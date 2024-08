Nehogy ezt az 5 dolgot vízzel takarítsd meg! Csak tönkreteszed vele!

Ha takarításról van szó, az ember hajlamos egy nedves ronggyal, és némi tisztítószerrel nekiállni eltüntetni a foltokat. Azonban akadnak olyan felületek, amikben a víz több kárt tesz, mint hasznot. A Mindmegette gyűjtötte össze azt az 5 felületet, amit kifejezetten nem szabad vízzel áttörölgetni.

Fotó: @Pexels

Bőr felületek

Legyen az például pénztárca, cipő, ruha vagy bútor a bőrt nem szabad vízzel tisztítani. Egyrészről azért mert foltossá válhat miatt, másrészről pedig idővel a bőr kirepedezését fogja okozni. Víz helyett érdemesebb száraz ruhával áttörölgetni a bőrfelületeket.

Elektromos eszközök

Egyértelmű lehet, hogy a víz és az elektromos eszközök nem jönnek ki jól egymással. Azonban a nedves törlőkendők vagy rongyok sem ajánlottak az elektromos eszközök megtakarítására. Helyette inkább mikroszálas kendővel és picike mennyiségű alkoholos tisztítószerrel érdemesebb próbálkozni.

Fa bútorok

Ez már meglepőbb figyelmeztetés lehet sokak számára. A víz károsítja a fa felületek védőburkolatát. Így érdemes a száraz törlést követően fapolírozót vagy citromolajat használni a tisztításukhoz.

Fapadló

A víz- akárcsak a fabútoroknál - felsérti a fapadló védőrétegét, és akár be is szivároghat a fába, ami idővel elszíneződést és akár felpúposodást is eredményezhet. Érdemes fa padlótisztítót és mikroszálas felmosót használni, így nem károsodik a padló.

Velúr és bársony felületek

A víz a velúr és bársony felületeken foltokat hagyhat. Inkább puha kefét, habzó kárpittisztítót vagy sepciális velúr tisztítószert használj a foltmentes tisztítás érdekében.