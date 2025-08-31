Fejtetű-kalauz szülőknek: Pánik helyett praktikus lépések

A fejtetű egy apró, körülbelül három-négy milliméteres, szárnyatlan rovar, amely kizárólag az emberi fejbőrön él, ahol vérrel táplálkozik. Mivel repülni és ugrani nem tud, csak mászva terjed. Csípése közben irritáló váladékot juttat a bőrbe, ez okozza azt a jellegzetes és erős viszketést, ami általában felhívja a figyelmet a jelenlétére. A nőstény tetű a petéit, a serkéket, egy rendkívül erős ragasztóanyaggal tapasztja a hajszálak tövéhez. Ezekből a fehéres-ezüstös, nagyjából egy milliméteres gömböcskékből körülbelül egy hét alatt kelnek ki az utódok, melyek előszeretettel tartózkodnak a fül mögötti és a tarkótáji területeken. A fertőzés felismerésénél kulcsfontosságú megkülönböztetni a serkét a korpától. Míg a korpa könnyedén kifújható a hajból, a serke makacsul tapad, és szinte le kell húzni a hajszálról.
Sokan még ma is azt gondolják, hogy a fejtetű a koszos, elhanyagolt hajban telepszik meg. Fontos tudatosítani, hogy ez nem igaz! A tetű a frissen mosott, tiszta hajat is ugyanolyan szívesen választja otthonául. A terjedéséhez ugyanis nem kosz, hanem közelség kell. A gyerekek játék közben gyakran összeérintik a fejüket, így a rovarok könnyedén átmásznak egyik hajról a másikra. Ritkábban, de közös fésűk, sapkák vagy párnák is közvetíthetik a fertőzést.
Ha élő tetűt vagy serkét találtál, a legfontosabb a gyors és alapos cselekvés. A gyógyszertárakban ma már számos hatékony készítmény kapható. A modern szerek gyakran fizikai úton hatnak, bevonatot képezve a rovarokon és a serkéken, így megfojtva azokat. A kezelés első lépése a választott szer pontos, használati utasítás szerinti alkalmazása a hajon és a fejbőrön. A hatóidő lejárta után következik a folyamat egyik legkritikusabb része: a sűrű fogazatú serkefésűvel történő alapos, tincsről tincsre haladó átfésülés. Ezzel távolíthatjuk el az elpusztult élősködőket és a serkék jelentős részét. A siker kulcsa azonban a következetesség. Mivel a szerek a serkéket nem mindig pusztítják el százszázalékos biztonsággal, elengedhetetlen, hogy hét-kilenc nap elteltével megismételjük a teljes kezelést. Ezzel az időközben kikelt új tetveket is elpusztítjuk, még mielőtt azok újabb petéket rakhatnának.
A győzelemhez a fejbőr kezelésén túl a környezet „tetvetlenítésére” is szükség van. Elengedhetetlen, hogy minden családtagot alaposan átvizsgáljunk, és akit érint, azt a gyermekkel egy időben kezeljük. A textíliák, mint az ágyneműk, törölközők, sapkák és a gyermekhez közel álló plüssjátékok, minimum 60°C-os mosást igényelnek. Amit nem lehet ilyen magas hőfokon tisztítani, azt tegyük egy légmentesen lezárt műanyag zsákba két hétre; ennyi idő alatt a tetvek élelem nélkül elpusztulnak. Ne feledkezzünk meg a hajápolási eszközökről sem: a fésűket, hajkeféket áztassuk forró, fertőtlenítőszeres vízbe.
A megelőzés érdekében tanítsuk meg a gyermeknek, hogy ne cserélgessék barátaikkal a személyes tárgyaikat, például a fésűt vagy a sapkát. Hosszú haj esetén a szoros copf vagy fonat viselése is csökkentheti a fertőzés kockázatát. Az első sikeres kezelés után a gyermek elvileg visszatérhet a közösségbe, de a legfontosabb, hogy a szülő értesítse az intézményt (óvodát, iskolát), hogy a védőnő is megtehesse a szükséges lépéseket a járvány elkerülése érdekében. A felelősségteljes hozzáállás és a nyílt kommunikáció mindenki érdeke.
