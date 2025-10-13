A veszély a sötétben ólálkodik – Egyszerű, de hatékony módszerek a láthatóság növelésére

A láthatóság életet ment. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre korábban burkolózik sötétbe a város és a táj, úgy kerül előtérbe a biztonság kérdése is – különösen akkor, ha gyermekünk, kisunokánk gyalogosan, biciklivel közlekedik, vagy ránk hárul a kutyasétáltatás. A láthatósági mellény, kabát vagy a biciklire szerelt nagy fényerejű lámpa nemcsak praktikus, hanem szó szerint életmentő eszköz lehet. Szerencsére van néhány egyszerű, mégis hatékony megoldás, amivel sokat tehetsz azért, hogy a sötétben is jól észrevehető legyél. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha biztonságban szeretnéd tudni magad és családodat, jöjjenek a legtutibb láthatósági tanácsok gyerekeknek!
Ha sötétben kell gyalogolnunk, a járdán közlekedjünk. Lakott területen belül nem kötelező a mellény viselése, de érdemes legalább fényvisszaverő elemeket tartalmazó ruházatot, például kabátot viselni, főleg, ha nincs járda. Ködben gyalogosan is érdemes megfontolni, hogy felvegyünk valamilyen fényvisszaverő kiegészítőt, akár a városon belül is. Még gyalogosan is fontos jól látni és látszani.
Ha lakott területen kívül vagyunk kénytelenek gyalogolni, a KRESZ szerint kötelező a láthatósági mellény. Sokkal távolabbról észrevesznek bennünket így az autósok, mint nélküle. Fontos, hogy meglegyenek az autóban is a kötelező elemek, különben komoly bírságra kell számítani.
Lakott területen kívül, sötétedés után vagy rossz látási viszonyok esetén kötelező a láthatósági mellény viselése, ha biciklizünk. Bár a bukósisak nem kötelező, csak külterületen, 40 km/h sebesség felett, a használata erősen ajánlott, ha kerékpározunk. Ne feledkezzünk meg a kötelező első- és hátsó lámpákról sem.
Bár alapból nem kell lakott területen belül, de ha korlátozottak a látási viszonyok, a jogszabály szerint településen belül is viselni kell a láthatósági mellényt. Ha rossz időben gyereket szállítunk, neki is gondoskodjunk a bukósisakról, és adjunk rá mellényt, vagy fényvisszaverő kiegészítőket, például matricát vagy pántot.
Hazánkban közterületen csak pórázzal szabad kutyát sétáltatni, de ha úttest szélén megyünk, akkor érdemes a kedvencünket is láthatóvá tenni. Ehhez vásárolhatunk az eb méretének megfelelő fényvisszaverő mellényt, de kaphatók fényvisszaverő és világító nyakörvek, pórázok is. A hidegben való kutyasétáltatás több szempontból is nagy figyelmet igényel.
A biztonságos közlekedés gyerekeknek, már a rollerezési szabályok elsajátítását is magában foglalja. Az elmúlt időszakban sok rolleres baleset történt, hiszen ez a jármű sokkal váratlanabbul bukkanhat fel az autósok közelében, mint a biciklis. Emiatt még fontosabb, hogy jól láthatóak legyünk, amikor sötétben közlekedünk vele: nemcsak közvilágítás nélküli utakon, de a települések minden részén ajánlott sötétedés után a láthatósági mellény viselése. Ne feledkezzünk meg a bukósisakról sem, életet menthet!
Sokan vannak, akiket a hűvös idő és a korai sötétedés sem tart vissza egy jóleső futástól. Ne csak a bemelegítéssel, de láthatósági eszközökkel is készüljünk fel: túl azon, hogy fényvisszaverő ruházatot vagy láthatósági mellényt veszünk fel, gondoljunk a világításra is, hogy lássuk magunk előtt az utat: vigyünk magunkkal fej- vagy testlámpát.
A KRESZ szerint nem kötelező a kocsiban láthatósági mellényt tartani, de ha kiszállunk lakott területen kívül, akkor viselnünk kell, különben bírságot kaphatunk, ez a biztonságunk miatt is fontos. Ha lerobbanunk, ne feledkezzünk meg a kötelező elakadásjelző háromszög használatáról sem!
Vigyázzunk a gyerekekre!
A kicsikre is érdemes láthatósági mellényt adni, főleg ha sötétben, gyalog hozzuk haza őket a suliból, így később is használni fogják, amikor önállóan közlekednek. Válasszunk olyan darabot, amelyen legalább két darab fényvisszaverő csík látható, és nemcsak az fontos, hogy kényelmesen illeszkedjen, de az is, hogy a kabát felett is viselhető legyen. Mivel a gyerekek hamar kinövik, figyeljük folyamatosan a méretet.
További hasznos közlekedésbiztonsági tippekért nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.