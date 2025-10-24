A galagonyasajt titkos receptje, amit csak a nagyid ismert – Ezzel a módszerrel most te is pofonegyszerűen elkészítheted

A galagonyasajt egy illatos finomság, amit akár sajttálhoz, süteményekhez vagy önálló desszertként is tálalhatsz. Elkészítése pofonegyszerű, csak galagonya, cukor vagy méz, citrom és egy kis türelem kell hozzá. A galagonyasajt természetes módon besűrűsödik, mint a birsalmasajt nincs szükség hozzá sem zselatinra, sem mesterséges adalékokra. Az íze fanyar-édes, az állaga pedig kellemesen ruganyos. És ami a legjobb: ez a házi csemege nemcsak finom, hanem a szívednek is jót tesz.

Galagonyasajt, a szíved desszertje

Fotó: ZCOOL HelloRF

Galagonyasajt készítése lépésről lépésre:

Hozzávalók:

1 kg érett galagonya (csak a bogyók, szár nélkül)

kb. 2 dl víz

50 dkg cukor vagy méz

fél citrom leve és reszelt héja

A galagonya vadon terem, ha meglátod az erdő szélén, szedj belőle egy kosárkával

Fotó: Sergei Mishchenko

Elkészítés:

A galagonyabogyókat mosd meg, majd tedd egy lábasba a vízzel, és főzd 20-25 percig, amíg teljesen megpuhulnak.

A főtt gyümölcsöt szűrd le, majd passzírozd át egy szűrő segítségével, hogy a magok és héjak ne kerüljenek a masszába

A pürét mérd le, majd minden 50 dkg püréhez adj 30–40 dkg cukrot vagy mézet és a citromlevet.

Főzd kis lángon, gyakran kevergetve, amíg jól besűrűsödik, ez nagyjából 30–40 perc.

Öntsd a masszát sütőpapírral bélelt formába vagy tepsibe, simítsd el a tetejét, és hagyd hűvös helyen száradni 2–3 napig, amíg megszilárdul.

Ha teljesen megkötött, szeleteld, és csomagold sütőpapírba. Hűvös, száraz helyen sokáig eláll.

A galagonya ezt teszi a testeddel A galagonya igazi szíverősítő gyógynövény: javítja a szívizom vérellátását, csökkenti a vérnyomást, és segíti a nyugodt alvást. Antioxidánsai védenek a sejtkárosodás ellen, miközben támogatják a keringési rendszert. Rendszeres, de mértékletes fogyasztása hozzájárulhat a stressz hatásának csökkentéséhez.

Bors tipp: Így turbózhatod fel a galagonyasajtot Egy csipet fahéj, szegfűszeg vagy gyömbér meleg, karácsonyi ízvilágot varázsol neki, így az ünnepi asztalon is megállja a helyét vagy akár ajándékba is adhatod ezt a saját készítésű finomságot.

Keverhetsz bele reszelt almát, körtét, narancshéjat áfonyát vagy csipkebogyót főzéskor, ettől különlegesebb íz lesz a végeredmény.

Egy kevés rozmaring vagy levendula különleges, felnőttes aromát kölcsönöz neki, de ne vidd túlzásba, mert akkor kesernyés lesz az íze.

Főzés után, amikor a formába öntöd, megszórhatod pirított magvakkal, dióval, mandulával vagy kesuval.

A szárítás idejét lerövidítheted, ha beteszed a sütőbe és alacsony hőfokon – 50-60 fokon szárítod 2-3 órán át.

Ha teát is készítenél galagonyából, nézd meg a videót!