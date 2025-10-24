A galagonyasajt titkos receptje, amit csak a nagyid ismert – Ezzel a módszerrel most te is pofonegyszerűen elkészítheted

A szív desszertje ez a mennyei finomság, amelyet könnyen elkészíthetsz. A galagonyasajt az őszi konyha egyik titkos kincse. Az apró, piros bogyó rengeteg pektint tartalmaz, így tökéletes alapanyaga a házi gyümölcssajtnak.
A galagonyasajt egy illatos finomság, amit akár sajttálhoz, süteményekhez vagy önálló desszertként is tálalhatsz. Elkészítése pofonegyszerű, csak galagonya, cukor vagy méz, citrom és egy kis türelem kell hozzá. A galagonyasajt természetes módon besűrűsödik, mint a birsalmasajt nincs szükség hozzá sem zselatinra, sem mesterséges adalékokra. Az íze fanyar-édes, az állaga pedig kellemesen ruganyos. És ami a legjobb: ez a házi csemege nemcsak finom, hanem a szívednek is jót tesz.
Galagonyasajt készítése lépésről lépésre:
Hozzávalók:
1 kg érett galagonya (csak a bogyók, szár nélkül)
kb. 2 dl víz
50 dkg cukor vagy méz
fél citrom leve és reszelt héja
Elkészítés:
A galagonyabogyókat mosd meg, majd tedd egy lábasba a vízzel, és főzd 20-25 percig, amíg teljesen megpuhulnak.
A főtt gyümölcsöt szűrd le, majd passzírozd át egy szűrő segítségével, hogy a magok és héjak ne kerüljenek a masszába
A pürét mérd le, majd minden 50 dkg püréhez adj 30–40 dkg cukrot vagy mézet és a citromlevet.
Főzd kis lángon, gyakran kevergetve, amíg jól besűrűsödik, ez nagyjából 30–40 perc.
Öntsd a masszát sütőpapírral bélelt formába vagy tepsibe, simítsd el a tetejét, és hagyd hűvös helyen száradni 2–3 napig, amíg megszilárdul.
Ha teljesen megkötött, szeleteld, és csomagold sütőpapírba. Hűvös, száraz helyen sokáig eláll.
A galagonya ezt teszi a testeddel
A galagonya igazi szíverősítő gyógynövény: javítja a szívizom vérellátását, csökkenti a vérnyomást, és segíti a nyugodt alvást. Antioxidánsai védenek a sejtkárosodás ellen, miközben támogatják a keringési rendszert. Rendszeres, de mértékletes fogyasztása hozzájárulhat a stressz hatásának csökkentéséhez.
Bors tipp: Így turbózhatod fel a galagonyasajtot
Egy csipet fahéj, szegfűszeg vagy gyömbér meleg, karácsonyi ízvilágot varázsol neki, így az ünnepi asztalon is megállja a helyét vagy akár ajándékba is adhatod ezt a saját készítésű finomságot.
Keverhetsz bele reszelt almát, körtét, narancshéjat áfonyát vagy csipkebogyót főzéskor, ettől különlegesebb íz lesz a végeredmény.
Egy kevés rozmaring vagy levendula különleges, felnőttes aromát kölcsönöz neki, de ne vidd túlzásba, mert akkor kesernyés lesz az íze.
Főzés után, amikor a formába öntöd, megszórhatod pirított magvakkal, dióval, mandulával vagy kesuval.
A szárítás idejét lerövidítheted, ha beteszed a sütőbe és alacsony hőfokon – 50-60 fokon szárítod 2-3 órán át.
Ha teát is készítenél galagonyából, nézd meg a videót!
