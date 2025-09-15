Egészségügyi kockázat az otthonában: A csótányok veszélyei és a hatékony védekezés (x)

Imidasect csótányirtó gél 15g

Fotó: Canva free

- 2. Csótányirtó permet és aeroszol: Gyors hatást biztosítanak a látható rovarok ellen, és egyes csótányirtó permet termékek tartós védelmet is nyújtanak a kezelt felületeken. Nagyobb felületek kezelésére, illetve a konyhai csótány elleni védekezés kiegészítéseként lehetnek hasznosak a gélezés mellett. Fontos a használati utasítás pontos betartása és az előkészületek (pl. pakolás, szellőztetés) elvégzése.

- 3. Csótányirtó por: Ideális rések, repedések, elektromos berendezések környékének, csőáttöréseknek a kezelésére, ahol a folyadék kijuttatása nem hatékony. A csótányirtó por hosszú távú védelmet biztosíthat a búvóhelyeken.

A megelőzés kulcsa: Higiénia és résmentesítés

A sikeres csótányirtás után a legfontosabb a megelőzés:

Tartsa tisztán a konyhát és a fürdőszobát, ne hagyjon elöl ételmaradékot.

Az élelmiszereket zárja légmentesen.

A szemetet rendszeresen vigye ki, használjon zárt fedelet.

Javítsa ki a csöpögő csapokat, szüntesse meg a felesleges vízforrásokat.

Tömítse el a falakon, padlón, nyílászárók körül lévő réseket, különös tekintettel a csőáttörésekre (fűtés, víz, villany). Társasházakban a strangok szigetelése kritikus.

