsoljuk, de ne kapjon túl sok vizet, csak annyit, hogy nedves legyen a földje. Tavasztól őszig adjunk neki havonta egyszer mediterrán növényeknek való tápoldatot is.

Az olajfa magyarországon is lugasokban ültethető
Már Magyarországon is vannak olajfaligetek. Fotó: barmalini

Olajfa öntözése

Egészen sokáig kint tarthatjuk a kertben vagy a teraszon a fácskát, de amint fagyokat jósolnak, vigyük be olyan helyiségbe, ahol világos van, és a hőmérséklet 5-10 Celsius fok között mozog. Télen elég 2-3 hetente egyszer meglocsolni a növényt, ilyenkor éppen csak nedvesítsük meg a földet, nincs szüksége annyi vízre, mint nyáron.

Az olajfa kártevői

Télen-nyáron figyelni kell a fát, hiszen mind a rovarok, mind a gombabetegségek ellen védeni kell. Nyáron a levéltetvek, a pajzstetvek és atkák támadásait kell kivédeni, a teleltetés alatt pedig a gombabetegségek okozhatnak gondot. Szellőztessük rendszeresen a teleltető helyiséget, a túlzott páratartalom kedvez a káros gombák elszaporodásának. Szükség eseték használjunk növényvédő szereket.

Az olajfa mikor terem?

Lassú növekedése miatt későn, a 3-5. évében fordul termőre hazánkban az olívafa. Nyersen az olajbogyó kimondottan keserű, érdemes feldolgozva fogyasztani: áztatás után sós lében érlelhetjük őket natúran vagy fűszerekkel, így megpuhulnak, finomak lesznek, és sokáig elállnak.

Nézd meg, hogyan szüretelik gépekkel az olajfákat:

