A veszély a sötétben ólálkodik – Egyszerű, de hatékony módszerek a láthatóság növelésére

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 07:30
Beköszöntött az ősz, egyre rövidebbek a nappalok, így akár sportolunk, akár sétálunk, fontos, hogy az autósok időben észrevegyenek bennünket. Ebben a cikkben a Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, amivel növelhető a láthatóság rossz fényviszonyok esetén, például éjszaka vagy homályos időjárásban.
A láthatóság életet ment. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre korábban burkolózik sötétbe a város és a táj, úgy kerül előtérbe a biztonság kérdése is – különösen akkor, ha gyermekünk, kisunokánk gyalogosan, biciklivel közlekedik, vagy ránk hárul a kutyasétáltatás. A láthatósági mellény, kabát vagy a biciklire szerelt nagy fényerejű lámpa nemcsak praktikus, hanem szó szerint életmentő eszköz lehet. Szerencsére van néhány egyszerű, mégis hatékony megoldás, amivel sokat tehetsz azért, hogy a sötétben is jól észrevehető legyél. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha biztonságban szeretnéd tudni magad és családodat, jöjjenek a legtutibb láthatósági tanácsok gyerekeknek!

Láthatósági intézkedések a gyerekek védelme érdekében
Láthatóság sötétben? A jól láthatóság ősszel és télen mindennél fontosabb. 
Fotó: Ira Lichi /  Shutterstock 

Láthatóság tippek gyerekeknek, amik sokszor életmentőek 

1. Gyalogosan sötétben

Ha sötétben kell gyalogolnunk, a járdán közlekedjünk. Lakott területen belül nem kötelező a mellény viselése, de érdemes legalább fényvisszaverő elemeket tartalmazó ruházatot, például kabátot viselni, főleg, ha nincs járda. Ködben gyalogosan is érdemes megfontolni, hogy felvegyünk valamilyen fényvisszaverő kiegészítőt, akár a városon belül is. Még gyalogosan is fontos jól látni és látszani

2. Távolabbról észrevesznek

Ha lakott területen kívül vagyunk kénytelenek gyalogolni, a KRESZ szerint kötelező a láthatósági mellény. Sokkal távolabbról észrevesznek bennünket így az autósok, mint nélküle. Fontos, hogy meglegyenek az autóban is a kötelező elemek, különben komoly bírságra kell számítani. 

3. Ellenőrizzük a lámpákat

Lakott területen kívül, sötétedés után vagy rossz látási viszonyok esetén kötelező a láthatósági mellény viselése, ha biciklizünk. Bár a bukósisak nem kötelező, csak külterületen, 40 km/h sebesség felett, a használata erősen ajánlott, ha kerékpározunk. Ne feledkezzünk meg a kötelező első- és hátsó lámpákról sem.

4. Már nappal is szükséges

Bár alapból nem kell lakott területen belül, de ha korlátozottak a látási viszonyok, a jogszabály szerint településen belül is viselni kell a láthatósági mellényt. Ha rossz időben gyereket szállítunk, neki is gondoskodjunk a bukósisakról, és adjunk rá mellényt, vagy fényvisszaverő kiegészítőket, például matricát vagy pántot.

5. Póráz mellé nyakörvet

Hazánkban közterületen csak pórázzal szabad kutyát sétáltatni, de ha úttest szélén megyünk, akkor érdemes a kedvencünket is láthatóvá tenni. Ehhez vásárolhatunk az eb méretének megfelelő fényvisszaverő mellényt, de kaphatók fényvisszaverő és világító nyakörvek, pórázok is. A hidegben való kutyasétáltatás több szempontból is nagy figyelmet igényel. 

Láthatósági mellény gyerekeknek sötétben
Hamar sötétedik és a baleseteket gyakran az okozza, hogy a gyalogosok egyszerűen nem láthatóak a sötétben.
Fotó: Halfpoint /  Shutterstock 

6. A semmiből bukkan elő

A biztonságos közlekedés gyerekeknek, már a rollerezési szabályok elsajátítását is magában foglalja. Az elmúlt időszakban sok rolleres baleset történt, hiszen ez a jármű sokkal váratlanabbul bukkanhat fel az autósok közelében, mint a biciklis. Emiatt még fontosabb, hogy jól láthatóak legyünk, amikor sötétben közlekedünk vele: nemcsak közvilágítás nélküli utakon, de a települések minden részén ajánlott sötétedés után a láthatósági mellény viselése. Ne feledkezzünk meg a bukósisakról sem, életet menthet!

