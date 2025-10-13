A veszély a sötétben ólálkodik – Egyszerű, de hatékony módszerek a láthatóság növelésére

A láthatóság életet ment. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre korábban burkolózik sötétbe a város és a táj, úgy kerül előtérbe a biztonság kérdése is – különösen akkor, ha gyermekünk, kisunokánk gyalogosan, biciklivel közlekedik, vagy ránk hárul a kutyasétáltatás. A láthatósági mellény, kabát vagy a biciklire szerelt nagy fényerejű lámpa nemcsak praktikus, hanem szó szerint életmentő eszköz lehet. Szerencsére van néhány egyszerű, mégis hatékony megoldás, amivel sokat tehetsz azért, hogy a sötétben is jól észrevehető legyél. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha biztonságban szeretnéd tudni magad és családodat, jöjjenek a legtutibb láthatósági tanácsok gyerekeknek!

Láthatóság sötétben? A jól láthatóság ősszel és télen mindennél fontosabb.

Fotó: Ira Lichi / Shutterstock

Láthatóság tippek gyerekeknek, amik sokszor életmentőek

1. Gyalogosan sötétben

Ha sötétben kell gyalogolnunk, a járdán közlekedjünk. Lakott területen belül nem kötelező a mellény viselése, de érdemes legalább fényvisszaverő elemeket tartalmazó ruházatot, például kabátot viselni, főleg, ha nincs járda. Ködben gyalogosan is érdemes megfontolni, hogy felvegyünk valamilyen fényvisszaverő kiegészítőt, akár a városon belül is. Még gyalogosan is fontos jól látni és látszani.

2. Távolabbról észrevesznek

Ha lakott területen kívül vagyunk kénytelenek gyalogolni, a KRESZ szerint kötelező a láthatósági mellény. Sokkal távolabbról észrevesznek bennünket így az autósok, mint nélküle. Fontos, hogy meglegyenek az autóban is a kötelező elemek, különben komoly bírságra kell számítani.

3. Ellenőrizzük a lámpákat

Lakott területen kívül, sötétedés után vagy rossz látási viszonyok esetén kötelező a láthatósági mellény viselése, ha biciklizünk. Bár a bukósisak nem kötelező, csak külterületen, 40 km/h sebesség felett, a használata erősen ajánlott, ha kerékpározunk. Ne feledkezzünk meg a kötelező első- és hátsó lámpákról sem.

4. Már nappal is szükséges

Bár alapból nem kell lakott területen belül, de ha korlátozottak a látási viszonyok, a jogszabály szerint településen belül is viselni kell a láthatósági mellényt. Ha rossz időben gyereket szállítunk, neki is gondoskodjunk a bukósisakról, és adjunk rá mellényt, vagy fényvisszaverő kiegészítőket, például matricát vagy pántot.