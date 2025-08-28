Idős asszonyra támadt, ez a sors vár a sályi rablóra

Hat év szabadságvesztésre ítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság egy férfit, aki életveszélyesen megfenyegetett és kirabolt egy idős asszonyt tavaly a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sályon - közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

Hat év szabadságvesztésre ítélték a sályi rablót / Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

A tájékoztatás szerint a vádlott tavaly májusban bemászott az idős nő telkére, ahol a melléképületeket feltörve értékek után kutatott. Egy táskába különböző szerszámokat, építési anyagokat tett, valamint egy gázpalackot is összekészített.

Ezután felment a ház padlására, ám a zajokat észlelve az idős nő ekkor kiment az udvarra, és észrevette, hogy valaki kinyitotta melléképületeket. Ekkor az asszony az utcán segítségért kiáltott, közben a vádlott már a házban is kutakodni kezdett - írták.

A sértett a házába visszaérve megpróbálta elküldeni a vádlottat, de a férfi életveszélyesen megfenyegette az asszonyt, akit végül ellökött magától, és a zsákmány egy részével elmenekült.

A bíróság a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés vétsége miatt ítélte el a férfit.

Súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, és nyomatékosan azt, hogy a terhelt több büntetőeljárás hatálya alatt állt, és hogy elszaporodtak a hasonló cselekmények. Enyhítő körülmény volt, hogy a férfi részben beismerte tettét - közölték.