7. Világítsuk meg az utat

Sokan vannak, akiket a hűvös idő és a korai sötétedés sem tart vissza egy jóleső futástól. Ne csak a bemelegítéssel, de láthatósági eszközökkel is készüljünk fel: túl azon, hogy fényvisszaverő ruházatot vagy láthatósági mellényt veszünk fel, gondoljunk a világításra is, hogy lássuk magunk előtt az utat: vigyünk magunkkal fej- vagy testlámpát.

8. Legyen az autóban

A KRESZ szerint nem kötelező a kocsiban láthatósági mellényt tartani, de ha kiszállunk lakott területen kívül, akkor viselnünk kell, különben bírságot kaphatunk, ez a biztonságunk miatt is fontos. Ha lerobbanunk, ne feledkezzünk meg a kötelező elakadásjelző háromszög használatáról sem!

Vigyázzunk a gyerekekre!
A kicsikre is érdemes láthatósági mellényt adni, főleg ha sötétben, gyalog hozzuk haza őket a suliból, így később is használni fogják, amikor önállóan közlekednek. Válasszunk olyan darabot, amelyen legalább két darab fényvisszaverő csík látható, és nemcsak az fontos, hogy kényelmesen illeszkedjen, de az is, hogy a kabát felett is viselhető legyen. Mivel a gyerekek hamar kinövik, figyeljük folyamatosan a méretet.

  • Játékos védelem
    Sportüzletekben, munkaruházati boltokban kaphatók olyan, fényvisszaverő mágneses pántok, melyeket a felkarra, a bokára tehetünk. Ezeknek a gyerek változata sokszor valamilyen aranyos mintát is tartalmaz, így sokkal szívesebben veszik fel a kicsik, mint a mellényt.
  • Kényelmesebb viselet a ruhán
    Ha nem tudjuk rávenni a gyereket a láthatósági mellény viselésére, választhatunk olyan vállra akasztható pántot, amely nem fedi az egész testet, hanem V alakban helyezkedik el a háton és a mellkason. Ez nem túl feltűnő, de nagyon erősen visszaveri a fényt.
Fényvisszaverős ruhák gyerekeknek
A KRESZ előírásai alapján a láthatósági mellény viselése bizonyos helyzetekben kötelező gyalogosok és úton tartózkodó személyek esetében.
Fotó: FamVeld /  Shutterstock 
  • Folyamatosan villognak rajta
    Vannak olyan karszalagok, melyek nemcsak visszaverik a fényt, de világítanak is. A LED-es izzók messziről láthatók, de vannak olyan darabok is, amelyek villognak, így biztosan észreveszik a viselőjét az autósok. A jó beállítás fontos, nehogy a túl lazán feltett szalag elvesszen útközben. Tegyük a kabát ujjára, és arra a kézre, amelyik az úttest felé esik. Ha egyedül közlekedik a gyerek, tanítsuk meg rá, hogyan kell jól felhelyezni. Időnkét fel kell tölteni az akkumulátort.
  • Különbség nincs köztük
    Ha gyermekünk abban a korban van, amikor minden neonsárga vagy világító holmit cikinek tart, és nem vagyunk biztosak benne, hogy egyedül is felvenné ezeket, beszéljük rá egy fényvisszaverős hátizsákra. Többségük semleges színű nappali fényben, de éjszaka, ha lámpafény verődik rá, messziről észrevehető. Bár kapható ezekből is élénksárga, a gyerek valószínűleg inkább egy más színű darabot fog választani.
  • Dobjuk fel kiegészítővel
    Sokféle kiegészítőt lehet kapni, amiket a hátizsákra vagy annak a cipzárjára tehet a gyerek: fényvisszaverő állatfigurák, díszek, amik kellőképpen nagyok ahhoz, hogy az autósok időben észrevegyék a viselőjüket, de nem zavaró a méretük a mindennapi használatban. Egyéb kiegészítőket is érdemes megfontolni, például fejpántot, karkötőt, vagy kitűzőket. Emellett gyakran lehet kapni olyan ruhadarabokat, melyeken fényvisszaverő csík van: kabát, cipő, de akár sapka is szóba jöhet.

További hasznos közlekedésbiztonsági tippekért nézd meg az alábbi videót:

