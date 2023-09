Horrorlakásokat takarít ingyen egy magyar anyuka

Reggel hét van New Yorkban, amikor Fodor Barbival beszélgetni kezdett a Fanny Magazin. Persze ez neki nincs túl korán, két gyereke is fent van már, ő pedig amúgy is mindig nagyon elfoglalt, nem lenne ideje sokáig aludni. A harmincnégy éves nő már tíz éve él az óceán túlpartján, és olyasmivel foglalkozik, ami nem éppen mindennapi. Rászorulóknak segít abban, hogy elhanyagolt, sőt mondjuk ki, extrémen koszos, szeméttel teli lakásukból varázsol újra otthont.

„Ezektől kedvem lesz rendet rakni”

Barbi annak idején a párjával érkezett Amerikába, az volt a céljuk, hogy dolgozzanak, és félretegyenek maguknak annyi pénzt, amiből itthon hitelmentesen kezdhetik a közös jövőjüket.

– Azzal kezdtem a kinti életemet, amit kevés nyelvtudással is el lehetett vállalni, Brooklynban takarítottam ortodox zsidó családoknál, nagyon kevés pénzért. Maga a munka nem volt rossz, de nem lehetett belőle rendesen megélni. Aztán egy idő után már Manhattanben vállaltam takarítást, akár dupla pénzért. De elégedetlen voltam, kerestem a kitörési lehetőséget – meséli Barbi, aki más állást keresett; kávézóban dolgozott, gyerekekre vigyázott. Közben pedig szakított párjával, majd megismerkedett egy magyar fiatalemberrel, akivel megtalálta a boldogságot, két gyerekük is született.

– Bár ott erre nincs támogatási rendszer, én otthon maradtam a kicsikkel, és abban az időben az apukájuk tartotta el a családunkat. Esténként, fáradtan sokszor extrém takarításról szóló videókat néztünk a neten, és én mindig úgy éreztem, ezektől kedvem lesz rendet rakni.





„Nem tudtam, mennyit bírok majd lelkileg”

Itthon is sikerrel ment a Gyűjtögetők című amerikai reality sorozat, amely olyanokról szól, akik a tárgyakat kényszeresen gyűjtik, teljesen élhetetlenné téve környezetüket. Az epizódokban lelki és fizikai segítséget is kapnak a selejtezéshez, takarításhoz. De nem kell ahhoz ebben a pszichiátriai betegségben szenvedni, hogy valaki teljesen elhanyagolja a lakókörnyezetét.

– Amikor a videókat néztem, azt éreztem, hogy néha jólesik egy kis motiváció, és ezek kiválóak arra, hogy olyan érzelmi szinten legyen az ember, hogy takarítani kezdjen. Egyre jobban megtetszett az extrém takarítás, és a kettőt összekötve kitaláltam, hogy én is végezhetnék ilyen munkát, és akár bevételt is szerezhetnék belőle a közösségi médiában. Arra gondoltam, hogy ha rászorulóknál takarítok ki, erről videót készítek, és felteszem, az mindenkinek jó. Nekik segítek az élhetetlen körülményekből újra otthont varázsolni, és azoknak is jó lesz, akik a videót nézik. Aztán rájöttem, hogy nekem is nagy boldogság, hogy képes voltam egy olyan lakást tisztává és rendezetté varázsolni, amire mindenki azt mondta, hogy ez nem lehet újra otthon – emlékszik vissza a kezdetekre Barbi.

De vajon hogyan érdemes elkezdeni egy ilyen tevékenységet? A fiatal nő a környékbeli adományozós csoportokba tette fel a felajánlását, és rengetegen jelentkeztek is.

– A párom akkor még dolgozott, ezért csak heti egy-két napot tudtam erre szánni. A jelentkezőktől képeket is kértem, és az alapján próbáltam eldönteni, mit vállalhatok. Az elején még tapasztalatlan voltam, nem tudtam, hogy az extrém takarításban mire vagyok képes és mire nem, és ez nem is csak a fizikai részére vonatkozott. Meg kellett tanulnom, mit fogok elbírni.





Egerek és csótányok

Barbi állítja, akinek nincs valami nagyon nehéz története, lelki vagy fizikai problémája, az biztosan nem él olyan környezetben, amilyenekben ő takarít. Dolgozott már depresszióban szenvedőnek, gyásszal birkózónak, demens ügyfélnek, de olyannak is, akinek komoly műtétje vagy súlyos betegsége volt.

– Az elején belefutottam abba is, hogy gyűjtögetőknél próbáljak kitakarítani, de ilyet már nem vállalok. Egy ilyen ember betegesen ragaszkodik a dolgaihoz, nem engedi, hogy kidobjam, rendszerezzem őket. Rájöttem, hogy nekik sem akarok csalódást okozni azzal, hogy reményt adok, odamegyek, elkezdem a munkát, és utána látom, hogy nem fog sikerülni. Az a nekem való lakás, amiről látom a fotókon, hogy nagyon koszos, rengeteg a szemét, de a lakója akarja a változást – magyarázza a fiatal nő.

És elég megnézni a Clean with Barbie YouTube csatornát, hogy lássuk, nem túloz a leírással és az extrém takarítással sem. A kérdésre, hogy mi volt a legextrémebb helyzet, amivel szembesült, gyomorforgatóak a válaszok, és láthatóan választani sem tud. Döglött és élő egerek, csótányok, évek óta nem látogatott szobák, lomokkal tele, hónapok óta a hűtőben rothadó ételek. Az élhetetlen körülmények között pedig valaki, aki nem boldogul a helyzettel segítség nélkül.

– A tulajdonos mindig ott van velem, hiszen eleve nem tudhatom, mit dobhatok ki, mit hova tegyek. Ez egyfelől jó, másfelől nehéz. Viszont a videóban megosztják a történetüket, és ezzel is segítenek másoknak abban, hogy észrevegyék, elfogadják, ha ők is rossz helyzetben vannak. Nekem arra kell figyelnem, hogy beszélgessek velük, de nem tehetem magam tönkre egy másik ember történetével, hiszen akkor nem fogok tudni segíteni. Azt szoktam mondani nekik, hogy most kezdődik az életüknek az a szakasza, amikor a helyes útra lépnek, és azt ne kesergéssel töltsük.