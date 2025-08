Zöldségtermesztés otthon? Így árulhatjuk legálisan

Ha neked is sok terményed lett az idén, de sajnálod, hogy lepotyog a fáról, és annyi zöldség már a fagyasztóba és a rokonok hűtőtáskáiba sem fér el, akár el is adhatod. Ám a zöldségtermesztés otthon is szabályokhoz van kötve, amiket jó, ha tudsz. A Fanny magazin összegyűjtötte, mikre kell figyelned.

Az otthoni zöldségtermesztés jó bevételt hozhat, de figyelni kell a NAV és a Nébih szabályaira

Fotó: Trong Nguyen / Shutterstock

Zöldségtermesztés otthon

Ha csak a felesleges zöldséget és gyümölcsöt adnánk el

Jó hír, hogy a NAV idén július elején kiadott közleménye szerint 600 ezer forintos éves bevételig adómentesen árusíthatjuk a saját termelésű zöldséget és gyümölcsöt. Ilyenkor az árusítás ingó értékesítésnek számít, és nem kell a bevétel után jövedelmet megállapítani.

Magánszemélyként eladhatjuk a terményeinket

Tehát 600 ezer forintos bevételig nem kell adószámot kiváltani, nyugtát vagy számlát kiállítani, és áfabevallást benyújtani, mivel a nyári zöldség- és gyümölcsértékesítés nem tekinthető gazdasági tevékenységnek. E fölötti határnál azonban már adókötelessé válik a teljes bevétel. Ha azonban rendszeresen árulnánk a saját termést, akkor ez az út nem járható, hiszen az üzletszerű árusítás adószám nélkül akár egymillió forintos bírságot is vonhat maga után.

Adószám kiváltása

Ha csak kevés termést árulunk, de meghaladja a bevétel az éves 600 ezer forintot, válthatunk ki adószámot a NAV-nál. Fontos azonban, hogy ilyenkor az eladásból származó pénz önálló tevékenységnek származó bevételnek számít, ami után adózni kell.

Amikor már nem csak hobbi a zöldségtermesztés

Ha mindig akad felesleg, amit eladunk a kertből, akkor már gazdasági tevékenységet végzünk. Őstermelőként és egyéni vállalkozóként az adózás kedvezőbb, mint adószámos magánszemélyként: ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele nem haladja meg az 1.744.800 forintot, adómentes marad, szja-bevallást sem kell benyújtani. Átalányadózó esetében a jövedelem 17.448.000 forintos bevételhatárig adómentes.

Amikor valaki nemcsak balkon kertész, hanem nagyobb hozamot termett a kiskert, érdemes eladni a piacon is

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Az ügyintézés menete a NAK-nál

Ha úgy döntöttünk, őstermelők szeretnénk lenni, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) végzi a nyilvántartást. Az ügyintézést intézhetjük a lakóhelyünk szerint illetékes megyei kamarai ügyfélszolgálaton (falugazdász), vagy postai úton, a NAK hivatalos oldaláról letöltött nyomtatványok kitöltésével és beküldésével.