Ezzel az egy gesztussal sokkal barátságosabbá válhatsz egy testbeszéd szakértő szerint!

A testbeszéd gyakran erősebb hatást gyakorol, mint a szavak. Adrianne Carter testbeszéd szakértő szerint van egy apró, de hatásos mozdulat, amellyel rögtön barátságosabbnak tűnhetünk mások szemében.

A testbeszéd szakértő szerint egy gesztus alkalmazásával azonnal barátságosabbnak tűnsz a másik szemében / Fotó: SolStock / GettyImages

A testbeszéd szakértő erre biztat mindenkit

Adrianne több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik tanácsadóként és pszichoterapeutaként, valamint a testbeszéd és az arckifejezések elemzésében is jártas. TikTok-videójában azt mondta, a fejdöntés bármelyik irányba természetesnek hat, és sokkal kevésbé fenyegető, mint a szigorú, egyenes testtartás vagy a dominánsnak tűnő erős szemkontaktus. Egy kis fejbiccentés, egy mosollyal együtt oldottabb, nyitottabb képet mutat rólunk.

Több szakértő egyetért ezzel, hogy a mozdulat jelezheti, hogy valóban figyelünk a másikra, feldolgozzuk mondanivalóját. Biológiai magyarázata is lehet, hiszen a nyak – sérülékeny testrész – szabaddá tétele bizalmat és komfortot sugall. Ezáltal nyitottabbnak, kevésbé agresszívnak látszunk, ami pozitívabb légkört teremt a beszélgetésekben. -írja a The Mirror.

Fontos azonban, hogy a gesztus őszinte legyen. Ha erőltetetten próbáljuk a fejünket dönteni, könnyen mesterkéltnek, sőt visszatetszőnek hathat. A The Trust Ambassador szerint a szándékosan „eljátszott” mozdulat gyakran éppen az ellenkező hatást váltja ki.

Adrianne, Tiktok videója az alábbiakban megtekinthető!