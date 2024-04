Hét dolog, amit sosem lenne szabad mosogatószerrel tisztítani

Egyszerű megoldásnak tűnhet, ha a koszos edényeken kívül más tárgyakat is mosogatószerrel tisztítunk meg, ám ez nem feltétlenül jó ötlet. Ezek a szerek ugyanis egész egyszerűen túl erősek bizonyos anyagokhoz, felületekhez, így a használatukkal nemhogy jót tennénk, inkább kárt okozunk. A Mindmegette cikkében felsorolta azokat a helyzeteket, amikor, bármilyen nagy a kísértés, jobb, ha nem használunk mosogatószert.

1) Parketta felmosásához



Nincs otthon általános tisztítószer, vagy padlóápoló, és olyan egyszerűnek tűnik pár csepp mosogatót a felmosóvízbe cseppenteni… Ne tedd! Lehet, hogy a zsíros foltokkal elbánik, de sajnos a padlóval is. Tönkre ugyan nem teszi, de egy filmréteget hagy maga után, ami nem éppen kellemes látvány és rögtön arra gondolsz, hogy újra fel kellene mosni – akkor meg mi értelme?

2) Bőrkanapé tisztításához

A bőr érzékeny anyag, ami gazdag természetes olajokban, plusz bőrpuhító anyagokkal is kezelik a felhasználáskor. A mosogatószer ezeket az anyagokat eltávolítja, sérülékennyé téve a bőrt. A legjobb, ha ezekről a tárgyakról a szennyeződéseket nedves ruhával törlöd le, majd bekened a bőr színéhez, fajtájához ajánlott ápolószerrel.

3) Autómosáshoz

A sofőrök nagy része mosogatószert használ autómosáshoz, pedig a mosogatóban lévő fehérítő és ammónia megsérti a festék felső rétegén található viaszos védőréteget. Ezáltal a kocsi színe megfakul, tompa lesz, sőt a festék meg is repedezhet. A legjobb, ha autósampont használsz, ami nemcsak tisztít, hanem védi is a festéket.

4) Mosogatógépbe tett edények tisztításához

A kézi mosogatószer nem való a mosogatógépe, mégpedig annál az egyszerű oknál fogva, hogy habzik. A mosogatógépben a tisztítószer megfelelő eloszlatásáról a folyamatos vízforgatás gondoskodik, ettől a kézi mosogatószer pedig túlhabzik, és elárasztja nemcsak a gépet, hanem a konyhát is.

5) Virágok lemosásához

Igaz, hogy a szobanövényeknek jót tesz, ha időnként friss vízzel lezuhanyozod őket, lemosva a port és az esetleges apróbb élősködőket, de a mosogatószer túl durva ehhez, ráadásul a kártevők elleni védekezésben sem hatékony – ha mégis, akkor viszont a növényben is kárt okoz.…

6) Öntöttvas serpenyő mosogatásához

Miért ne mosogasd el az öntöttvas serpenyőt, miután használtad? Erre való a mosogatószer, nem? Valójában az öntöttvas serpenyőt csak vízzel szabad elmosni – esetleg sóval, ha nagyon piszkos –, miután egy papírtörlővel áttörölted. A mosogatószer ugyanis feláztatja azt az olajréteget, ami a tapadásmentességet biztosítja. A környezetbarát tisztítószerek kevésbé hatékonyak az olaj eltávolításában, de ha ilyen mosogatószert használsz, akkor is zsírozd ki utána a serpenyőt, és úgy tedd el.

7) Tükör tisztításához

Ha mosogatószeres ruhával törlöd át a tükröt, habozni fog, amit aztán csak úgy tudsz letörölni, hogy csíkos marad a tükör felülete. Ezért nem is érdemes mosogatószerrel nekiesni a tükrös felületeknek, bármilyen piszkosak is azok. Az ecet sokkal jobb megoldás, ha nincs otthon ablakmosó, de még a tiszta víz is hatékony.