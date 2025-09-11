Ezzel az egy gesztussal sokkal barátságosabbá válhatsz egy testbeszéd szakértő szerint!

A testbeszéd gyakran erősebb hatást gyakorol, mint a szavak. Adrianne Carter testbeszéd szakértő szerint van egy apró, de hatásos mozdulat, amellyel rögtön barátságosabbnak tűnhetünk mások szemében.
Adrianne több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik tanácsadóként és pszichoterapeutaként, valamint a testbeszéd és az arckifejezések elemzésében is jártas. TikTok-videójában azt mondta, a fejdöntés bármelyik irányba természetesnek hat, és sokkal kevésbé fenyegető, mint a szigorú, egyenes testtartás vagy a dominánsnak tűnő erős szemkontaktus. Egy kis fejbiccentés, egy mosollyal együtt oldottabb, nyitottabb képet mutat rólunk.
Több szakértő egyetért ezzel, hogy a mozdulat jelezheti, hogy valóban figyelünk a másikra, feldolgozzuk mondanivalóját. Biológiai magyarázata is lehet, hiszen a nyak – sérülékeny testrész – szabaddá tétele bizalmat és komfortot sugall. Ezáltal nyitottabbnak, kevésbé agresszívnak látszunk, ami pozitívabb légkört teremt a beszélgetésekben. -írja a The Mirror.
Fontos azonban, hogy a gesztus őszinte legyen. Ha erőltetetten próbáljuk a fejünket dönteni, könnyen mesterkéltnek, sőt visszatetszőnek hathat. A The Trust Ambassador szerint a szándékosan „eljátszott” mozdulat gyakran éppen az ellenkező hatást váltja ki.
Adrianne, Tiktok videója az alábbiakban megtekinthető!
