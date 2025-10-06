Rendkívüli bejelentés: durva kutyatámadás történt Maglódon, több állatot kilőttek

Súlyos kutyatámadás történt Pécel és Maglód határában. Egy ember súlyosan megsérült, hat kutyát pedig kilőttek. Több ebet még keresnek az állatvédők!

Kutyatámadás miatt vonult ki a rendőrség / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Mint arról a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület beszámolt, Pécel-Maglód határában kidobtak körülbelül 15-16 kutyát szombat este. A kutyák falkában voltak, támadtak, egy embert súlyosan megsebesítettek.

Falkában nyilván máshogy viselkednek, zavarodottak, veszélyben érzik magukat. Szervezetünk próbálta az elkülönült kutyákat külön-külön befogni, de kevés sikerrel, csak egy rossz állapotú vemhes szukát sikerült megfognunk, aki már kórházban van. A rendőrség a személyi sérülés miatt a helyszínre érkezett és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, valamint a helyi jegyzővel és jegyzői engedély alapján 6 agresszív kutyát kilőttek.

- írták.

Kutyatámadás: 6-7 eb még az utcán kóborol

Hozzátették, a kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt, az állatmentőnek ezután még egy fekete kant sikerült megfogni, majd folytatódott a keresés és a csapdázás. Jelenleg is folyik a befogás, melynek eredménye plusz egy kan kutyus, tehát még 6-7 kutyát keresnek.

Továbbra is várjuk átvevő szervezetek segítségét, mert ennyi kutyát nem tudunk elhelyezni, de nem adjuk fel, szeretnénk, ha a többiek is életben maradnának és megkapnák az esélyt egy új életre! Azonban kérjük, hogy a Fáy tanya és a 31-es út ezen szakaszát lehetőség szerint kerüljétek, illetve ha valakinek feltétlenül arra van dolga, nagyon figyeljen!!!

- hívták fel rá a figyelmet.