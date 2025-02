Nehogy megérintsd ezeket a szobanövényeket! Gyönyörűek, de veszélyesek!

Van néhány veszélyes növény, amit az emberek előszeretettel visznek be az otthonukban, pedig akár súlyos következménye is lehet. Gyanútlanul megszeretheted ezeket a hétköznapi növényeket, pedig lehet jobban tennéd, ha inkább messziről elkerülnéd őket.

Fotó: Pexels



A bőr érzékenységétől függően több olyan ártalmatlannak tűnő növény is létezik, amely irritációt, kiütést vagy akár súlyosabb reakciókat válthat ki – olvasható a Life oldalán.

Egyes növények leveleinek vagy szárának felületén lévő irritáló anyagok okozhatnak bőrkiütést és más reakciókat, másoknál a növény felülete önmagában nem problémás, de a szár eltörésekor kiszivárgó nedv gondot okozhat. De akadnak olyanok is, amelyeknek az allergiás reakcióját csak napfény aktiválja az érzékeny bőrűeknél.

Bármi legyen is a reakció oka, érdemes óvatosnak lenni! Íme 5 gyakori növény, amelyeket jobb, ha nem érintesz meg.

1. Mérges tölgy

A mérges szömörce közeli rokona a mérges tölgy. Kerekebb, karéjos levelekkel rendelkezik, amelyek hármasával vagy ötösével helyezkednek el. A növény minden részén – leveleken, száron, gyökereken és virágokon – található egy urushiol nevű olaj, amely rendkívül allergén, és ha érintkezésbe kerül a bőrrel, már egy percen belül képes kötődni a bőr felszínéhez. Akár viszketést, bőrpírt és duzzanatot is okozhat.

2. Csalán

Talán nem is kell nagyon felhívni az emberek figyelmét a család veszélyességére. Ebben a növényben több mint két tucat kémiai anyag van, ami a bőrrel érintkezve gyulladást, viszketést, égő érzést és hólyagokat okozhat. Mindez akár 12 órán át is eltarthat. Gyógynövénynek számít, ami 180 centire is megnőhet. Érdekesség, hogy a csalán nem csíp, ha visszafelé simogatjuk, bár jobb ezzel nem kísérletezni.

3. Jácinthagymák

Egyes embereknél számos hagymás növény – például a jácint, a tulipán, a nárcisz és a boglárka – irritáló dermatitiszt okozhat. Ezek kesztyű nélküli érintése piros és viszkető bőrt hagyhat maga után.

4. Mikulásvirág

A mikulásvirág nemcsak a háziállatokra jelenthet veszélyt, ha megeszik, hanem az Euphorbia család többi tagjához hasonlóan (például a ceruzafa és a kutyatejfélék) az emberi bőrt is irritálhatja.