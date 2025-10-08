"A Jóisten tartotta őt életben" - 350 napig harcolt az életéért a félkilós csodababa

Szívszorító, egyben felemelő történet rázta meg Amerikát: Caroline és Garreth Golden kisfia, Gabriel, mindössze 450 grammot nyomott, amikor a terhesség 22. hetén a világra jött. Az orvosok akkor azt mondták, esélye sincs az életben maradásra – de a kis harcos bebizonyította, hogy csodák igenis léteznek.

A kisfiú valódi harcosként küzdött az életéért / Fotó: Pexels (illusztráció)

Caroline, a 27 éves óvónő 2024 szeptemberében sürgősségi császármetszéssel hozta világra a fiát, miután hetek óta vérzéssel és súlyos méhlepény problémával küzdött. A nőt a 16. héten ágynyugalomra helyezték, majd a 22. héten került kórházba, öt nappal később pedig vajúdni kezdett.

Olyan fájdalmaim voltak, hogy alig kaptam levegőt, és közben elveszítették Gabriel szívhangját

– emlékezett vissza az édesanya.

A baba 2024. szeptember 30-án született, alig 450 grammal. A tüdeje fejletlen volt, így azonnal lélegeztetőgépre helyezték. Az orvosok akkor azt közölték a szülőkkel, hogy a kicsi valószínűleg nem éli túl az éjszakát sem. Ám reggel Gabriel még mindig életben volt, amire a szakemberek is csak annyit tudtak mondani:

Ez maga a csoda.

A következő hetekben újabb küzdelmek következtek. Gabriel oxigénszintje többször is vészesen lezuhant, három alkalommal állt a halál szélén.

Volt, hogy elkékülve, mozdulatlanul feküdt. A Jóisten tartotta őt életben

– mondta el a könnyeivel küszködve az édesanya.

Decemberben a babát egy fejlettebb kórházba szállították, ahol krónikus tüdőbetegséget diagnosztizáltak nála. 2025 tavaszán az orvosok elmondták, hogy a kisfiúnak csak tracheotómiával – légcsőmetszéssel –, van esélye a túlélésre. A beavatkozást májusban végezték el, majd a család Tennessee-ből Mississippibe költözött, hogy közelebb legyenek a megfelelő orvosi ellátáshoz - írja a People.

Dr. Meaghan Ransom, a Vanderbilt Egyetem orvosa szerint:

Az ilyen kis hősök minden egyes nap újra és újra megtanítják nekünk, mit jelent az életért való küzdelem.

350 nap után, 2025 augusztusában Gabriel végre hazatérhetett.

Amikor először sétáltunk vele az utcán, végigsírtam az egészet. Ez az, amiről az ember álmodik – a kávé, a csend, és a karodban a gyermeked

– mesélte Caroline.