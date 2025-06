Állatkínzók, reszkessetek: szigorították a szabályokat

Az új szabályok minden eddiginél keményebben sújtják az állatkínzókat, különösen azokat, akik menhely vagy ebrendészeti telep működtetése során követnek el visszaélést, tíznél több állat esetén pedig még súlyosabb a büntetés.

Az élő állatokkal való koldulást mostantól szabálysértésként kezelik, miután egyre több sokkoló eset látott napvilágot, ahol kiszolgáltatott állatokkal próbáltak emberek pénzt kicsikarni a járókelőkből.

A nyári hőségben és téli hidegben éthlen-szomjan kikötött kutyák és macskák képe most már jogi következményeket von maga után.

Ugyancsak tilos lesz élő állatot nyereményjátékon kisorsolni – ezentúl nem lehet cicát vagy kutyát „nyerni”.

A törvény önálló bűncselekményként kezeli a kölyökállatok anyjuktól való túl korai leválasztását kereskedelmi célból, legyen szó behozatalról, kivitelről vagy átszállításról. A cél: megszüntetni az illegális állatkereskedelmet.

Fontos újdonság, hogy a bántalmazott állatok sorsát a hatóságok gyorsabban és hatékonyabban rendezhetik. Súlyos esetben akár azonnali elkobzás is lehetséges. Az új szabályozás az állatvédelmi oktatásra is hangsúlyt fektet: aki nem vesz részt a kötelező képzésen, azt akár el is tilthatják az állattartástól.